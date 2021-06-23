На смартфонах Samsung начали выгружаться приложения. Что делать

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Иван Кузнецов 0

Зачем смартфонам нужна оперативка? Ну, в первую очередь для того, чтобы поддерживать фоновую работу запущенных приложений. Это хорошо тем, что смартфону будет достаточно просто подтянуть их из меню многозадачности, а не запускать «на холодную». В результате и выполнение важных процессов не прервётся, независимо от того открыто приложение или нет, и время, которое потребуется на их запуск, будет меньше. Однако далеко не все смартфоны умеют адекватно работать с многозадачностью.

One UI

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В последнем обновлении One UI разработчики Samsung внесли серьёзные изменения в методику обработки фоновых процессов, запущенных на смартфонах бренда. В результате обновлённый инструментарий энергосбережения начал вести себя слишком агрессивно, выгружая открытые приложения уже по истечении нескольких минут.

Почему выгружаются приложения на Samsung

Фоновый режим

Приложения выгружаются принудительно уже через 3 минуты

Принудительная выгрузка приложений — штука довольно неприятная, если не сказать — опасная. Она негативно сказывается на опыте использования устройства, потому что система принудительно нарушает работу многих процессов, выполнение которых не должно прерываться даже в фоновом режиме. В свою очередь это может негативно влиять даже на работу механизма рассылки уведомлений, которые перестают приходить вовремя.

На самом деле инструменты энергосбережения One UI и раньше позволяли себе выгружать приложения из оперативной памяти, но делали это более элегантно. Во-первых, они не трогали приложения со специальными разрешениями для фоновой работы вроде ПО для отслеживания спортивной активности, трекеров сна и т.д.

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А, во-вторых, если механизмы One UI и выгружали софт, то делали это через несколько часов и только в том случае, если он нагружал систему сверх меры и расходовал много энергии фоновыми обновлениями и обращениями к сотовым данным. Теперь это происходит примерно через три минуты и независимо от оказываемой приложением нагрузки.

Samsung не позволяет принудительно отключить выгрузку приложений из оперативной памяти отдельно. Единственная возможность сделать это – отключить нативный режим энергосбережения. Речь идёт об оптимизации батареи, которая включена по умолчанию и использует различные способы сохранения энергии аккумулятора.

Сами закрываются приложения. Что делать

  • Перейдите в системные настройки на смартфоне;
  • Откройте раздел настройки приложений, а оттуда перейдите во вкладку «Аккумулятор»;
Оптимизация

Чтобы всё заработало как надо, необходимо отключить оптимизацию батареи

  • Откройте раздел оптимизации батареи и выберите «Все»;
  • Отключите параметр «Мои приложения», сдвинув тумблер влево.

С этого момента One UI перестанет блокировать выполнение фоновых процессов, независимо от их ресурсопотребления. Но вместе с ними перестанут выгружаться и приложения, которые теперь всегда будут находиться в фоновом режиме и вы сможете запускать их не на холодную, а уже из оперативной памяти.

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При это проблем с автономностью быть не должно. В Android по умолчанию встроен специальный механизм, обеспечивающий эффективное сбережение энергии в условиях работы в фоновом режиме большого количества приложений. Он не выгружает их, а просто препятствует частому обновлению и обращению к сотовым данным.

Скорее всего, проблема, о которой мы говорим, — это просто баг, который Samsung предстоит исправить в самое ближайшее время. Другое дело, что разработчики компании в целом положительно относятся к практике принудительной выгрузки приложений. Поэтому, если они и устранят настолько быструю выгрузку ПО, то явно не откажутся от неё совсем.

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