Google активно работает над Fuchsia OS, которая может заменить Android и Chrome OS

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Артем Сутягин

Google — настоящий гигант в мире операционок. Компания является создателем Android и Chrome OS, которые сейчас у всех на слуху. Но мало кто знает, что в недрах компании кипит работа над третьей системой — Fuchsia OS. С момента её появления вокруг неё не утихают разговоры. Некоторые даже пророчат, что она когда-нибудь вытеснит Android! Хотя сейчас это звучит как фантастика, Google не сидит сложа руки и продолжает экспериментировать с Fuchsia где только можно. Недавно они даже взялись за создание урезанной версии, которая будет основана на виртуалке Android-устройств.

Google активно работает над Fuchsia OS, которая может заменить Android и Chrome OS. Fuchsia OS может заменить. Это произойдет не завтра, но звучит очень интригующе. Изображение: AppTractor. Фото.

Fuchsia OS может заменить. Это произойдет не завтра, но звучит очень интригующе. Изображение: AppTractor

Что такое Fuchsia OS

Операционная система Fuchsia OS, как и её старшие сестры Android и Chrome OS, — это продукт с открытым исходным кодом. Но есть одно «но» — она построена не на Linux, а на собственном ядре Zircon. Google утверждает, что Zircon «состоит из ядра и небольшого набора служб, драйверов и библиотек, необходимых для основных функций системы, вроде загрузки». Благодаря микроядерной архитектуре Zircon, Fuchsia может свести к минимуму объем доверенного кода в системе. Это должно сделать её безопаснее и стабильнее по сравнению с обычными монолитными ядрами, где привилегированного кода гораздо больше.

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Ещё в 2018 году поползли слухи, что у Google грандиозные планы — выпустить Fuchsia OS буквально везде: на смартфонах, компьютерах и даже в «умном доме». Хотя до полной замены Android и Chrome OS на Fuchsia пока еще очень далеко, если вообще есть такие планы, Google уже запустила свою новую ОС на некоторых устройствах для умного дома. Начали они с Nest Hub первого поколения в 2021 году. Потом команда успешно обновила до Fuchsia OS более навороченные Nest Hub Max и Nest Hub второго поколения. Так что теперь эта операционка работает уже на трех разных гаджетах.

Что такое Fuchsia OS. Fuchsia OS может заменить не только Android, но Chrome OS. Изображение: 9to5Google. Фото.

Fuchsia OS может заменить не только Android, но Chrome OS. Изображение: 9to5Google

Операционные системы Google

Чтобы развернуть Fuchsia за пределами устройств умного дома, Google работает над такими проектами, как Starnix, для запуска немодифицированных двоичных файлов Linux на устройствах Fuchsia. Кроме того, с конца апреля этого года Google работает над новым проектом под названием «microfuchsia», цель которого — загружать Fuchsia на существующих устройствах с помощью виртуализации. Microfuchsia, по словам Google, представляет собой сборку ОС Fuchsia, ориентированную на виртуальные машины и предназначенную для загрузки в таких решениях виртуализации, как QEMU и pKVM.

pKVM — это гипервизор для Android Virtualization Framework (AVF), функции, которую Google представила в Android 13 на некоторых устройствах. Google разработала AVF и pKVM для безопасного выполнения определенных типов рабочих нагрузок в изолированной среде. Для выполнения этих рабочих нагрузок Google создала сильно урезанную версию ОС Android под названием «microdroid», которая содержит минимум основных служб, инструментов и библиотек Android.

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Microfuchsia и Microdroid

Хотя это не подтверждено, возможно, что Google намерена развернуть и использовать microfuchsia так же, как microdroid. Другими словами, Google может планировать, что microfuchsia будет выполнять задачи, которые хост-операционная система — в данном случае Android — должна выполнять безопасно. Microdroid уже служит этой цели, но вполне возможно, что microfuchsia будет выполнять задачи быстрее или более безопасно (или и то, и другое).

Microfuchsia и Microdroid. В любом случае работа над Fuchsia OS принесет нам что=то интересное. Изображение: dev.by. Фото.

В любом случае работа над Fuchsia OS принесет нам что=то интересное. Изображение: dev.by

Недавно в Android Open Source Project (AOSP) были представлены исправления, которые заложили основу для нового файла APEX, содержащего microfuchsia. APEX — это формат файлов, используемый Project Mainline для упаковки системных компонентов, а файл APEX — это то, что содержит все двоичные файлы, связанные с AVF на поддерживаемых устройствах Android. Хотя APEX-файл com.android.microfuchsia пока недоступен, упоминания о его существовании в AOSP и код, найденный в Fuchsia Gerrit, сами по себе довольно интересны.

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Выпустит ли Google операционную систему Fuchsia OS

Сейчас мы можем только предполагать, что Google планирует сделать с microfuchsia, но есть вероятность, что нас ждет что-то новое, а проект может получить реальное развитие. Это, если и не положит конец Android в его привычном виде, даст нам новую операционную систему, которую будет удобно пользоваться. Почему я так уверен, что пользоваться ей будет удобно? А если нет, то зачем ее вообще создавать?

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