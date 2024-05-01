Google готовит аудио-эмодзи. Что это такое и где можно будет пользоваться

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Артем Сутягин

Использование эмодзи стало повсеместным во всех видах текстовых чатов, будь то текстовые сообщения, комментарии на YouTube, сообщения в социальных сетях или каналы в Telegram. Тем не менее, в аудио-общении эмодзи отсутствуют, но, похоже, скоро это изменится — к лучшему или худшему. Если все сложится по тому сценарию, по которому идет, Google предложит нам формат общения, в котором мы сможем обмениваться короткими звуками, отражающими ту или иную эмоцию. А звуки эти будут универсальными, чтобы ими можно было пользоваться с любого устройства в любом способе общения.

Google готовит аудио-эмодзи. Что это такое и где можно будет пользоваться. Если все будет, то мы получим новый способ общения. Изображение: Android Authority. Фото.

Если все будет, то мы получим новый способ общения. Изображение: Android Authority

Что известно о новых эмодзи

Разбор APK помогает предсказать функции, которые могут появиться в сервисе в будущем, на основе кода, находящегося в процессе разработки. Однако не исключено, что такие предсказанные функции не попадут в публичный релиз.

В последней бета-версии приложения Google Phone (v128.0.628175044-publicbeta) ребята из Android Authority обнаружили строки, в которых упоминается новая функция, известная как «Audio Emoji». Есть даже скриншоты, которые дают представление о том, чего стоит ожидать.

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К сожалению, пока мы не можем увидеть, как выглядит этот интерфейс. Можно предположить, что в соответствующем приложении будет вкладка, позволяющая быстро управлять различными эмодзи, но это всего лишь домысла и нам надо дождаться полноценной реализации этой функции.

Что известно о новых эмодзи. Соответствующий звук будет в настройках. Изображение: 9to5Google. Фото.

Соответствующий звук будет в настройках. Изображение: 9to5Google.

Какие эмодзи будут со звуком

Хотя в описании упоминается несколько эмодзи, которые почти наверняка получат поддержку (вероятно, 👏, 🤣 и ☹️), мы также видим строки, в которых упоминаются другие эмодзи. Среди них барабанная дробь (🥁), фортепианный слайд (🎹), празднование (🥳 или 🎉) и тот самый символ, который все знают — 💩.

Мы не знаем, как они звучат, но можем только представить. Ведь вы уже примерно представляете, как звучит фортепьяно, барабан или радость. Осталось только доработать этот звук, чтобы он был узнаваемым, хорошо воспроизводился на любом устройстве и не имел проблем с авторскими правами.

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Какие телефоны будут поддерживать аудио эмодзи

Нет никаких указаний на то, будет ли это эксклюзивная функция для Pixel или же доступ к ней получит вся экосистема Android, а то и устройства за ее пределами. Учитывая, как близко мы находимся к Google I/O и как глупо все это выглядит, можно предположить, что это будет эксклюзивом для Pixel, по крайней мере, на первых порах. В конце концов, это похоже на причудливую вещь, которую Google хотела бы ассоциировать именно с брендом Pixel.

Какие телефоны будут поддерживать аудио эмодзи. Возможно, новая функция будет доступна только владельцам Google Pixel. Изображение: ZDNet. Фото.

Возможно, новая функция будет доступна только владельцам Google Pixel. Изображение: ZDNet

Уже после появления новости о том, что Google может выпустить Аудио Эмодзи, ребята из 9to5Google смогли добиться того, что эта функция действительно заработала. Они смогли подтвердить наличие шести стандартных звуков Audio Emoji (👏, 😂, 🎉, 😢, 🥁 и 💩), а также продемонстрировать их в действии. К каждому из них прилагается анимация, а также звуковой эффект.

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Какие эмодзи поддерживают звук

Эмодзи со звуком будут выглядеть следующим образом:

  • 👏 — Звук аплодисментов и анимация различных хлопающих рук, в том числе, похоже, рук инопланетян
  • 😂 — Звук смеха и анимация хлопающих в ладоши
  • 🎉 — Звуки ликования людей с анимацией воздушных шаров и конфетти
  • 😢 — Классический грустный звук тромбона с анимацией зонтика от дождя
  • 🥁 — Звуковой эффект «бух-дум-тиш» в сочетании с анимацией барабанной установки

Эта функция также распространяется в последней бета-версии, так что, вероятно, через несколько недель она будет доступна всем пользователям стандартного приложения для набора номера. Но, не забываем и о том, что сказано выше — возможно, это эксклюзив для Pixel.

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