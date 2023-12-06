Нашел просто неубиваемый планшет! У него крутые характеристики, которые вы не встретите больше нигде

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Герман Вологжанин

Планшет на Андроид нужен не только для потребления контента или работы с документами, но и для использования на производстве, будь то завод или стройка. В таких сценариях типичное устройство чувствует себя очень уязвимо, ведь оно боится воды и ломается после первого же падения с небольшой высоты. Однако на днях был представлен планшет Fossibot DT2. Это уникальная модель, которой плевать на холод, воду и другие внешние факторы.

Нашел просто неубиваемый планшет! У него крутые характеристики, которые вы не встретите больше нигде. Fossibot DT2 не боится вообще ничего. Фото.

Fossibot DT2 не боится вообще ничего

Защищенный планшет стоит $299.99 (~ 27 500 ₽). Но в честь официальной премьеры он будет продаваться со скидкой. В период с 11 по 15 декабря купить Fossibot DT2 получится всего за $239.99 или примерно 22 000 ₽ по текущему курсу. И за эти деньги невозможно найти более крутой аппарат. Ведь наряду с защищенным корпусом Fossibot DT2 предлагает сногсшибательные характеристики.

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Противоударный планшет с влагозащитой

Противоударный планшет сертифицирован по армейскому стандарту MIL-STD-810H. Это значит, что Fossibot DT2 прошел кучу испытаний, подтверждающих его прочность под воздействием различных факторов от низкий температур (работает при -40°C) до ударов при падении.

Противоударный планшет с влагозащитой. Такой планшет выдержит любые испытания. Фото.

Такой планшет выдержит любые испытания

Также заявлена влагозащита планшета по стандартам IP68 и IP69K. Fossibot DT2 не боится горячих струй и отлично чувствует себя на глубине более 1 метра в течение 30 минут. То есть работает аппарат в любых обстоятельствах.

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Планшет с мощным аккумулятором

Нашел просто неубиваемый планшет! У него крутые характеристики, которые вы не встретите больше нигде. Планшет с мощным аккумулятором. Фото.

Причем работает планшет Fossibot DT2 очень долго, поскольку внутри него скрывается монструозный аккумулятор на 22000 мАч, быстро восстанавливающий свою энергию за счет 66-ваттного адаптера питания. Полного заряда хватит, чтобы:

  • 145 часов слушать музыку;
  • 36 часов смотреть видео;
  • играть на протяжении 60 часов.

Просто феноменальный показатель! Понятно, что это довольно большой планшет, и весит он, мягко говоря, прилично. К счастью, для удобства разработчики предусмотрели небольшой ремешок, который крепится на задней панели устройства, и не дает Fossibot DT2 выпасть из рук.

Узнать больше о Fossibot DT2

Планшет с хорошей камерой

Даже дорогие планшеты оснащают посредственными камерами, но это не касается Fossibot DT2. Данная модель получила в свое распоряжение набор сенсоров, которым может похвастать далеко не каждый смартфон среднего класса. В качестве основной камеры здесь выступает 64-мегапиксельный сенсор от компании Samsung, а роль фронталки выполняет матрица Sony на 32 МП.

Планшет с хорошей камерой. Кроме хорошей камеры у планшета мощный фонарь, работающий 50 часов от одного заряда. Фото.

Кроме хорошей камеры у планшета мощный фонарь, работающий 50 часов от одного заряда

Стоит ли говорить, что качество фото на планшет получается выше среднего, если сравнивать итоговый результат с конкурентами. Неплохие снимки ночью и почти идеальная картинка во время видеозвонков через фронтальную камеру.

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Характеристики Fossibot DT2

Несмотря на то, что Fossibot DT2 позиционируется как защищенный планшет, он представляет собой сбалансированную со всех точек зрения модель. У него не только большой аккумулятор и классные камеры, но и огромный запас памяти вкупе с классным процессором.

ХарактеристикиFossibot DT2
Экран10,4 дюйма, IPS (2000х1200), 60 Гц
Основная камера64 МП
Фронтальная камера32 МП
ПроцессорHelio G99
Память12/256 ГБ
Аккумулятор22000 мАч
Зарядка66 Вт

У недорогого планшета на Андроид неплохой экран с пиковой яркостью 500 нит, а Helio G99 – один из лучших процессоров 2023 года с точки зрения производительности и энергоэффективности. В тесте AnTuTu Fossibot DT2 набирает более 400 тысяч баллов, а потому его вполне можно рассматривать как устройство для игр. Наконец, планшет поддерживает установку карт памяти и SIM-карт с 4G.

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Где купить Fossibot DT2

Где купить Fossibot DT2. Большой экран с неплохим запасом яркости — еще одно достоинство Fossibot DT2. Фото.

Большой экран с неплохим запасом яркости — еще одно достоинство Fossibot DT2

Купить планшет со скидкой можно как на AliExpress, так и на официальном сайте производителя. Кстати, там акция продлится не до 15, а до 17 декабря. Цена Fossibot DT2 при этом составит $269.99 (~ 25 000 ₽). Потому для получения максимальной выгоды лучше поторопиться и заказать планшет из Китая.

Fossibot DT2 на сайте производителя

В любом случае Fossibot DT2 кажется очень хорошим планшетом на Андроид. Если вы готовы смириться с большими размерами, то получите устройство с классными характеристиками, которым можно пользоваться всегда и везде.

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