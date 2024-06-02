Как я начал любить голый Android и почему только сейчас

В свое время я никогда не понимал ажиотажа вокруг стокового Android. Казалось, что в середине 2010-х годов все любители техники превозносили Nexus и «чистый Android», но я просто не был согласен с этим. Конечно, он был быстрым и не содержал лишнего программного обеспечения, чего нельзя было сказать о многих скинах Android в то время. Однако я по-прежнему считаю, что он был слишком переоцененным, особенно по сравнению с программными оболочками от LG, Samsung, HUAWEI и Xiaomi. В то время быстрые обновления даже не были гарантией для телефонов со стоковым Android, несмотря на то, что их преподносили как преимущество для телефонов Android One.

Что умеет чистый Андройд

Однако в последнее время кое-что изменилось. Похоже, что за последние несколько лет стоковый Android наконец-то стал достаточно хорош для меня. И вот почему.

Последний раз я пользовался телефоном со стоковым Android (Pixel 7 Pro не в счет, из-за Pixel UI) в 2017 или 2018 году с телефонами Nokia от HMD. Это был хороший, но очень странный опыт по сравнению с телефонами других брендов в то время. Пожалуй, больше всего меня раздражало то, что тогда не поддерживалась функция прокрутки скриншотов, поскольку я действительно использовал и продолжаю использовать ее для работы.

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Стоковому Android не хватало и многих других функций. Среди наиболее заметных упущений — запись экрана, функция блокировки файлов, системный темный режим, совместное использование Wi-Fi и многое другое.

Удобно ли пользоваться голым Android

Однако за последние пару лет я пришел к важному пониманию. Сейчас стоковый Android действительно кажется хорошим, а функции доступны на базовом уровне, и я бы не отказался снова пользоваться телефоном на чистом Android. С 2018 года платформа получила множество заметных дополнений, включая большинство вышеупомянутых функций. Кроме того, появилось множество других удобных дополнений, таких как индикаторы камеры/микрофона, режим работы одной рукой, легкодоступная история уведомлений и разрешение уведомлений.

Все эти новые функции объединяются, чтобы сделать чистый вариант Android, который больше не кажется ущербным. Мне кажется, что я не пойду на большой компромисс в отношении функций, если когда-нибудь куплю телефон без оболочки.

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Чего не хватает в голом Андроид

Но все же есть некоторые функции из сторонних скинов Android, которые я хотел бы видеть в стоковом Android. Главным пунктом в моем списке желаний является регулировка громкости в каждом приложении. Такие бренды, как Samsung, также опережают чистый Android и Google, когда речь заходит о многозадачности для складных устройств, двухэкранной функциональности и многом другом. Кроме того, я бы хотел, чтобы Google официально перенесла в чистый Android еще несколько функций Pixel, например, бегущую строку на экране блокировки и некоторые другие менее важные функции.

Стоит ли переходить на телефон без оболочки

Тем не менее, как человек, который исторически избегал стокового Android для своих собственных покупок, я с признаю, что не возненавижу телефон с этим программным обеспечением в 2024 году.

Не каждый согласится со мной, но просто вспомните, какой большой путь проделала операционная система, цепляя лучшие функции оболочек внутрь себя, чтобы мы могли получить их не только на конкретных смартфонах конкретных производителей, а везде. Что-то скопировать не получилось из-за патентов, но в целом оболочка в базовом варианте стала намного более интересной и перспективной.

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Список моделей с голым Android как-то поредел, но это не такая большая проблема. Главное, что они есть и становятся все лучше. Я за инновационные решения от производителей, но пусть они и дальше предлагают что-то интересное, а мы пока будем пользоваться крутыми функциям, которые теперь продвигает сама Google, пусть она и не додумалась до них сразу. Хотя, тут не надо забывать о том, что и производительность железа для некоторых их них раньше была недостаточной.