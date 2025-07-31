Какой Android сейчас последний и где его скачать

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Герман Вологжанин

Android существует с 2008 года, и за прошедшее с момента своего появления время он очень сильно изменился. То, как сейчас выглядит операционная система, совершенно не похоже на дизайн первых версий. Кроме того, почти у каждого крупного производителя смартфонов поверх Android установлена собственная оболочка, будь то One UI или HyperOS. Но именно операционная система, которая регулярно обновляется, остается основой программного обеспечения наших мобильных устройств. Сегодня расскажем, какая сейчас последняя версия Android и как ее установить.

Какой Android сейчас последний и где его скачать. Последняя версия на сегодня — Android 16. Изображение: 9to5Google. Фото.

Последняя версия на сегодня — Android 16. Изображение: 9to5Google

Последняя версия Андроид 2025 года

На момент публикации материала самый новый Андроид — Android 16. Это наиболее актуальная версия операционной системы, которая может гарантировать максимальный уровень функциональности и безопасности мобильного устройства.

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При этом, согласно различной статистике (например, ОС посетителей сайта AndroidInsider.ru за июль 2025 года), подавляющее большинство владельцев смартфонов пользуется Android 15, а на втором месте в списке популярных систем идет устаревший Android 13. То есть миллионы людей не получили доступ к возможностям свежей операционки, а их устройства защищены далеко не на 100%. Чтобы это исправить, нужно скачать последнюю версию Андроид.

Где скачать последнюю версию Андроид

Где скачать последнюю версию Андроид. Новый Андроид пока доступен не всем. Фото.

Новый Андроид пока доступен не всем

Обновления Андроид, включая операционную систему Android 16, приходят по воздуху. То есть в определенный момент смартфон сам предлагает установить апдейт или соответствующее предложение появляется в разделе настроек «Обновление ПО». Если его нет — узнайте, входит ли ваш смартфон в список поддержки Android 16.

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Даже если ваша модель поддерживает последний Андроид, свежая операционка поступает не сразу после ее выхода. По состоянию на момент публикации материала Android 16 официально доступен на смартфонах Google, начиная с Pixel 6, а устройства других производителей начнут получать обновление в течение следующих нескольких месяцев. Главное — дождаться положенного обновления или сразу купить модель на последнем Андроиде.

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