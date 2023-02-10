Для чего нужна лента виджетов на Xiaomi и как ее убрать

Эх, сколько же всего интересного есть в оболочке MIUI: тут тебе и приложение камеры с киноэффектами, и фоторедактор, меняющий небо на картинках, и настройка звука под физиологические особенности, и много-много всего другого. Но порой среди полезных функций встречаются довольно спорные инструменты, одним из которых является лента виджетов. Ее можно заметить, листая рабочие столы на главном экране. Но знаете ли вы, зачем она нужна и как убрать ленту виджетов на Xiaomi? Если нет, то вы попали по адресу, потому что я раскрою все секреты этого компонента MIUI.

Что такое лента виджетов MIUI

Обычный виджет представляет из себя дополнение к приложению, которое размещается на рабочем столе в виде небольшой плитки и работает в фоновом режиме. На главном экране смартфона может находиться неограниченное количество таких элементов интерфейса. Нередко они засоряют рабочий стол, так как располагаются рядом с ярлыками приложений. Поэтому в одном из обновлений MIUI компания Xiaomi создала альтернативу — ленту виджетов.

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Лента — это целый набор компактно размещенных виджетов, к которым можно получить доступ, просто смахнув основной рабочий стол вправо. Здесь вы увидите поисковую строку, ярлыки наиболее полезных приложений и самые разные плитки, показывающие погоду, состояние оперативной памяти и количество пройденных шагов.

Казалось бы, полезная штука, но есть пара нюансов. Во-первых, рядом с информативными виджетами соседствует реклама приложений, вкладка с желтушными новостями и «Популярные видео». Во-вторых, лента виджетов на Redmi, Xiaomi и POCO постоянно тратит заряд аккумулятора, а еще расходует трафик мобильного интернета.

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Нужна ли лента виджетов

Ленту виджетов MIUI можно оптимизировать, сделав ее более полезной. Задержав палец на плитке, удалите или переместите ее. А всю рекламу, включая рекомендации приложений, уберите через настройки приложения Лента виджетов.

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Кроме того, если представленных в ленте сведений вам покажется мало, можно добавить недостающий виджет. Нажмите на «+» и отметьте плитки, которые бы вам хотелось здесь видеть.

Гибкая настройка, а также объединение всех важных виджетов в рамках одного меню — полезная вещь. Ну, где вы еще найдете кнопку, позволяющую моментально очистить кэш WhatsApp? Так что лента виджетов POCO и Xiaomi имеет право на жизнь. Но нужна ли она именно вам? Если ответ на этот вопрос отрицательный, то предлагаю убрать с экрана ленту виджетов.

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Как отключить ленту виджетов

Даже после внимательного рассмотрения настроек ленты вы не найдете кнопку ее отключения. Но это не значит, что ничего нельзя сделать. Посмотрите, как убрать ленту виджетов, и повторите то же самое на своем смартфоне:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Рабочий стол». Сдвиньте влево ползунок, расположенный напротив пункта «Лента виджетов». Нажмите кнопку «Отключить».

Готово! Теперь, смахивая рабочие столы на главном экране, вы больше не будете замечать бесполезную ленту. Однако она продолжит оставаться в памяти смартфона, занимая драгоценное место. Хотите полностью от нее избавиться? Тогда дочитайте текст, потому что в конце я отвечу на вопрос, можно ли удалить ленту виджетов.

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Как удалить ленту виджетов Xiaomi

Впервые я столкнулся с лентой виджетов в MIUI 13. На старом смартфоне, который обновлялся с MIUI 11 до MIUI 12 и 12.5, вместо нее был Google Discover, а скачать ленту виджетов можно было в магазине Google Play. На новом устройстве с российской MIUI 13 из коробки лента является системным приложением. То есть ее нельзя удалить. Что в настройках, что в Play Маркете доступна лишь очистка обновлений.

Однако, если вы читали мой текст о том, как удалить неудаляемое приложение, то уже знаете, что для Android преград нет. Можно избавиться и от ленты виджетов! Правда, для этого вам понадобится компьютер и 10-15 минут свободного времени:

Скачайте отладочный мост Android на компьютер и распакуйте его. Если не знаете, что это, прочитайте текст про ADB. На телефоне включите отладку по USB. Подключите смартфон к ПК, используя USB-кабель. Откройте командную строку любым удобным способом. Введите «adb shell» и нажмите «Enter». В интерфейсе должно появиться сообщение «daemon started successfully». Введите следующий запрос: pm uninstall -k --user 0 com.mi.globalminusscreen Нажмите Enter.

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Если все сделано верно, в командной строке высветится сообщение «Success», а на смартфоне исчезнет приложение Лента виджетов. При возникновении проблем обратитесь к материалу об удалении системных программ. Там процесс деинсталляции описан более подробно.