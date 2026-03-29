Вы наверняка уже слышали про кризис оперативной памяти, который перевернул весь рынок смартфонов. Флагманы подорожали, обновления стали формальностью, а отличить новинку от прошлогодней модели получается только по коробке. Samsung тут не исключение. Galaxy S26 и S26 Plus оказались копией прошлогодних S25 с новым процессором и более высоким ценником. Galaxy S26 Ultra получил интересный Privacy Display, но сама Samsung признала, что она сделала плохой экран. 2026 год не располагает к покупке нового флагмана. Но одна модель Samsung всё-таки выбивается из этого ряда. Ее точно можно покупать.

Что не так с Samsung Galaxy S26

Galaxy S26 и S26 Plus стали практически клонами прошлогодних моделей. Новый процессор, чуть увеличенная батарея, немного подросший экран. Вот и всё. Лично я с ходу не назову причину, по которой владельцу Galaxy S25 стоило бы менять смартфон.

Смартфон разряжается за день — как исправить.

При этом цена Galaxy S26 выросла на 100 долларов. Samsung не скрывает, что виновато подорожание компонентов, а мобильное подразделение компании работает в режиме чрезвычайного управления, ведь дела у Samsung идут плохо. Если вам нужен мощный Samsung, на мой взгляд, разумнее взять прошлогодний Galaxy S25 Ultra со скидкой. Разница с новым поколением мала, и переплата не оправдана.

Чем хорош новый Samsung Galaxy A57 5G

В отличие от флагманов, Samsung Galaxy A57 5G получил вполне ощутимые улучшения. Корпус стал тоньше (6,9 мм против 7,4 мм у A56) и легче (179 г против 198 г). Полмиллиметра и 19 граммов на бумаге не впечатляют, но на практике разница чувствуется, особенно если держать телефон подолгу. Пластиковую рамку заменили на металлическую, стекло теперь Gorilla Glass Victus+, а защита выросла с IP67 до IP68.

7 настроек Android, которые все включают по ошибке.

Экран 6,7 дюйма Super AMOLED Plus с частотой 120 Гц выдаёт до 1900 нит яркости. У прошлогоднего A56 было 1200, и на солнце с ним было непросто. Рамки стали тоньше, и в целом лицевая панель выглядит по-настоящему современно.

Под капотом процессор Exynos 1680 с улучшенным нейронным модулем. Не Snapdragon 8 Elite, конечно, но для среднего класса более чем адекватно. Камера тройная: 50 Мп основная, 12 Мп ультраширик и 5 Мп макро. На бумаге без откровений, но Samsung обещает улучшенную ночную съёмку за счёт нового ISP.

А вот что по-настоящему приятно. Galaxy A57 5G получил зарядку на 45 Вт, которая до сих пор не добралась до обычного Galaxy S26. Батарея на 5000 мАч, 6 лет обновлений ОС, Android 16 с One UI 8.5 из коробки. За свою цену набор более чем конкурентный.

Что известно о Samsung Galaxy Z Fold 8. Он вас разочарует.

Почему стоит купить Galaxy A57

Samsung не стала набивать Galaxy A57 5G модными ИИ-функциями, ради которых пришлось бы раздувать объём оперативной памяти. Базовые возможности вроде Object Eraser и Circle to Search на месте, но это не тот уровень амбиций, который требует 16 ГБ RAM.

Кризис памяти DRAM ударил по Galaxy A57 5G куда мягче, чем по конкурентам. Аналитики TrendForce предупреждают, что среднебюджетники в 2026 году будут откатываться к 4–6 ГБ ОЗУ и дисплеям с каплевидным вырезом. Galaxy A57 5G этой участи избежал: 8 или 12 ГБ RAM, AMOLED-экран и вменяемые характеристики без урезаний. Да, смартфон стал примерно на 50 долларов дороже A56 5G, но с учётом апгрейдов повышение выглядит обоснованным.

Стоит ли покупать Samsung Galaxy A57 5G

Если вам нужен флагман с топовой камерой и максимальной производительностью, Galaxy A57 5G не ваш вариант. Это среднебюджетный смартфон Samsung, и ожидать от него чудес в тяжёлых играх не стоит.

Но если вы ищете надёжный Samsung на каждый день с хорошим экраном, приличной автономностью и долгосрочной поддержкой, Galaxy A57 5G попадает в цель. Металлический корпус, дисплей 1900 нит, зарядка 45 Вт, защита IP68 и ни одной жертвы ради ИИ-гонки. На мой взгляд, это единственный новый Samsung в 2026 году, который реально стоит рассматривать. Всё остальное либо слишком похоже на прошлый год, либо неоправданно дорого.