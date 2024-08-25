Астрофотография в Google Камере стала еще лучше. Что изменилось и кому доступно

Google продолжает совершенствовать возможности камеры на своих смартфонах Pixel, и свежее обновление Pixel Camera версии 9.5.118 знаменует собой значительный шаг вперед в области ночной фотографии. Это обновление, предоставляет пользователям более высокий уровень контроля над функцией астрофотографии, которая ранее была частью популярного режима «Ночное зрение”. Изменения могут показаться незначительными, ведь это всего лишь доработка одного из режимов. Но истина намного глубже, ведь такое обновление может потянуть за собой куда большие изменения в смартфонах в целом.

Обновление Google Камеры

Об обновлении на этой неделе сообщили в Google News. Астрофотография — это специализированный вид фотографии, направленный на съемку ночного неба, звезд, галактик и других небесных объектов. Эта техника требует особых настроек камеры и часто длительных выдержек, чтобы захватить слабый свет далеких звезд и туманностей. До сих пор на смартфонах Pixel эта функция была в значительной степени автоматизирована, свежее обновление дает пользователям больше возможностей для творчества и экспериментов.

После установки обновления пользователи заметят всплывающее окно в приложении Pixel Камера при переключении в режим Night Sight. Это окно информирует о новых возможностях и направляет пользователей к обновленному интерфейсу. Одним из ключевых изменений является добавление нового значка полумесяца в ползунок продолжительности Night Sight, который теперь четко обозначает режим астрофотографии.

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Астрофотография в Pixel

Процесс съемки в режиме астрофотографии также претерпел изменения. Теперь при нажатии на кнопку спуска затвора активируется пятисекундный таймер. Это нововведение призвано помочь пользователям стабилизировать камеру перед началом съемки, что критически важно для получения четких и детальных снимков ночного неба. Однако, понимая, что некоторые пользователи могут предпочесть более быструю съемку, Google предусмотрела возможность отключения этого таймера. Это особенно полезно в ситуациях, когда камера уже установлена на штатив или иным образом стабилизирована, а «спуск затвора» производится удаленно.

Важно отметить, что процесс съемки и обработки изображений в режиме астрофотографии может занимать различное количество времени в зависимости от модели и возраста устройства Pixel. Как правило, более новые модели, такие как недавно анонсированная серия Pixel 9, будут обрабатывать снимки быстрее благодаря более мощным процессорам и оптимизированному программному обеспечению.

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Когда обновятся режимы съемки в смартфонах Pixel

Google начала распространение этого обновления на устройства Pixel, но, как это часто бывает с крупными обновлениями, процесс развертывания будет постепенным. Ожидается, что в течение недели обновление станет доступным для большинства пользователей Pixel. Для тех, кто не хочет ждать и готов рискнуть, есть возможность вручную загрузить обновление через сервис APKMirror. Однако следует помнить, что ручная установка обновлений всегда несет определенные риски и рекомендуется только опытным пользователям, поэтому рекомендовать этот способ я не буде. Лучше немного подождать.

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Режим астрофотографии всегда был мощным инструментом для любителей ночной съемки, позволяя делать впечатляющие снимки в условиях крайне низкой освещенности. Однако ранее этот режим был в значительной степени автоматизирован и требовал от пользователя соблюдения определенных условий для активации. Например, камера должна была быть абсолютно неподвижной, что часто требовало использования штатива. Обновление делает этот процесс более гибким и дает пользователям больше контроля над процессом съемки.

Настройка Google Камеры

Помимо основных изменений в интерфейсе и процессе съемки, обновление также вносит ряд дополнительных настроек, доступных через меню приложения «Камера». Пользователи теперь могут зайти в «Камера» > ”Ночная съемка» > «Настройки» для доступа к расширенным опциям.

Здесь можно изменить настройки таймера затвора, выбрать размер разрешения снимков, активировать опцию таймлапса (съемки с интервалом) для создания видео ночного неба, а также выбрать формат сохранения фотографий — JPEG или RAW. Возможность съемки в формате RAW особенно важна для фотографов, которые предпочитают постобработку своих снимков, так как этот формат сохраняет максимальное количество данных с сенсора камеры.

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Параллельно с обновлением астрофотографии, Google также начала распространение другой интересной функции — «Усиление зума» для Pixel 8 Pro. Эта функция, которая позволяет получить более качественные снимки при большом увеличении. Чудес она не сотворить, но сделать снимки лучше точно сможет. Интереснее всего то, что с такими нововведениями у производителей появится еще больше поводов улучшать свои приложения камеры. А значит нас ждем много интересных режимов, а не только определение неба и кошечек/собачек на фото за счет искусственного интеллекта.