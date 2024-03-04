Нашел недорогие Android-планшеты, которые можно купить со скидкой в честь 8 марта

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Иван Кузнецов

Ищете подарок для своих любимых женщин на 8 марта? Подарите им планшет. Это более чем универсальная вещь, которая одинаково подойдет как дочке, так и жене, сестре, маме и даже бабушке. Понятное дело, что сегодня у всех есть смартфоны с интернетом, но смотреть видео, читать книжки, да и банально искать информацию в интернете лучше на большой диагонали. Это и просто удобнее, и безопаснее для глаз, поскольку не приходится всматриваться в миниатюрный экранчик. Другой вопрос — какой планшет купить, чтобы получить достойное устройство без проблем и глюков и не переплатить.

Нашел недорогие Android-планшеты, которые можно купить со скидкой в честь 8 марта. Планшет — отличный подарок к 8 марта. Фото.

Планшет — отличный подарок к 8 марта

Хороший планшет с АлиЭкспресс

Teclast T50 Pro — это недорогой планшет под управлением Android, который при цене меньше 20 000 рублей предлагает потрясающее сочетание возможностей и характеристик. Его дисплей диагональю 11 дюймов с разрешением 2000×1200 точек отличается шикарной картинкой с высокой степенью контрастности и яркостью. Потреблять на таком контент — сплошное удовольствие.

Хороший планшет с АлиЭкспресс. Хороший планшет может стоить недорого. Фото.

Хороший планшет может стоить недорого

Аппаратную основу Teclas T50 Pro составляет процессор MediaTek Helio G99. Это не самый передовой камень, но его производительности будет более чем достаточно для задач, которые обычно возлагают на планшет:

  • Просмотр фильмов и видео
  • Веб-серфинг
  • Работа с текстами и файлами
  • Чтение электронных книг
  • Прослушивание музыки
  • Использование приложений
  • Несложные игры

Купить Teclast T50 Pro

Недорогой планшет с большим экраном и памятью

В качестве дополнения для не самого быстрого процессора используется 8 ГБ оперативной памяти. Это довольно внушительный объем, который позволит планшету удерживать в фоновом режиме несколько десятков приложений одновременно. Таким образом, когда вы будете к ним обращаться, он сможет не запускать их на холодную, а подтягивать из меню многозадачности уже запущенными.

Недорогой планшет с большим экраном и памятью. Потреблять контент на большом экране удобнее, чем на маленьком. Фото.

Потреблять контент на большом экране удобнее, чем на маленьком

При желании вы сможете расширить ОЗУ при помощи файла подкачки, который дает дополнительные 8 ГБ. Эмуляция позволяет задействовать часть встроенного хранилища и использовать ее в качестве оперативной памяти. Так Teclast T50 Pro обретает не 8, а 16 ГБ ОЗУ, что довольно внушительно даже по меркам современных флагманских аппаратов стоимостью от 100 тысяч рублей. А 256 ГБ встроенного хранилища только дополняют этот букет.

Купить Teclast T50 Pro

Что касается остальных функций Teclast T50 Pro, очень важно отметить пару основных камер с разрешением 20 Мп, 8-мегапиксельную фронталку и аккумулятор на 8000 мА*ч, ресурс которой восполняется зарядкой мощностью 18 Вт. Не самое быстрое решение, нужно признать, но довольно производительное и способное сократить время, проводимое планшетом у розетки. Купить Teclast T50 Pro со скидкой можно в период с 4 по 8 марта на АлиЭкспресс всего за 166 долларов. Попробуйте найти планшет лучше и дешевле.

Недорогой аналог iPad Pro на Android

Недорогой аналог iPad Pro на Android. Teclast T60 — еще больше, чем T50 Pro. Фото.

Teclast T60 — еще больше, чем T50 Pro

В качестве альтернативного варианта можно рассмотреть Teclast T60. Это такой же недорогой планшет, но с рядом ключевых отличий, которые кому-то могут прийтись по вкусу больше. Его главное преимущество заключается в экране диагональю 12 дюймов. По сути, мы имеем реальную альтернативу большим iPad Pro, но по примерно в 10 раз меньшей цене.

Пожалуй, в качестве электронной книжки использовать такое решение будет не очень удобно. Все-таки планшет получился действительно большим. Зато его можно установить на кухне и пользоваться им как аналогом телевизора — особенно, если у вас его нет. Просто запускаете любимый онлайн-кинотеатр или бесплатный Ютуб и смотрите все, что душа пожелает.

Купить Teclast T60

В качестве процессора здесь используется система-на-чипе Unisoc T616. В паре с ним работает 8 ГБ ОЗУ, которые можно увеличить в два раза посредством файла подкачки. Виртуализация обеспечивает планшет сразу 16 ГБ оперативки, которых будет более чем достаточно, чтобы удержать в фоновом режиме 5-6 десятков приложений и даже мощных игр.

Этому способствует не только оптимальная начинка, но и качественный звук. Teclast T60 имеет сразу 4 динамика, которые расположены на верхнем нижнем торцах. Таким образом создается настоящий стереоэффект. Главное — не перекрывать перфорацию руками. Специально на этот случай в комплекте с планшетом идет классный чехол-подставка, который можно установить на стол и наслаждаться музыкой или аудиосопровождением к фильмам или сериалам.

Планшет с мощным аккумулятором

Встроенный аккумулятор Teclast T60 имеет емкость 8000 мА*ч и заряжается от адаптера питания на 18 Вт. Таким образом планшету требуется чуть меньше двух часов, чтобы полностью восстановить свой ресурс. А, если не высаживать его в ноль, и снимать с зарядки по всем правилам на 80%, то зарядка и вовсе займет около часа, что очень и очень неплохо.

Планшет с мощным аккумулятором. На таком планшете можно и поработать. Фото.

На таком планшете можно и поработать

На встроенный накопитель объемом 256 ГБ можно записать любые данные — от фильмов, сериалов, фотографий, видеозаписей и музыки до документов, презентаций, таблиц и много чего еще. Но, если штатного объема памяти вам окажется недостаточно, его всего можно увеличить установкой карт памяти емкостью до 1 ТБ включительно.

Купить Teclast T60

Купить Teclast T60 в период с 4 по 8 марта можно со скидкой всего за 163 доллара. Это меньше 15 тысяч рублей по актуальному курсу. Главное — успеть оформить заказ вовремя, потому что акция может закончиться еще до наступления дедлайна, если весь акционный товар раскупят. Поэтому торопитесь: переходите о ссылке и покупайте.

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