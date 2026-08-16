Xiaomi собирается расширить линейку планшетов сразу тремя моделями. iPad-подобный формат бренд освоила давно и с каждым поколением догоняет Apple всё увереннее. Вслед за анонсом HyperOS 4 компания готовит и новое железо: в сети всплыли данные о трёх устройствах серии Pad 9, которые, по слухам, покажут уже в сентябре вместе с флагманами Xiaomi 18. Теперь появились свежие подробности про экраны, зарядку и процессоры. Самое интересное: старшая версия получит зарядку на 120 Вт, а батарея у младших моделей заявлена на уровне 9720 мАч.

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Xiaomi Pad 9: что известно о базовой модели

Младшая модель проходит в сертификации под обозначением M656BA. У неё экран на 11.2 дюйма и поддержка зарядки 45 Вт. По ранним утечкам, дисплей будет LCD с разрешением 3.2K и высокой частотой обновления, а за производительность ответит Snapdragon 8s Gen4. Батарею заявляют на внушительные 9720 мАч, так что автономность обещает быть на уровне даже при активном просмотре видео.

Модель (кодовое имя) M656BA Экран 11.2 дюйма, LCD 3.2K Процессор Snapdragon 8s Gen4 Батарея 9720 мАч Зарядка 45 Вт

Это классический планшет «для всего»: сериалы, браузер, заметки и учёба без претензий на топовое железо. А чтобы такой планшет реально экономил время, стоит держать под рукой правильные приложения: многие из них одинаково удобны и на смартфоне, и на большом экране.

Xiaomi Pad 9 Pro: экран крупнее, зарядка быстрее

Средняя версия скрывается под кодом 2612CRPFFC. Здесь экран подрос до 12.5 дюйма, а мощность зарядки увеличили до 67 Вт. Батарея, по данным инсайдеров, такая же ёмкая, как у базовой модели, а вот процессор обещают заметно серьёзнее: конкретный чип пока не называют, но речь идёт про старшую линейку Snapdragon 8.

Модель (кодовое имя) 2612CRPFFC Экран 12.5 дюйма Процессор старшая Snapdragon 8 (модель уточняется) Батарея 9720 мАч Зарядка 67 Вт

Тот же класс чипов Xiaomi ставит в свои свежие флагманы вроде Redmi K100 Pro, так что запаса мощности должно хватить надолго.

Xiaomi Pad 9 Pro Max: флагман с зарядкой на 120 Вт

Всё самое интересное досталось старшей модели M367FC. Экран вырос до 13.3 дюйма, а зарядка добралась до впечатляющих 120 Вт, и это один из самых быстрых показателей на рынке планшетов. Такая диагональ уже претендует на замену ноутбуку: большой холст под многозадачность, работу с документами, монтаж и рисование стилусом.

Модель (кодовое имя) M367FC Экран 13.3 дюйма Процессор флагманский (уточняется) Батарея уточняется Зарядка 120 Вт

Точный процессор и ёмкость батареи пока не раскрыли, но по логике линейки здесь ждут флагманский чип и максимум возможностей. Правда, за такой размер придётся заплатить и весом, и суммой в чеке. Если Xiaomi не задерёт цену до небес, Pro Max рискует стать самым лакомым Android-планшетом этой осени.

По сути это тот же Pad 9, только крупнее, быстрее заряжается и увереннее тянет игры с тяжёлой графикой. Для тех, кто много печатает и держит открытыми несколько окон, чуть большая диагональ ощущается заметно комфортнее.

Стоит ли ждать новинки Xiaomi или брать планшет сейчас

Официального анонса пока нет, а сроки держатся на словах инсайдеров: старт ждут в сентябре, одновременно с флагманами Xiaomi 18. Глобальные версии и цены для России тоже под вопросом, а с учётом дорожающей оперативной памяти дешёвыми новинки едва ли окажутся. Производители всё чаще экономят на характеристиках, и иногда это выходит боком: достаточно вспомнить, каким спорным получился Redmi 17 5G.

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Если планшет нужен прямо сейчас, спокойно берите актуальный Pad 8 или Pad 8 Pro: они отлично тянут повседневные задачи и наверняка подешевеют к осени. А если вы гонитесь за крупным экраном, зарядкой на 120 Вт и запасом мощности на годы вперёд, есть смысл потерпеть пару месяцев.