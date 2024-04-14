Google выпустила новое приложение с ИИ для создания видеороликов

На этой неделе компания Google без лишнего шума анонсировала приложение для создания видеороликов на основе искусственного интеллекта. Новое приложение под названием Google Vids предназначено для пользователей Google Workspace и использует возможности Google Gemini — искусственного интеллекта компании — чтобы помочь пользователям создавать информационные видеоролики для рабочего пространства. Это уже не первый случай, когда нейросети могут работать в этом направлении, и далеко не последний. Технологии становятся все более развитыми и массовыми. Но что же мы получили сейчас?

Новый ИИ от Google

В настоящее время приложение тестируется среди избранных пользователей Google Workspace Labs (публичная бета-версия обещается позже), новый онлайн-инструмент основан на некоторых функциях, построенных на искусственном интеллекте, которые мы уже видели в других приложениях Google, таких как документы, презентации и другие.

Разница заключается в том, что в Google Vids вы можете вручную создать раскадровку видеоролика с помощью ваших медиафайлов или использовать искусственный интеллект для создания такой раскадровки, используя основные слова и простые подсказки. Это позволяет редактировать и создавать гораздо более информативные видеоролики за короткое время.

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Вы сможете загружать свои материалы в раскадровку, а также выбирать стоковые видео, изображения и фоновую музыку. Разумеется, в приложении есть и функция озвучивания, с возможностью генерировать или создавать сценарий с помощью искусственного интеллекта. Интерфейс похож на Google Презентации и прост в использовании.

Для чего нужен Google Vids

Google Vids предназначен в первую очередь для рабочих целей. Это не тот инструмент, который подходит для того, чтобы создавать с его помощью личные видеоролики на YouTube, и его основная функция, по-видимому, заключается в создании обучающих видеороликов по продажам или даже видеороликов по подготовке новых сотрудников, работе с поставщиками и обновлению проектов. У вас будет полный доступ к различным стилям и шаблонам. Как и во всех приложениях Google Workspace, здесь есть аспект совместной работы, и вы можете пригласить коллег, чтобы они помогли вам создать контент или прокомментировали вашу работу.

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Этот платный продукт Google предназначен для корпоративного и рабочего использования. The Verge сообщает, что на данный момент в нем нет интеграции с YouTube, а время видеороликов ограничено тремя минутами. Однако в скором времени могут появиться и другие функции.

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Google Vids и Microsoft Clipchamp

Google Vids очень похож на собственный Clipchamp от Microsoft, который является бесплатным онлайн видеоредактором для потребителей и корпоративных пользователей. В Clipchamp есть видеоредактор с искусственным интеллектом, который позволяет автоматически создавать короткие видеоролики на основе вашего контента, понимая сцены в вашем медиа. В нем также есть функция AI VoiceOver, которая превращает текст в речь.

Искусственный интеллект (ИИ) открывает новые горизонты в области видеопроизводства, предлагая инновационные инструменты и решения, которые ускоряют процесс, снижают затраты и повышают качество конечного продукта. Одним из ключевых преимуществ ИИ является его способность анализировать огромные объемы данных и выявлять закономерности, которые человеческому глазу могут быть незаметны.

Для чего нужен ИИ

С помощью машинного обучения системы ИИ могут изучать лучшие практики и популярные тренды в видеоконтенте, чтобы создавать более эффективные и привлекательные ролики. Алгоритмы компьютерного зрения позволяют автоматически распознавать объекты, лица и сцены, что открывает возможности для интеллектуального монтажа и персонализации видео.

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ИИ также может генерировать реалистичные визуальные эффекты, удаляя фон, добавляя анимацию и создавая компьютерную графику высокого качества. Это помогает производителям контента создавать более динамичные и захватывающие видеопродукты без необходимости использования дорогостоящего оборудования или найма больших команд.

Кроме того, ИИ может быть использован для автоматического создания субтитров и переводов, что делает видеоконтент более доступным для широкой аудитории. Системы распознавания речи помогают преобразовывать аудиодорожки в текст, открывая новые возможности для поиска и навигации по видео.

В целом, применение ИИ в видеопроизводстве позволяет экономить время, ресурсы и деньги, одновременно повышая качество и привлекательность создаваемого контента. По мере развития этих технологий мы можем ожидать еще более впечатляющих инноваций в сфере видео.