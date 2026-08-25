Nothing показала Nothing OS 5.0 — крупное обновление своей оболочки на базе Android 17, про который мы говорили отдельно. Открытая бета стартует сразу после анонса, а стабильная версия приезжает позже. Разбираем, что реально меняется в повседневном использовании, каким телефонам ждать обновление и как поставить бету, если хочется всё попробовать первым.

Обновлённый дизайн и новый системный шрифт

Главное визуальное изменение — новый системный шрифт Geist, отличающий новую версию системы от предшествующей Nothing OS 4.0. По словам Nothing, он улучшает читаемость в повседневных частях интерфейса и делает облик системы более узнаваемым. Вместе с доработкой размеров текста, отступов и иерархии это должно сделать настройки, меню и виджеты более единообразными и удобными для навигации.

Заметно переработали и приложения. В Галерее обновили страницу альбомов: часто используемые альбомы можно вынести наверх, редко нужные уходят в отдельный блок ниже, а порядок меняется долгим нажатием и перетаскиванием. По всей оболочке добавили фирменные «прозрачные» детали в узнаваемом стиле Nothing.

Камера тоже стала чуть удобнее в мелочах. При сканировании QR-кода результат теперь фиксируется на месте, а не двигается вслед за кодом в кадре. Это даёт стабильную цель для нажатия, так что не приходится заново наводить камеру или пересканировать код.

Персонализация: адаптивная палитра, новые экраны блокировки и виджеты

Nothing сделала ставку на настройку внешнего вида. В переработанном рабочем столе иконки приложений получают лёгкий цветовой оттенок на основе обоев, виджеты используют адаптивные цвета, а плитки быстрых настроек размера 1×1 берут цвет из обоев более выраженно. Меняете обои — эти элементы обновляются вместе с ними.

Важный нюанс: обновлённый рабочий стол будет отдельной темой рядом со старым стилем Nothing OS, а не заменит его. То есть привычный вид никуда не денется, можно выбрать, какой вариант ближе. Правда, сам переработанный лаунчер и часы Micrographics в открытую бету не попадут — они приедут только со стабильным релизом.

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Для экрана блокировки добавили новые стили. Gooey — это яркий и «текучий» вариант с сильным характером. Micrographics собирает дату, время, погоду и ближайшие встречи в один циферблат в механическом типографическом стиле. Цвет часов при этом можно взять из обоев.

Появилось и несколько практичных виджетов:

Collector — сохраняет и раскладывает на рабочем столе и экране блокировки то, что вы фотографируете или выбираете из галереи: кофе, кроссовки, велосипеды, что угодно, что хочется собрать в одну коллекцию, а не терять в общей ленте фото.

— сохраняет и раскладывает на рабочем столе и экране блокировки то, что вы фотографируете или выбираете из галереи: кофе, кроссовки, велосипеды, что угодно, что хочется собрать в одну коллекцию, а не терять в общей ленте фото. Away Time — показывает, как часто и как надолго вы откладываете телефон, но не блокирует приложения и не ставит лимиты, а просто даёт взгляд со стороны на ваши привычки.

— показывает, как часто и как надолго вы откладываете телефон, но не блокирует приложения и не ставит лимиты, а просто даёт взгляд со стороны на ваши привычки. Glyph Timer — таймер, обратный отсчёт которого подсвечивается на задней панели через Glyph, чтобы следить за временем, не включая экран.

Отдельно вынесли приложение Glyph: поддерживаемые функции, звуки, рингтоны и расписания собрали в одном месте вместо разбросанных по настройкам пунктов. А редактировать рабочий стол стало проще — теперь можно выделить сразу несколько иконок или виджетов и перенести их разом, в том числе между страницами.

Скорость, анимации и быстрое управление Bluetooth

Nothing обещает более отзывчивую работу за счёт умного управления фоновыми процессами: активному приложению отдаётся больше ресурсов, а часто используемые остаются наготове в фоне. На практике это должно означать меньше лишних перезагрузок приложений при переключении между ними.

Отдельно доработали анимации. Теперь они реагируют, если вы меняете направление жеста на полпути: начали что-то открывать и передумали — анимация следует за пальцем, а не доигрывает начатое движение до конца. Работает это в приложениях, папках, виджетах, многозадачности и иконках статус-бара.

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Полезная мелочь для наушников и колонок — управление Bluetooth переехало в быстрые настройки. Подключить или отключить поддерживаемое устройство можно одним касанием, не открывая полное меню Bluetooth. Переподключить наушники или отключить колонку теперь заметно быстрее.

Инструменты Essential AI: голос, коллекции и приложения без кода

Nothing обновила свои ИИ-инструменты. Essential Voice лучше понимает, где речь должна остаться абзацем, а где превратиться в список, и показывает расшифровку прямо во время записи, а не после её окончания. Перевод в реальном времени обещают позже в этом году. С наушниками Ear (3) можно записывать звук напрямую через кейс.

Essential Space научился умным коллекциям: после создания новой подборки система сама предлагает подходящие сохранённые записи, а когда замечает общую тему в нескольких заметках — предлагает создать под них отдельную коллекцию. Это ближе к идее автосортировки, знакомой по мессенджерам — недавно мы разбирали 6 новых функций мессенджера Telegram в схожем ключе.

Ещё Essential Space получил поддержку протокола MCP — он позволяет совместимым ИИ-сервисам искать и читать выбранную информацию из ваших сохранённых записей без копирования вручную. На старте доступ только на чтение: сторонние инструменты не смогут менять ваши данные. Эта функция появится через Google Play в октябре.

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Отдельно интересен Essential Apps Builder — он переехал с сайта прямо в приложение на телефоне. Идею нужного инструмента описываешь обычными словами, смотришь превью, дорабатываешь и выкладываешь готовый инструмент на рабочий стол — без программирования. Функция пока в бете и открывается пользователям постепенно.

Что нового из Android 17

Оболочка построена на Android 17, и часть новшеств приходит именно оттуда. Самое заметное для повседневности:

Раздельные шторки: можно развести уведомления и быстрые настройки на две панели — свайп сверху слева открывает уведомления, справа — быстрые настройки. Прежний совмещённый вариант тоже остаётся.

можно развести уведомления и быстрые настройки на две панели — свайп сверху слева открывает уведомления, справа — быстрые настройки. Прежний совмещённый вариант тоже остаётся. Улучшенный Quick Share: для передачи файлов генерируется QR-код, который сканируется камерой с iPhone или другого Android, после чего открывается защищённая веб-ссылка для скачивания без установки приложений.

для передачи файлов генерируется QR-код, который сканируется камерой с iPhone или другого Android, после чего открывается защищённая веб-ссылка для скачивания без установки приложений. Понятные индикаторы приватности: новая трёхцветная система в статус-баре — зелёный отмечает доступ к камере и микрофону, синий указывает на передачу геолокации, жёлтый показывает обработку данных ИИ.

новая трёхцветная система в статус-баре — зелёный отмечает доступ к камере и микрофону, синий указывает на передачу геолокации, жёлтый показывает обработку данных ИИ. Live Updates в статус-баре: совместимые приложения показывают текущую информацию в виде капсул прямо в строке состояния, одновременно до двух штук, а по нажатию капсула разворачивается в уведомление.

Есть и более мелкие, но приятные вещи. Тёмную тему теперь можно включать для каждого приложения отдельно через «Настройки — Экран — Тёмная тема — Расширенная». Громкость ассистента отделили от общей громкости медиа, чтобы приглушённое видео не делало ассистента слишком тихим. А в меню недавних приложений появилось всплывающее меню в виде «пилюли» с действиями вроде разделения экрана и информации о приложении. Также добавили объёмные 3D-эмодзи Noto и свежие символы Unicode.

Список устройств с обновлением до Nothing OS 5.0 и сроки

Nothing OS 5.0 на базе Android 17 начнёт разворачиваться на поддерживаемых устройствах с 25 августа 2026 года. Речь в первую очередь об открытой бете — стабильная версия приезжает позже. Официальный список поддерживаемых устройств Nothing подтверждает на презентации, а также называет конкретные сроки выхода апдейта:

Nothing Phone (4a) — начало ноября 2026;

Nothing Phone (4a) Pro — начало ноября 2026;

Nothing Phone (4b) — середина января 2027;

Nothing Phone (3) — середина октября 2026;

Nothing Phone (3a) — начало ноября 2026;

Nothing Phone (3a) Pro — начало ноября 2026;

Nothing Phone (3a) Lite — конец декабря 2026;

Nothing Phone (2a) — середина ноября 2026;

Nothing Phone (2a) Plus — середина ноября 2026;

CMF Phone 2 Pro — середина января 2027.

Таким образом, быстрее всех обновится главный флагман компании Nothing Phone (3). Сейчас он продаётся с большой скидкой на AliExpress и стоит порядка 30 тысяч рублей. Если задумывались о его покупке — у вас появился ещё один повод.

Купить Nothing Phone (3)

А вот кому обновление, судя по всему, не достанется, так это обладателям Nothing Phone (1), Nothing Phone (2) и CMF Phone 1. Этих смартфонов нет в списке, поскольку они исчерпали обещанные крупные обновления Android. При этом Nothing Phone (2) и CMF Phone 1 продолжат получать патчи безопасности до середины 2027 года, тогда как Nothing Phone (1) уже достиг конца жизненного цикла. Так что если у вас первый Nothing Phone, свежие функции пройдут мимо.

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Установка Nothing OS 5.0 после выхода обновления

В назначенный производителем срок обновление должно прилететь на каждый поддерживаемый смартфон по воздуху, а для установки Nothing OS 5.0 останется сделать следующее:

Открыть настройки телефона. Перейти в раздел «Система», а затем — «Обновление системы». Нажать кнопку загрузки и установки обновления.

По окончании загрузки и установки обновления останется перезагрузить смартфон, после чего он включится сразу на Nothing OS 5.0 со всеми новыми фишками, которые можно будет обсудить в телеграм-чате AndroidInsider.ru.

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