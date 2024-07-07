Google активно работает над Fuchsia OS, которая может заменить Android и Chrome OS

Google — настоящий гигант в мире операционок. Компания является создателем Android и Chrome OS, которые сейчас у всех на слуху. Но мало кто знает, что в недрах компании кипит работа над третьей системой — Fuchsia OS. С момента её появления вокруг неё не утихают разговоры. Некоторые даже пророчат, что она когда-нибудь вытеснит Android! Хотя сейчас это звучит как фантастика, Google не сидит сложа руки и продолжает экспериментировать с Fuchsia где только можно. Недавно они даже взялись за создание урезанной версии, которая будет основана на виртуалке Android-устройств.

Что такое Fuchsia OS

Операционная система Fuchsia OS, как и её старшие сестры Android и Chrome OS, — это продукт с открытым исходным кодом. Но есть одно «но» — она построена не на Linux, а на собственном ядре Zircon. Google утверждает, что Zircon «состоит из ядра и небольшого набора служб, драйверов и библиотек, необходимых для основных функций системы, вроде загрузки». Благодаря микроядерной архитектуре Zircon, Fuchsia может свести к минимуму объем доверенного кода в системе. Это должно сделать её безопаснее и стабильнее по сравнению с обычными монолитными ядрами, где привилегированного кода гораздо больше.

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Ещё в 2018 году поползли слухи, что у Google грандиозные планы — выпустить Fuchsia OS буквально везде: на смартфонах, компьютерах и даже в «умном доме». Хотя до полной замены Android и Chrome OS на Fuchsia пока еще очень далеко, если вообще есть такие планы, Google уже запустила свою новую ОС на некоторых устройствах для умного дома. Начали они с Nest Hub первого поколения в 2021 году. Потом команда успешно обновила до Fuchsia OS более навороченные Nest Hub Max и Nest Hub второго поколения. Так что теперь эта операционка работает уже на трех разных гаджетах.

Операционные системы Google

Чтобы развернуть Fuchsia за пределами устройств умного дома, Google работает над такими проектами, как Starnix, для запуска немодифицированных двоичных файлов Linux на устройствах Fuchsia. Кроме того, с конца апреля этого года Google работает над новым проектом под названием «microfuchsia», цель которого — загружать Fuchsia на существующих устройствах с помощью виртуализации. Microfuchsia, по словам Google, представляет собой сборку ОС Fuchsia, ориентированную на виртуальные машины и предназначенную для загрузки в таких решениях виртуализации, как QEMU и pKVM.

pKVM — это гипервизор для Android Virtualization Framework (AVF), функции, которую Google представила в Android 13 на некоторых устройствах. Google разработала AVF и pKVM для безопасного выполнения определенных типов рабочих нагрузок в изолированной среде. Для выполнения этих рабочих нагрузок Google создала сильно урезанную версию ОС Android под названием «microdroid», которая содержит минимум основных служб, инструментов и библиотек Android.

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Microfuchsia и Microdroid

Хотя это не подтверждено, возможно, что Google намерена развернуть и использовать microfuchsia так же, как microdroid. Другими словами, Google может планировать, что microfuchsia будет выполнять задачи, которые хост-операционная система — в данном случае Android — должна выполнять безопасно. Microdroid уже служит этой цели, но вполне возможно, что microfuchsia будет выполнять задачи быстрее или более безопасно (или и то, и другое).

Недавно в Android Open Source Project (AOSP) были представлены исправления, которые заложили основу для нового файла APEX, содержащего microfuchsia. APEX — это формат файлов, используемый Project Mainline для упаковки системных компонентов, а файл APEX — это то, что содержит все двоичные файлы, связанные с AVF на поддерживаемых устройствах Android. Хотя APEX-файл com.android.microfuchsia пока недоступен, упоминания о его существовании в AOSP и код, найденный в Fuchsia Gerrit, сами по себе довольно интересны.

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Выпустит ли Google операционную систему Fuchsia OS

Сейчас мы можем только предполагать, что Google планирует сделать с microfuchsia, но есть вероятность, что нас ждет что-то новое, а проект может получить реальное развитие. Это, если и не положит конец Android в его привычном виде, даст нам новую операционную систему, которую будет удобно пользоваться. Почему я так уверен, что пользоваться ей будет удобно? А если нет, то зачем ее вообще создавать?

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