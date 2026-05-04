Samsung готовится к масштабной раскатке обновления One UI 8.5, и называть его рядовым «полуверсионным» апдейтом язык не поворачивается. Новый визуальный язык, переработанная шторка, ИИ-фильтрация звонков, встроенный обмен файлами с iPhone и приложение для генеративного творчества. Пока Samsung не все раскрыла про возможности One UI 9, которые придут следующим, разберем пять главных причин ждать текущее обновление прямо сейчас.

Когда выйдет One UI 8.5 и кто получит обновление

Май 2026 года — старт раскатки оболочки One UI 8.5. Первыми обновление получает серия Galaxy S25, а глобальное распространение стартует 4 мая. Смартфон Galaxy S26 уже поставляется с One UI 8.5 из коробки.

Далее очередь расходится по срокам:

Galaxy S24, Z Fold 6 и Z Flip 6 (ориентировочно первая половина мая);

серии Galaxy S23, S22 (май–июнь);

бюджетные линейки A, M и F (тоже май–июнь).

Перечень поддерживаемых устройств необычно широк для «полуверсионного» обновления (от Galaxy S22 до актуальных моделей серий A и M). Подробный список с датами для каждой модели — в материале про то, какие смартфоны Samsung получат One UI 8.5. Если не хотите ждать официального выхода, как установить бета-версию One UI 8.5 прямо сейчас.

Новый дизайн Liquid Glass на Samsung

One UI 8.5 на Samsung впервые приносит визуальный язык Liquid Glass. Вместо привычных плоских прямоугольных элементов появляются полупрозрачные плавающие поверхности, скругленные контролы и мягкие эффекты глубины.

Что именно изменится визуально:

Настройки, Телефон, Галерея, Калькулятор и другие системные приложения получают обновленный облик;

навигационная панель выглядит как отдельная «плавающая» полоса с полупрозрачным фоном;

уведомления, виджеты и центр управления приобретают «стеклянный» стиль с размытием и тенями.

На практике интерфейс становится визуально легче и современнее, хотя к смене привычного вида потребуется пара дней адаптации. Важный нюанс: новый дизайн наиболее заметен в приложениях Samsung. Сторонние приложения из Google Play останутся с привычным интерфейсом, пока их разработчики не обновят визуал.

Шторка быстрых настроек One UI 8.5

Шторка в прошивке One UI 8.5 получает самое крупное обновление за всю историю оболочки. Теперь плитки и виджеты можно свободно перемещать, изменять их размер и ориентацию. Можно убрать все переключатели и оставить панель почти пустой.

Что конкретно изменилось:

ползунки яркости и громкости переключаются между горизонтальным и вертикальным расположением;

плитки можно менять местами и менять размер без ограничений;

если результат кастомизации не понравился, есть кнопка сброса к стандартному виду.

Для тех, кого раздражало фиксированное расположение плиток, функции One UI 8.5 наконец решают эту проблему. Для тех, кого устраивал стандартный вид, ничего не изменится, пока не полезете в настройки.

ИИ-обработка звонков на Samsung Galaxy

Одно из самых практичных нововведений обновления Samsung One UI 8.5 — серьезная переработка работы со звонками на базе ИИ. Телефон теперь может автоматически отвечать на звонки с неизвестных номеров или от предполагаемых спамеров. ИИ-ассистент спрашивает звонящего о цели звонка, показывает живую текстовую расшифровку и позволяет решить: взять трубку или отметить номер как спам.

Что еще умеет новая система работы со звонками:

автоответ с задержкой от 5 до 30 секунд: телефон сам берет трубку и транскрибирует диалог в реальном времени;

прямая голосовая почта на устройстве: звонящий оставляет сообщение прямо на вашем телефоне, вы видите расшифровку в реальном времени;

текстовая расшифровка во время обычного разговора (полезно в шумных местах);

Now Bar на экране блокировки показывает счетчик пропущенных вызовов.

Это заметный шаг вперед по сравнению с ручным режимом Bixby Text Call. Вопрос лишь в том, насколько хорошо все это работает с русским языком (Samsung пока не раскрыла полный список поддерживаемых языков).

Новое приложение Creative Studio на Samsung

Samsung добавила новое приложение Creative Studio, которое объединяет ИИ-инструменты для создания визуального контента. Через него можно генерировать обои, стикеры, открытки, приглашения и карточки профиля (на основе набросков, фотографий или текстовых описаний).

Что поддерживает приложение:

разные соотношения сторон: 16:9, 4:3 и другие форматы;

несколько художественных стилей: детский набросок, маркерный рисунок, масляная живопись;

генерацию на основе фото, наброска или текстового описания.

На практике Creative Studio — скорее развлекательный инструмент, чем замена графического редактора. Но для быстрого создания персонализированных открыток или обоев он подходит. Особенно тем, кому лень возиться с отдельными приложениями.

Передача файлов с iPhone на Samsung через AirDrop

Пожалуй, самое полезное изменение для тех, кто живет в смешанной экосистеме Android и Apple. В быстрых настройках появляется опция «Share with Apple devices». Google реверс-инжинировала протокол AirDrop без официального партнерства с Apple (Android-устройства с Quick Share теперь говорят на языке AirDrop). Для iPhone ваш Samsung выглядит как еще одно Apple-устройство.

Что нужно знать перед использованием:

на iPhone нужно временно включить AirDrop в режим «Для всех» — стандартная настройка при приеме файлов от нового контакта;

изначально функция была доступна только на Galaxy S26, бета One UI 8.5 для Galaxy S25 уже содержит поддержку;

на момент первого запуска работала нестабильно (у многих пользователей iPhone не обнаруживались в списке устройств).

Кроме того, One UI 8.5 упрощает доступ к файлам на других Galaxy-устройствах через приложение «Мои файлы» (фотографии и документы с Galaxy Tab можно просматривать прямо на телефоне при условии, если оба устройства привязаны к одному аккаунту Samsung). Рассчитывать на идеальную работу AirDrop с первого дня не стоит, но к стабильной версии проблемы, вероятно, устранят. Да и с учетом скорого выхода Galaxy Book на One UI есть повод ждать улучшения интеграции устройств внутри экосистемы Samsung.

Стоит ли устанавливать One UI 8.5

Выход One UI 8.5 — редкий случай, когда «полуверсионное» обновление Samsung действительно меняет повседневный опыт. Переработанный дизайн, гибкая шторка и ИИ-фильтрация звонков — вещи, которые будут заметны каждый день. Обмен файлами с iPhone закрывает давнюю боль тех, кто работает в смешанном окружении.

Если у вас Galaxy S25 или новее, скачать One UI 8.5 можно в первых числах мая. Для остальных поддерживаемых Galaxy-устройств стабильная версия ожидается до конца месяца. Перед установкой сделайте резервную копию, убедитесь в достаточном заряде и свободном месте в памяти, и дальше просто ждите уведомления в настройках.