Xiaomi показала в Китае 18 Fold — складной смартфон книжного формата с внутренним экраном 7,58 дюйма и ценой от 10 999 юаней (около 142 000 рублей). Это первая модель компании дороже 10 000 юаней, и вышла она за два дня до презентации Apple, где все ждут первый складной iPhone, который будет очень похож на Samsung Galaxy Z Fold8, побывавший в руках нашего журналиста Ивана Кузнецова. Но Xiaomi хочет, чтобы её «книжку» сравнивали именно с iPhone. Разбираемся, что реально получит покупатель за эти деньги, чем аппарат похож на будущий складной iPhone и есть ли шанс увидеть его в России.

Тот же формат, что у складного iPhone

Xiaomi сравнивает 18 Fold с паспортом: в сложенном виде это широкий и невысокий аппарат, а оба экрана имеют соотношение сторон 2:1. Внутренняя панель — 7,58 дюйма, внешняя — 5,38 дюйма, обе с частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит. По данным издания MT Today, это третий представитель нового класса широких «книжек» после Huawei Pura X Max и Samsung Galaxy Z Fold 8, причём у Xiaomi самые скруглённые углы корпуса — ближе всех к тому, что рисуют на рендерах Apple, о которых рассказывали наши коллеги с AppleInsider.ru.

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Сам складной iPhone пока существует только в утечках: официального названия нет, в слухах его называют iPhone Fold или iPhone Ultra. Презентация состоится 9 сентября, смартфон получит внешний экран около 5,5 дюйма и внутренний около 7,8 дюйма, а вместо Face ID — сканер Touch ID в кнопке питания. У Xiaomi 18 Fold сканер отпечатка тоже стоит в кнопке питания, и это уже не слух, а спецификация. По размерам аппараты, судя по всему, окажутся очень похожи, так что покупателю придётся выбирать между Android и iOS, а не между форматами.

Первый смартфон Xiaomi на чипе XRing O3

Внутри стоит собственный флагманский процессор Xiaomi XRing O3, установивший рекорд производительности в AnTuTu. Это первое устройство компании на этом чипе, поэтому реальную производительность и нагрев пока никто не проверял — независимых тестов дождаться стоит. Версия с 1 ТБ памяти получила оперативную память нового стандарта LPDDR6, остальные конфигурации работают на LPDDR5.

Смартфон работает на HyperOS 4 из коробки, тогда как для остальных моделей эта оболочка ещё только готовится. Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч для складного аппарата толщиной 5,02 мм в раскрытом виде — серьёзная цифра. Заряжается он по проводу на 67 Вт и без провода на 50 Вт, весит 219 граммов.

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Отдельный акцент компания делает на прочности: заявлено, что корпус по надёжности сравним с обычными моноблочными смартфонами. Рама алюминиевая, крышка и внешний экран закрыты стеклом Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0, шарнир выдерживает падения с высоты до 1,2 метра, а внутренний экран защищён двухслойным сверхтонким стеклом UTG. Есть защита от воды по стандарту IP58/59, но помните, что это заявления производителя, а не результаты краш-тестов.

Камеры как у Huawei: 200 Мп и перископ на 3,5x

Блок камер, по замечанию MT Today, очень напоминает Huawei Pura X Max. Основной модуль на 200 Мп с сенсором 1/1.56 дюйма, диафрагмой f/1.7 и оптической стабилизацией, сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и перископ на 50 Мп с 3,5-кратным оптическим зумом (эквивалент 80 мм) со стабилизацией. Оптика с маркировкой Leica Summilux, видео пишется вплоть до 8K при 24 кадрах в секунду.

Фронтальных камер две — по 16 Мп в отверстии внутреннего и внешнего экранов, обе снимают видео в 1080p. Для звонков этого достаточно, а для селфи логичнее использовать основную камеру с внешним экраном как видоискателем — формат 2:1 к этому располагает.

Цены от 10 999 юаней и керамика за 15 999

Xiaomi впервые установила ценник выше 10 000 юаней. Официальные цены в Китае с пересчётом в рубли выглядят так:

12/256 ГБ — 10 999 юаней (142 000 рублей);

— 10 999 юаней (142 000 рублей); 12/512 ГБ — 11 999 юаней (155 000 рублей);

— 11 999 юаней (155 000 рублей); 16/512 ГБ — 12 999 юаней (168 000 рублей);

— 12 999 юаней (168 000 рублей); 16 ГБ/1 ТБ — 14 999 юаней (193 000 рублей);

— 14 999 юаней (193 000 рублей); керамическая спецверсия — 15 999 юаней (206 000 рублей).

Розовая спецверсия сделана не из привычной керамики, а из керамики на основе нитрида кремния — Xiaomi утверждает, что она на 50% легче традиционной. Помимо неё есть три базовые расцветки. Рублёвые суммы здесь — просто пересчёт по курсу, а не цены российских магазинов: реальная стоимость у перекупщиков будет выше.

В России официально не появится, но будет работать

Продажи в Китае стартуют 10 сентября, а о глобальном запуске Xiaomi пока ничего не сказала. Ждать аппарат в российской розницы в ближайшее время не стоит: если он и приедет, то через маркетплейсы и серых продавцов, в китайской версии.

Хорошая новость для тех, кто готов на такой вариант: смартфон поддерживает все LTE-диапазоны, нужные в России (1, 3, 7, 8 и 20), так что проблем со связью быть не должно. Есть NFC, две nanoSIM, Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0. Про Google-сервисы и русский язык в китайской прошивке источник ничего не говорит — это нужно уточнять у продавца перед покупкой.

Покупка для тех, кто не хочет ждать Apple

Xiaomi 18 Fold нужен тем, кому хочется широкую «книжку» нового формата с большой батареей и серьёзной камерой уже сейчас и на Android. Если вы годами живёте в экосистеме Google и присматривались к складному iPhone только из-за формата, Xiaomi предлагает почти тот же корпус и при этом более понятную цену. Если же складной смартфон интересен как идея, а 150–200 тысяч рублей тратить не хочется, есть заметно более доступный вход в эту категорию. Компактная раскладушка Xiaomi MIX Flip 2024 года с чипом Snapdragon 8 Gen 3 сейчас продаётся на AliExpress примерно за 40 000 рублей в версии 12/512 ГБ, причём это сразу глобальная версия, а с купоном цена опускается ещё ниже.

Купить Xiaomi MIX Flip

Это другой формат (вертикальная раскладушка, а не «книжка»), но для знакомства с гибкими экранами он обходится почти в четыре раза дешевле. Тем, кто не спешит, разумнее дождаться 9 сентября, увидеть цену Apple и первые тесты XRing O3, а затем сделать выбор в пользу наиболее подходящей «книжки».

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