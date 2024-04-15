Я нашел крутой планшет до 10 тысяч рублей: у него есть Android 14 и просто огромный запас памяти

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Герман Вологжанин

Для большинства людей планшет — это устройство для потребления контента, работы с документами и простеньких игр, за которыми ребенок может скоротать время, пока родители готовят ужин. Для подобных сценариев эксплуатации он должен соответствовать нескольким критериям: немаленький экран, внушительный объем памяти и актуальная операционная система. Кажется, будто с такими требованиями просто невозможно найти недорогой планшет и придется переплачивать за флагманскую модель. Но, к своему удивлению, на просторах AliExpress я обнаружил на Teclast T50HD, предлагающий все, что нужно по очень привлекательной цене.

Я нашел крутой планшет до 10 тысяч рублей: у него есть Android 14 и просто огромный запас памяти. Таким планшетом за 10 тысяч можно и нужно пользоваться. Фото.

Таким планшетом за 10 тысяч можно и нужно пользоваться

Teclast T50HDпланшет до 10000 рублей. В период старта продаж, который продлится с 15 по 19 апреля, его можно купить менее чем за 9 500 ₽, взяв купон продавца на странице товара. Доплатив всего 1 тысячу, получится урвать расширенный комплект с чехлом-книжкой и клавиатурой, превращающих устройство в недорогую рабочую станцию. А настоящие счастливчики смогут выиграть бесплатный Teclast T50HD, приняв участие в розыгрыше планшета на странице производителя в VK.

Купить Teclast T50HD

Новый планшет Teclast T50HD

Новый планшет Teclast T50HD. Распродажа продлится до 19 апреля. Фото.

Распродажа продлится до 19 апреля

Teclast T50HDпланшет 2024 года. Несмотря на низкую стоимость, он совсем не ощущается дешевым. Ведь корпус устройства выполнен из алюминиевого сплава, который приятно ощущается в руках.

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При том, что перед нами 11-дюймовый планшет из металла, вес устройства составляет всего 530 граммов. Конечно, не пушинка, но с учетом большого экрана и материалов корпуса кажется, что облегчить его еще сильнее было бы невозможно.

Принять участие в розыгрыше Teclast T50HD

Планшет на Андроид 14

Второй момент, который меня приятно удивил — версия операционной системы планшета. Teclast T50HD работает на свежем Android 14, в то время как более именитые производители даже на устройства 2024 года продолжают ставить Android 13.

Планшет на Андроид 14. Все функции Android 14 на борту. Фото.

Все функции Android 14 на борту

Новый Андроид — гарантия поддержки всех необходимых приложений в течение всего срока эксплуатации, а также полный набор прикладных функций:

  • разделение экрана для работы в нескольких программах;
  • настройка интерфейса, включая изменение экрана блокировки;
  • удобное масштабирование пальцами;
  • высочайший уровень безопасности;
  • родительский контроль через Family Link.

Очень круто для планшета за 10 тысяч рублей. Но Android 14 — это еще цветочки. В рукаве Teclast T50HD оказалось немало других козырей.

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256 ГБ памяти для планшета

256 ГБ памяти для планшета. Планшет позволяет расширить как оперативную, так и постоянную память. Фото.

Планшет позволяет расширить как оперативную, так и постоянную память

Teclast T50HD поставляется с накопителем на 256 ГБ. Только вдумайтесь: в то время как Apple продает свой iPad (2022) на 64 ГБ за 40 тысяч рублей, Teclast дает в 4 раза больше памяти! Так что можно скачать пару десятков фильмов для просмотра в дороге, а еще установить все необходимые приложения, совершенно не переживая о заполнении хранилища.

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Кроме того, у планшета Teclast T50HD есть выделенный слот для установки карт памяти формата MicroSD. Получается, при желании хранилище можно расширить еще на 1 ТБ. Ну а те, кто хочет получить доступ к мобильном интернету, сможет поставить SIM-карту, благо и для нее предусмотрен специальный слот.

Характеристики Teclast T50HD

Я нашел крутой планшет до 10 тысяч рублей: у него есть Android 14 и просто огромный запас памяти. Характеристики Teclast T50HD. Фото.

Если даже при выборе планшета за 10000 рублей вы обращаете внимание на что-то большее, чем объем памяти и размер экрана, взгляните на основные характеристики Teclast T50HD.

ХарактеристикиTeclast T50HD
Экран11 дюймов, IPS (1920х1200), 60 Гц
Основная камера13 МП
Фронтальная камера8 МП
ПроцессорUnisoc T606
Память6/256 ГБ
Аккумулятор8000 мАч
Зарядка10 Вт

Купить Teclast T50HD

Экран Teclast T50HD соответствует качеству матриц, которые встречаются в планшетах за 20-25 тысяч, а процессор Unisoc T606 набирает под 250 тысяч баллов в AnTuTu. Это отнюдь не показатель игрового устройства, но за стабильность работы переживать точно не придется, ведь Teclast T50HD использует быструю память UFS, и она намного шустрее eMMC, установленной в других устройствах по аналогичной цене.

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Аккумулятора на 8000 мАч должно хватить, чтобы смотреть потоковое видео в течение 9.5 часов или примерно столько же залипать в казуальные. Ну а в формате электронной книги Teclast T50HD и вовсе проработает 14 часов. Поэтому констатируем отличную автономность, пускай с довольно медленной зарядкой. Разве можно хотеть чего-то большего от планшета за 10 тысяч?

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