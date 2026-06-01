После релиза Android 17 с кучей интересных фишек начало выходить стабильное обновление One UI 8.5, и многие владельцы старых смартфонов Samsung ждут его на своих устройствах. Но, судя по всему, целому ряду моделей 2022 года и старше оно так и не придёт, включая бывшие флагманы вроде Galaxy S22. Если у вас Galaxy последних лет, обновление вас, скорее всего, не обойдёт стороной. А вот владельцам устройств постарше стоит заранее понимать, на что рассчитывать.

Дата выхода One UI 8.5

Samsung начала раздавать стабильную One UI 8.5 с 6 мая 2026 года, и за это время прошивка добралась до десятков моделей Galaxy. Обновление получают устройства от флагманов до бюджетников, но с важной оговоркой по возрасту.

По данным издания SamMobile, на которое ссылается Gizmochina, One UI 8.5 достаётся устройствам 2023 года и новее, а вот многие модели, вышедшие до 2022 года включительно, обновление не получат. В список выпавших попали даже бывшие флагманы. Они не смогут рассчитывать на главные фишки One UI 8.5, перечисленные в отдельном материале.

Какие смартфоны Galaxy не получат One UI 8.5

Это пока не официальный полный список от Samsung, а сведения из отраслевых источников. Тем не менее картина довольно ясная: под вопросом оказались устройства 2022 года и старше.

Среди моделей, которые могут не получить One UI 8.5:

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy A73, A53, A33

Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4

Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra

ряд других устройств 2022 года

Многие пользователи рассчитывали, что обновление придёт на любой Galaxy с One UI 8.0, ведь обе версии построены на Android 16. Но в этот раз Samsung, похоже, выбрала другую стратегию раздачи, и серия Galaxy S22 вместе с большинством устройств до 2023 года в неё не вписалась.

Почему не приходит One UI 8.5

Любопытно, что разработку One UI 8.5 для Galaxy S22 компания сначала действительно начала: тестовые сборки замечали на серверах ещё в начале года. Но затем работу свернули, и с начала апреля новых тестовых версий для этих моделей не появлялось. Прямой причины Samsung не назвала, но наиболее вероятное объяснение — сложности с оптимизацией. Раньше перенести новую оболочку на старое устройство было проще, потому что свежая версия делила общую основу с предыдущей. С прошивкой One UI 8.5 так не получится.

Дело в том, что One UI 8.5 построена на Android 16 QPR2, тогда как One UI 8.0 использует исходную версию Android 16. QPR2 — это обновлённая ветка системы с изменениями во внутреннем коде и новыми инструментами для разработчиков. Из-за этих изменений и трудностей с адаптацией Samsung, судя по всему, и решила не тянуть обновление на все старые модели.

Будет ли обновляться Galaxy S22

Здесь важно трезво взглянуть на ситуацию. Galaxy S22 вышел с Android 12 и получил обещанные четыре крупных обновления версии Android. Это значит, что Android 16 для него — последняя ступенька. И обновления выходить больше не будут.

Промежуточные обновления вроде One UI 8.5 формально не входят в гарантированную поддержку, даже если номер версии Android остаётся прежним. Так что юридически претензий к Samsung нет — компания свои сроки отработала. Но осадок у пользователей всё равно остаётся: One UI 8.5 приносит заметные новые функции, и остаться за бортом обидно.

Кто получит One UI 8.5

Главное, что нужно запомнить: раздача One UI 8.5 завязана на год выпуска, а не просто на наличие One UI 8.0. Владельцам Galaxy 2023 года и новее беспокоиться не о чем, а вот для Galaxy S22, Z Fold 4, Z Flip 4 и других устройств 2022 года обновление, скорее всего, останется недоступным.

Официальный список Samsung пока не публиковала, поэтому небольшая вероятность сюрпризов всё-таки есть. Но рассчитывать на чудо для старых моделей не стоит — лучше воспринимать текущую версию как финальную для своего устройства.