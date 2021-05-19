Android 12 представили официально. Что нового?

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Артем Сутягин 0

Вчера прошел первый день конференции для разработчиков, известной, как Google I/O. Как и в прошлые годы в основном выступлении было сделано множество объявлений о продуктах Google, причем Android 12 находится в центре внимания. Это неудивительно, ведь это операционная система, которая по последним данным установлена на 3 миллиардах устройств с мире. Это делает ее самой популярной операционкой в мире. Тем интереснее было посмотреть, что в ней поменялось, а изменений оказалось немало. Именно поэтому давайте соберем их все воедино и посмотрим, с чем нам придется жить, когда она выйдет из стадии бета-тестирования.

Android 12

Мы ждали и наконец-то дождались.

Что нового в Android 12

Рассказом о новой версии операционной системы Google подтвердила то, о чем ходили слухи в течение нескольких месяцев — новинка будет иметь совершенно иной внешний вид. Когда пользователи обновятся до последней версии ОС, они увидят совершенно уникальный Android, непохожий на все, что мы видели ранее. И это уже началось с выпуском первой бета-версии, которую каждый может установить, если у него Google Pixel 3 и новее (или некоторые другие не самые популярные телефоны). Остальные пользователи постепенно начнут получать обновления в зависимости оттого, насколько расторопными окажутся производители смартфонов. Некоторым придется подождать до конца года, а кому-то еще дольше.

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Google постаралась сделать Android ”более личным” и посвятила этому все свое выступление. Одна из вещей, которая действительно отличает Android от iOS — это возможность для пользователей настроить операционную систему полностью под свои потребности. Android может выглядеть по-разному на десятке абсолютно одинаковых смартфонов, и в этом ее неоспоримый плюс.

Android 12

Самое главное — все сделать уникальным.

Однако подобная настройка может оказаться сложной задачей для людей, не разбирающихся в технологиях. Именно здесь на помощь приходит Android 12. Предлагаемые в ней функции настолько просты — и во многих случаях являются автоматическими, — что каждый может получить уникальный телефон.

Это даже больше, чем просто кастомизация каких-то базовых вещей. Все, от вида значков до новых визуальных переходов, делает телефон совершенно другим. В результате получается Android, который кажется совершенно новым, но в то же время невероятно знакомым.

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Автоматическое изменение интефейса в Android 12

Вы можете изменить цветовую схему вашего телефона. Сюда входят такие вещи, как кнопки, виджеты, уведомления и многое другое. Однако в Android 11 вам нужно изменить их самостоятельно. Вот только все равно останется что-то, что изменить нельзя, и оно будет сильно выделяться на фоне всего остального.

В Android 12 такие изменения производятся автоматически. Система проанализирует обои вашего телефона и выполнит извлечение цвета, определив доминирующие цвета. Далее смартфон сам применит эти цвета во всей системе.

Android 12

Цвет элементов интерфейса будет менять автоматически под выбранные обои.

Это избавляет пользователей от необходимости долго думать, какие же цвета являются доминирующими и какие будут хорошо смотреться в стиле интерфейса. Вы можете изменить обои в любое время, и система мгновенно изменит цвета виджетов, кнопок, фона, значков, выделения и многого другого в соответствии с ними. Благодаря этой новой функции, ваш телефон станет для уникальным без каких-либо дополнительных усилий со стороны пользователя.

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Новый режим Always On Display в Android 12

Всегда включенный дисплей (AOD) в Android 12 выглядит по-новому, с огромными часами, находящимися в середине дисплея. Вы можете подумать, что этот огромный виджет выглядит странно, но на самом деле он служит практическим целям.

Когда вы получите уведомление, часы станут меньше и переместятся в верхний левый угол дисплея, чтобы освободить для них место. Это позволяет вам с первого взгляда определить, есть ли у вас уведомления. Даже с расстояния в несколько метров вы будете знать, что вас ждет уведомление, если этот огромный виджет часов стал меньше.

Android 12

Часы огромного размера — это хорошо.

Также добавлены новые анимации перехода для переключения между экраном блокировки и Always On Display. Система понимает, с чего началась разблокировка, и подстроит анимацию соответствующим образом. Например, если вы перейдете с AOD на экран блокировки, нажав кнопку питания, анимация перехода начнется с кнопки питания. Если поднять телефон со стола, анимация начнется снизу. Если вы разблокируете телефон с помощью сканера отпечатков пальцев, установленного на задней панели, переход начинается с центра верхней части дисплея.

Так телефон покажет, что он чувствует вас, и пользоваться им будет намного приятнее. Он как бы будет реагировать на ваши прикосновения, а не просто выполнять задачу.

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Новая шторка уведомлений в Android 12

Впервые за многие годы панель уведомлений Android была полностью переработана. Теперь ее дизайн не просто изменился и стал более привлекательным, он еще и стал более удобным.

Первое, что вы заметите, это новые Quick Tiles. Вместо круглых значков плитки они теперь представляют собой прямоугольники с закругленными углами. Так можно отображать в каждом из них больше информации, а сами они стали более логичными. Конечно, это также меняет количество плиток, которые вы можете видеть одновременно — четыре (вместо шести) с первым раскрытием и восемь со вторым.

Android 12

Как вам такие изменения?

Многие из тех, кто привык к старой шторке, могут не оценить эти изменения, но те, кто переходит с iOS или просто не так давно пользуется Android, получат большое удовольствие.

Сами уведомления и виджет управления воспроизведением получают несколько изменений, благодаря которым они будут лучше сочетаться с новыми плитками. Ползунок яркости, который появляется после второго нажатия, также имеет совершенно новый вид, соответствующий плиткам. Также есть несколько новых анимаций, которые соответствуют изменениям всего остального.

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Настройки Android 12

Когда Samsung впервые выпустила свой скин для Android, известный, как One UI, было много сказано об удобстве управления одной рукой. Это одна из причин, почему страницы настроек в One UI имеют огромные заголовки. Так просто намного удобнее пользоваться, ведь до элементов не приходится так далеко тянуться.

Google осознала преимущества этого решения и Android 12 теперь имеет аналогичные большие заголовки на страницах настроек, хотя они и более сдержанны, чем у Samsung.

Android 12

Android 12 показал свое истинное лицо. Осталось его как следует изучить.

Кроме того, каждая страница настроек теперь использует профиль извлечения цвета, чтобы соответствовать остальной части системы. Даже округлые прямоугольные формы подсвечиваются очень правильно, когда вы выбираете определенный переключатель.

Что еще изменилось в Android 12

Конечно, это не все изменения Android 12. Есть и другие, которые не так важны, чтобы уделять им внимание на презентации. Совсем скоро мы узнаем их все и сможем выудить из системы то, о чем нам не рассказали, а пока расскажите, что вам больше всего понравилось в новой операционной системе и хотели бы вы установить ее бета-версию?

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