Самые крутые инструменты ИИ из Google Pixel будут доступны всем

Искусственный интеллект играет важную роль в работе Google Фото, обеспечивая интеллектуальные функции для организации, обнаружения и редактирования фотографий. Google применяет самые передовые технологии машинного обучения и компьютерного зрения, чтобы помочь пользователям лучше взаимодействовать со своими фотографиями. Благодаря ИИ Google Фото может автоматически идентифицировать людей на снимках и группировать фотографии с одними и теми же людьми. Это значительно облегчает поиск нужных фото и создание альбомов с определенными людьми. Кроме того, ИИ позволяет распознавать другие объекты, животных и сцены, помогая фильтровать и упорядочивать фотографии по содержимому. И теперь эти фунции станут еще более доступными.

Функции Гугл Фото для обычного телефона

Google Фото предлагает различные инструменты редактирования с искусственным интеллектом, такие как Magic Editor, Photo Unblur и Magic Eraser. Однако для того, чтобы воспользоваться этими инструментами, необходимо было иметь Pixel или платную подписку Google One. Несколькими днями ранее появились первые свидетельства того, что Google может отказаться от этой эксклюзивности, и теперь компания делает это.

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Google объявила о том, что отменяет требование подписки для некоторых инструментов редактирования ИИ в приложении Photos. В мае любой пользователь Google Photos на Android, iOS и Chrome OS получит доступ к следующим инструментам.

Функции Google Фото для улучшения фотографий

Волшебный ластик

Восстановление четкости

HDR-эффект для фотографий и видео

Размытие портрета

Портретный свет

Цветная вспышка

Обработка неба

Кинематографические фотографии

Стили в редакторе коллажей

Видеоэффекты

Не только мобильные пользователи участвуют в расширение функциональности. Технологический гигант расширяет доступ и к другим типам устройств, включая Chromebook и планшеты. Эти устройства должны работать под управлением Chrome OS версии 118 и выше. Устройства на базе Android и iOS должны иметь не менее 3 ГБ оперативной памяти и Android 8.0/iOS 15 или выше.

Функция волшебный ластик

Magic Editor, который ранее был эксклюзивом для серии Pixel 8, также будет доступен большему количеству людей. Однако есть оговорка: обычные пользователи Android и iOS получат только десять сохранений Magic Editor в месяц. Пользователи Pixel всех видов (не только Pixel 8) смогут пользоваться функцией без ограничений, как и те, у кого есть тарифный план Google One на 2 ТБ и выше.

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Возможности ИИ также используются для умного редактирования изображений. Например, функция автоматического улучшения снимков использует машинное обучение для анализа фотографий и применения оптимизированных настроек яркости, контрастности и других параметров, чтобы сделать изображение более привлекательным. А функция предлагаемых улучшений позволяет одним касанием применять рекомендованные ИИ улучшения, основанные на особенностях конкретного снимка.

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Для чего нужен ИИ в телефоне

Искусственный интеллект в современных смартфонах становится все более популярным и выполняет множество важных задач, существенно повышая удобство использования и производительность устройства. И это касается не только обработки фотографий.

ИИ обеспечивает распознание речи и работу голосовых помощников, позволяя управлять смартфоном с помощью голосовых команд. Он также реализует функцию предиктивного ввода текста, анализируя контекст и частоту использования слов для ускорения набора.

Алгоритмы машинного обучения изучают модели использования смартфона для оптимизации энергопотребления и продления времени работы от батареи. Или, например, анализирует поведение пользователя, его расписание и приоритеты с целью предоставления релевантных уведомлений и напоминаний. А технологии фиксации биометрических данных, таких как отпечатки пальцев и лица, усиливают безопасность смартфонов.

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Кроме того, ИИ лежит в основе функций дополненной реальности, распознавая объекты и сцены в реальном времени для создания интеллектуальных приложений на базе камеры. Таким образом, искусственный интеллект превращает смартфон в по-настоящему интеллектуальное и интуитивно понятное устройство с расширенными возможностями, которых будет становится все больше и больше.