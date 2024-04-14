Google выпустила новое приложение с ИИ для создания видеороликов

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Артем Сутягин

На этой неделе компания Google без лишнего шума анонсировала приложение для создания видеороликов на основе искусственного интеллекта. Новое приложение под названием Google Vids предназначено для пользователей Google Workspace и использует возможности Google Gemini — искусственного интеллекта компании — чтобы помочь пользователям создавать информационные видеоролики для рабочего пространства. Это уже не первый случай, когда нейросети могут работать в этом направлении, и далеко не последний. Технологии становятся все более развитыми и массовыми. Но что же мы получили сейчас?

Google выпустила новое приложение с ИИ для создания видеороликов. Google продолжает развивать современные сервисы, предлагая новые продукты. Изображение: GAT Labs. Фото.

Google продолжает развивать современные сервисы, предлагая новые продукты. Изображение: GAT Labs

Новый ИИ от Google

В настоящее время приложение тестируется среди избранных пользователей Google Workspace Labs (публичная бета-версия обещается позже), новый онлайн-инструмент основан на некоторых функциях, построенных на искусственном интеллекте, которые мы уже видели в других приложениях Google, таких как документы, презентации и другие.

Разница заключается в том, что в Google Vids вы можете вручную создать раскадровку видеоролика с помощью ваших медиафайлов или использовать искусственный интеллект для создания такой раскадровки, используя основные слова и простые подсказки. Это позволяет редактировать и создавать гораздо более информативные видеоролики за короткое время.

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Вы сможете загружать свои материалы в раскадровку, а также выбирать стоковые видео, изображения и фоновую музыку. Разумеется, в приложении есть и функция озвучивания, с возможностью генерировать или создавать сценарий с помощью искусственного интеллекта. Интерфейс похож на Google Презентации и прост в использовании.

Новый ИИ от Google. Новый сервис может работать и с текстом. Изображение: androidauthority. Фото.

Новый сервис может работать и с текстом. Изображение: androidauthority

Для чего нужен Google Vids

Google Vids предназначен в первую очередь для рабочих целей. Это не тот инструмент, который подходит для того, чтобы создавать с его помощью личные видеоролики на YouTube, и его основная функция, по-видимому, заключается в создании обучающих видеороликов по продажам или даже видеороликов по подготовке новых сотрудников, работе с поставщиками и обновлению проектов. У вас будет полный доступ к различным стилям и шаблонам. Как и во всех приложениях Google Workspace, здесь есть аспект совместной работы, и вы можете пригласить коллег, чтобы они помогли вам создать контент или прокомментировали вашу работу.

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Этот платный продукт Google предназначен для корпоративного и рабочего использования. The Verge сообщает, что на данный момент в нем нет интеграции с YouTube, а время видеороликов ограничено тремя минутами. Однако в скором времени могут появиться и другие функции.

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Google Vids и Microsoft Clipchamp

Google Vids очень похож на собственный Clipchamp от Microsoft, который является бесплатным онлайн видеоредактором для потребителей и корпоративных пользователей. В Clipchamp есть видеоредактор с искусственным интеллектом, который позволяет автоматически создавать короткие видеоролики на основе вашего контента, понимая сцены в вашем медиа. В нем также есть функция AI VoiceOver, которая превращает текст в речь.

Искусственный интеллект (ИИ) открывает новые горизонты в области видеопроизводства, предлагая инновационные инструменты и решения, которые ускоряют процесс, снижают затраты и повышают качество конечного продукта. Одним из ключевых преимуществ ИИ является его способность анализировать огромные объемы данных и выявлять закономерности, которые человеческому глазу могут быть незаметны.

Google Vids и Microsoft Clipchamp. Озвучка любым голосом для современного ИИ вообще не проблема. Изображение: androidauthority. Фото.

Озвучка любым голосом для современного ИИ вообще не проблема. Изображение: androidauthority

Для чего нужен ИИ

С помощью машинного обучения системы ИИ могут изучать лучшие практики и популярные тренды в видеоконтенте, чтобы создавать более эффективные и привлекательные ролики. Алгоритмы компьютерного зрения позволяют автоматически распознавать объекты, лица и сцены, что открывает возможности для интеллектуального монтажа и персонализации видео.

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ИИ также может генерировать реалистичные визуальные эффекты, удаляя фон, добавляя анимацию и создавая компьютерную графику высокого качества. Это помогает производителям контента создавать более динамичные и захватывающие видеопродукты без необходимости использования дорогостоящего оборудования или найма больших команд.

Кроме того, ИИ может быть использован для автоматического создания субтитров и переводов, что делает видеоконтент более доступным для широкой аудитории. Системы распознавания речи помогают преобразовывать аудиодорожки в текст, открывая новые возможности для поиска и навигации по видео.

В целом, применение ИИ в видеопроизводстве позволяет экономить время, ресурсы и деньги, одновременно повышая качество и привлекательность создаваемого контента. По мере развития этих технологий мы можем ожидать еще более впечатляющих инноваций в сфере видео.

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