Huawei выпустила EMUI 10.1 для 36 смартфонов и планшетов. Что нового

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что Huawei не приходится в прямом смысле этого слова вести с кем-то войну, вся её деятельность сейчас очень напоминает партизанское движение. Лишённая возможности использовать полноценную версию Android, китайская компания вынуждена искать обходные пути, чтобы дать своим клиентам возможность пользоваться качественной продукцией. Не всегда у неё это получается, однако спорить с тем, что Huawei по крайней мере пытается, бессмысленно. Отличный тому пример – промежуточное обновление прошивки EMUI, распространение которого уже началось.

EMUI 10.1 уже вышла. Правда, пока скачать её могут только китайцы

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EMUI 10.1, которую Huawei анонсировала в конце марта, наконец, вышла. В первую волну распространения обновления войдут более 30 устройств под брендами Huawei и Honor. Большая часть из них – это смартфоны 2019-2020 годов выпуска, однако есть и более ранние аппараты, в том числе планшетные компьютеры. Сначала апдейт получат китайские пользователи, а затем, спустя некоторое время, он доберётся и до владельцев совместимых устройств из других стран, независимо от того, поддерживают они сервисы Google или работают на базе Huawei Mobile Services.

Какие устройства обновятся до EMUI 10.1

Huawei планирует обновить как минимум 36 своих смартфонов и планшетов

Смартфоны Huawei: Huawei Mate 30/Mate 30 Pro, Huawei P30/P30 Pro, Huawei Nova 6, Huawei Mate 20/Mate 20 Pro, Huawei Nova 5, Huawei Enjoy 10S, Huawei Mate X, Huawei Mate Xs.

Смартфоны Honor: Honor 9X/9X Pro, Honor 20 Youth Edition, Honor V30/V30 Pro, Honov View 20, Honor Magic 2, Honor 20/20 Pro, Honor 20S.

Планшеты Huawei: Huawei MediaPad Pro, MediaPad M6 10.8”, MediaPad M6 8.4”, MediaPad M6 Turbo Edition.

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EMUI 10.1 (Magic UI 10.1 – для некоторых смартфонов Honor) базируется на Android 10. То есть все изменения, которые появились в обновлении, — это собственная разработка Huawei. Зачем всё это было нужно, понять несложно. Прямо сейчас компания ориентируется на сокращение влияния Google на свою деятельность, вероятно, проверяя, сможет ли она развивать свою операционную систему, пусть и построенную на базе Android. В конце концов, какая разница, какой номер имеет оригинальная платформа, если фирменная прошивка Huawei продолжает обновляться, обрастать новыми функциями и становиться только лучше?

Что нового в EMUI 10.1

EMUI 10.1 — очень масштабное обновление, учитывая количество нововведений

  • Поддержка голосового ассистента Celia (работает с английским, французским, испанским языками; вскоре появится поддержка русского)
  • Сервис видеозвонков MeeTime (является аналогом Duo от Google и FaceTime от Apple, но с возможностью демонстрировать собеседнику экран и делать какие-то пометки)
  • Углубленная интеграция с компьютерами Huawei (возможность совершать звонки прямо с компьютера, удалённо взаимодействовать с файлами, не загружая их на смартфон и т.д.)
  • Поддержка функции Drag & Drop (позволяет переносить файлы из одного приложения в другое жестом перетаскивания; работает в режиме Split View)
  • Интерфейсные изменения (замедление анимации при пролистывании, возможность быстро запустить режим Split View из бокового окна, плавающие окна)
  • Расширенная поддержка технологии Huawei Share (аналог AirDrop от Apple, совместимый не только с фирменными устройствами Huawei, но и периферией сторонних брендов, например, принтерами, сканерами и т.д.)
  • Универсальная галерея для смартфонов, планшетов и компьютеров Huawei, объединённая учётной записью Huawei ID и облаком, где могут храниться все медиафайлы.

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Huawei не отмечает, когда EMUI 10.1 выйдет в России, однако, учитывая, что работы над версиями прошивки для разных стран ведутся одновременно, есть вероятность, что уже ближе к середине июня мы получим долгожданное обновление. Особенно будет интересно посмотреть на голосового помощника Celia, которому предстоит заменить Google Ассистента на смартфонах Huawei без сервисов Google. Главное, чтобы китайцы не затягивали с локализацией на русский язык, ведь, в противном случае, у нас новым продуктом пользоваться не будет решительно никто.

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