Android 12 представили официально. Что нового?

Вчера прошел первый день конференции для разработчиков, известной, как Google I/O. Как и в прошлые годы в основном выступлении было сделано множество объявлений о продуктах Google, причем Android 12 находится в центре внимания. Это неудивительно, ведь это операционная система, которая по последним данным установлена на 3 миллиардах устройств с мире. Это делает ее самой популярной операционкой в мире. Тем интереснее было посмотреть, что в ней поменялось, а изменений оказалось немало. Именно поэтому давайте соберем их все воедино и посмотрим, с чем нам придется жить, когда она выйдет из стадии бета-тестирования.

Что нового в Android 12

Рассказом о новой версии операционной системы Google подтвердила то, о чем ходили слухи в течение нескольких месяцев — новинка будет иметь совершенно иной внешний вид. Когда пользователи обновятся до последней версии ОС, они увидят совершенно уникальный Android, непохожий на все, что мы видели ранее. И это уже началось с выпуском первой бета-версии, которую каждый может установить, если у него Google Pixel 3 и новее (или некоторые другие не самые популярные телефоны). Остальные пользователи постепенно начнут получать обновления в зависимости оттого, насколько расторопными окажутся производители смартфонов. Некоторым придется подождать до конца года, а кому-то еще дольше.

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Google постаралась сделать Android ”более личным” и посвятила этому все свое выступление. Одна из вещей, которая действительно отличает Android от iOS — это возможность для пользователей настроить операционную систему полностью под свои потребности. Android может выглядеть по-разному на десятке абсолютно одинаковых смартфонов, и в этом ее неоспоримый плюс.

Однако подобная настройка может оказаться сложной задачей для людей, не разбирающихся в технологиях. Именно здесь на помощь приходит Android 12. Предлагаемые в ней функции настолько просты — и во многих случаях являются автоматическими, — что каждый может получить уникальный телефон.

Это даже больше, чем просто кастомизация каких-то базовых вещей. Все, от вида значков до новых визуальных переходов, делает телефон совершенно другим. В результате получается Android, который кажется совершенно новым, но в то же время невероятно знакомым.

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Автоматическое изменение интефейса в Android 12

Вы можете изменить цветовую схему вашего телефона. Сюда входят такие вещи, как кнопки, виджеты, уведомления и многое другое. Однако в Android 11 вам нужно изменить их самостоятельно. Вот только все равно останется что-то, что изменить нельзя, и оно будет сильно выделяться на фоне всего остального.

В Android 12 такие изменения производятся автоматически. Система проанализирует обои вашего телефона и выполнит извлечение цвета, определив доминирующие цвета. Далее смартфон сам применит эти цвета во всей системе.

Это избавляет пользователей от необходимости долго думать, какие же цвета являются доминирующими и какие будут хорошо смотреться в стиле интерфейса. Вы можете изменить обои в любое время, и система мгновенно изменит цвета виджетов, кнопок, фона, значков, выделения и многого другого в соответствии с ними. Благодаря этой новой функции, ваш телефон станет для уникальным без каких-либо дополнительных усилий со стороны пользователя.

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Новый режим Always On Display в Android 12

Всегда включенный дисплей (AOD) в Android 12 выглядит по-новому, с огромными часами, находящимися в середине дисплея. Вы можете подумать, что этот огромный виджет выглядит странно, но на самом деле он служит практическим целям.

Когда вы получите уведомление, часы станут меньше и переместятся в верхний левый угол дисплея, чтобы освободить для них место. Это позволяет вам с первого взгляда определить, есть ли у вас уведомления. Даже с расстояния в несколько метров вы будете знать, что вас ждет уведомление, если этот огромный виджет часов стал меньше.

Также добавлены новые анимации перехода для переключения между экраном блокировки и Always On Display. Система понимает, с чего началась разблокировка, и подстроит анимацию соответствующим образом. Например, если вы перейдете с AOD на экран блокировки, нажав кнопку питания, анимация перехода начнется с кнопки питания. Если поднять телефон со стола, анимация начнется снизу. Если вы разблокируете телефон с помощью сканера отпечатков пальцев, установленного на задней панели, переход начинается с центра верхней части дисплея.

Так телефон покажет, что он чувствует вас, и пользоваться им будет намного приятнее. Он как бы будет реагировать на ваши прикосновения, а не просто выполнять задачу.

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Новая шторка уведомлений в Android 12

Впервые за многие годы панель уведомлений Android была полностью переработана. Теперь ее дизайн не просто изменился и стал более привлекательным, он еще и стал более удобным.

Первое, что вы заметите, это новые Quick Tiles. Вместо круглых значков плитки они теперь представляют собой прямоугольники с закругленными углами. Так можно отображать в каждом из них больше информации, а сами они стали более логичными. Конечно, это также меняет количество плиток, которые вы можете видеть одновременно — четыре (вместо шести) с первым раскрытием и восемь со вторым.

Многие из тех, кто привык к старой шторке, могут не оценить эти изменения, но те, кто переходит с iOS или просто не так давно пользуется Android, получат большое удовольствие.

Сами уведомления и виджет управления воспроизведением получают несколько изменений, благодаря которым они будут лучше сочетаться с новыми плитками. Ползунок яркости, который появляется после второго нажатия, также имеет совершенно новый вид, соответствующий плиткам. Также есть несколько новых анимаций, которые соответствуют изменениям всего остального.

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Настройки Android 12

Когда Samsung впервые выпустила свой скин для Android, известный, как One UI, было много сказано об удобстве управления одной рукой. Это одна из причин, почему страницы настроек в One UI имеют огромные заголовки. Так просто намного удобнее пользоваться, ведь до элементов не приходится так далеко тянуться.

Google осознала преимущества этого решения и Android 12 теперь имеет аналогичные большие заголовки на страницах настроек, хотя они и более сдержанны, чем у Samsung.

Кроме того, каждая страница настроек теперь использует профиль извлечения цвета, чтобы соответствовать остальной части системы. Даже округлые прямоугольные формы подсвечиваются очень правильно, когда вы выбираете определенный переключатель.

Что еще изменилось в Android 12

Конечно, это не все изменения Android 12. Есть и другие, которые не так важны, чтобы уделять им внимание на презентации. Совсем скоро мы узнаем их все и сможем выудить из системы то, о чем нам не рассказали, а пока расскажите, что вам больше всего понравилось в новой операционной системе и хотели бы вы установить ее бета-версию?