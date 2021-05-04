Стала известна дата выхода MIUI 13

Несмотря на то, что распространение MIUI 12.5 идет довольно медленно, компания готовится к анонсу новой итерации собственного пользовательского интерфейса — MIUI 13. Инсайдеры обещают, что с премьерой новой версии интерфейса компания тянуть не станет и выпустит его уже буквально через несколько недель. Подарком для фанатов это назвать сложно, так как далеко не все смартфоны будут поддерживать новинку, но ее выход все равно важен. Большого количества информации о том, что она будет из себя представлять, у нас пока нет, но кое-какой информацией мы владеем. А заодно можем назвать дату выхода MIUI 13.

Когда выйдет MIUI 13

Пусть это пока не точная цифра, но почти наверняка Xiaomi выпустит новую версию оболочки MIUI 25 июня этого года. Она не будет привязана к выходу Android, но для китайской компании это обычное явление.

Вполне логично, что изначально MIUI 13 будет представлена ​​на китайском рынке, а позже состоится ее глобальный выпуск. Какие нововведения и изменения принесет с собой пользовательский интерфейс, информации нет. Но компания почти наверняка сделает акцент на том, что работа оболочки станет более стабильной и быстрой, а сама она будет более функциональной. Как правило анонс нового пользовательского интерфейса происходит одновременно с выпуском некоторых смартфонов компании, и не исключено, что на этот раз она сделает то же самое. Возможно, премьера MIUI 13 даже совпадет с презентацией Xiaomi Mi Mix 4, который мы все еще ждем, ведь Mi Mix Fold является отдельной моделью.

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Что известно о Xiaomi Mi Mix 4

Этот смартфон должен получится очень интересным и о его выходе в этом году руководство Xiaomi уже говорило. Мы называли самые вероятные его нововведения в этой статье. Если хоть что-то из сказанного сбудется, то мы уже получим отличный аппарат. Тем более, что именно линейка Mi Mix всегда была витриной технологий Xiaomi. Еще больше усиливает ожидания то, что с момента выхода прошлого поколения прошло несколько лет. Так что ждем что-то особенное.

Напомню, сейчас Xiaomi занята распространением MIUI 12.5, но процесс идет не очень быстро. На данный момент компании удалось обновить китайские версии смартфонов, при этом глобальная прошивка разрабатывается не так быстро, как хотелось бы фанатам марки.

MIUI 12.5 для Poco

Буквально на днях компания анонсировала программу бета-тестирования MIUI 12.5 на смартфонах Poco. Она займет минимум пару месяцев, а значит, говорить о том, что пользователи этих смартфонов получат актуальную версию ПО, не стоит. То есть, когда им станет доступна MIUI 12.5, MIUI 13 уже будет существовать.

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Увеличение оперативной памяти телефона

Когда Vivo представила свои смартфоны серии X60 с ОС Origin в Китае, она сказала, что новый скин позволит владельцам телефона использовать 3 ГБ виртуальной памяти для расширения оперативной, если будет такая необходимость. После этого новая функция появилась и в некоторых других смартфонах Vivo и iQOO. Теперь, судя по всему, смартфоны Xiaomi получат аналогичную возможность. Было бы глупо не предложить что-то подобное, когда конкуренты уже работают с этим.

Энтузиасты обнаружили в коде MIUI 12 функцию, называемую расширением памяти. Но в случае с Xiaomi возможности будут более скромными. Так расширение оперативной памяти будет возможно только на 1 ГБ. К сожалению, мы еще не знаем, когда новая функция появится в MIUI. Пока рано говорить, в какой именно версии появится такая возможность, но то, что компания с ней работает, уже вселяет оптимизм. Да и вероятность того, что стабильная Memory Expansion дебютирует в MIUI 13, выше, чем то, что придется ждать ее более поздних версий.

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Конечно, по-прежнему сложно оценить, насколько полезна новая функция в реальных условиях. Можно предположить, что во флагманских смартфонах с 8-12 ГБ ОЗУ толку от нее будет мало. Особенно, если речь действительно идет всего об одном гигабайте. С другой стороны, те, у кого в телефоне всего 2 или 4 ГБ оперативки, точно оценят возможность такого расширения.

Конечно, мы еще посмотрим, как будет работать новая функция, но ее появление говорит о том, что Xiaomi старается следовать трендам рынка. Естественно, лучше их создавать, но и за конкурентами следить надо, чтобы предлагать своим пользователям хорошие, пусть и не оригинальные решения.