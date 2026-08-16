Xiaomi собирается расширить линейку планшетов сразу тремя моделями. iPad-подобный формат бренд освоила давно и с каждым поколением догоняет Apple всё увереннее. Вслед за анонсом HyperOS 4 компания готовит и новое железо: в сети всплыли данные о трёх устройствах серии Pad 9, которые, по слухам, покажут уже в сентябре вместе с флагманами Xiaomi 18. Теперь появились свежие подробности про экраны, зарядку и процессоры. Самое интересное: старшая версия получит зарядку на 120 Вт, а батарея у младших моделей заявлена на уровне 9720 мАч.
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Xiaomi Pad 9: что известно о базовой модели
Младшая модель проходит в сертификации под обозначением M656BA. У неё экран на 11.2 дюйма и поддержка зарядки 45 Вт. По ранним утечкам, дисплей будет LCD с разрешением 3.2K и высокой частотой обновления, а за производительность ответит Snapdragon 8s Gen4. Батарею заявляют на внушительные 9720 мАч, так что автономность обещает быть на уровне даже при активном просмотре видео.
|Модель (кодовое имя)
|M656BA
|Экран
|11.2 дюйма, LCD 3.2K
|Процессор
|Snapdragon 8s Gen4
|Батарея
|9720 мАч
|Зарядка
|45 Вт
Это классический планшет «для всего»: сериалы, браузер, заметки и учёба без претензий на топовое железо. А чтобы такой планшет реально экономил время, стоит держать под рукой правильные приложения: многие из них одинаково удобны и на смартфоне, и на большом экране.
Xiaomi Pad 9 Pro: экран крупнее, зарядка быстрее
Средняя версия скрывается под кодом 2612CRPFFC. Здесь экран подрос до 12.5 дюйма, а мощность зарядки увеличили до 67 Вт. Батарея, по данным инсайдеров, такая же ёмкая, как у базовой модели, а вот процессор обещают заметно серьёзнее: конкретный чип пока не называют, но речь идёт про старшую линейку Snapdragon 8.
|Модель (кодовое имя)
|2612CRPFFC
|Экран
|12.5 дюйма
|Процессор
|старшая Snapdragon 8 (модель уточняется)
|Батарея
|9720 мАч
|Зарядка
|67 Вт
Тот же класс чипов Xiaomi ставит в свои свежие флагманы вроде Redmi K100 Pro, так что запаса мощности должно хватить надолго.
Xiaomi Pad 9 Pro Max: флагман с зарядкой на 120 Вт
Всё самое интересное досталось старшей модели M367FC. Экран вырос до 13.3 дюйма, а зарядка добралась до впечатляющих 120 Вт, и это один из самых быстрых показателей на рынке планшетов. Такая диагональ уже претендует на замену ноутбуку: большой холст под многозадачность, работу с документами, монтаж и рисование стилусом.
|Модель (кодовое имя)
|M367FC
|Экран
|13.3 дюйма
|Процессор
|флагманский (уточняется)
|Батарея
|уточняется
|Зарядка
|120 Вт
Точный процессор и ёмкость батареи пока не раскрыли, но по логике линейки здесь ждут флагманский чип и максимум возможностей. Правда, за такой размер придётся заплатить и весом, и суммой в чеке. Если Xiaomi не задерёт цену до небес, Pro Max рискует стать самым лакомым Android-планшетом этой осени.
По сути это тот же Pad 9, только крупнее, быстрее заряжается и увереннее тянет игры с тяжёлой графикой. Для тех, кто много печатает и держит открытыми несколько окон, чуть большая диагональ ощущается заметно комфортнее.
Стоит ли ждать новинки Xiaomi или брать планшет сейчас
Официального анонса пока нет, а сроки держатся на словах инсайдеров: старт ждут в сентябре, одновременно с флагманами Xiaomi 18. Глобальные версии и цены для России тоже под вопросом, а с учётом дорожающей оперативной памяти дешёвыми новинки едва ли окажутся. Производители всё чаще экономят на характеристиках, и иногда это выходит боком: достаточно вспомнить, каким спорным получился Redmi 17 5G.
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Если планшет нужен прямо сейчас, спокойно берите актуальный Pad 8 или Pad 8 Pro: они отлично тянут повседневные задачи и наверняка подешевеют к осени. А если вы гонитесь за крупным экраном, зарядкой на 120 Вт и запасом мощности на годы вперёд, есть смысл потерпеть пару месяцев.