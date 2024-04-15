Я нашел крутой планшет до 10 тысяч рублей: у него есть Android 14 и просто огромный запас памяти

Для большинства людей планшет — это устройство для потребления контента, работы с документами и простеньких игр, за которыми ребенок может скоротать время, пока родители готовят ужин. Для подобных сценариев эксплуатации он должен соответствовать нескольким критериям: немаленький экран, внушительный объем памяти и актуальная операционная система. Кажется, будто с такими требованиями просто невозможно найти недорогой планшет и придется переплачивать за флагманскую модель. Но, к своему удивлению, на просторах AliExpress я обнаружил на Teclast T50HD, предлагающий все, что нужно по очень привлекательной цене.

Teclast T50HD — планшет до 10000 рублей. В период старта продаж, который продлится с 15 по 19 апреля, его можно купить менее чем за 9 500 ₽, взяв купон продавца на странице товара. Доплатив всего 1 тысячу, получится урвать расширенный комплект с чехлом-книжкой и клавиатурой, превращающих устройство в недорогую рабочую станцию. А настоящие счастливчики смогут выиграть бесплатный Teclast T50HD, приняв участие в розыгрыше планшета на странице производителя в VK.

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Новый планшет Teclast T50HD

Teclast T50HD — планшет 2024 года. Несмотря на низкую стоимость, он совсем не ощущается дешевым. Ведь корпус устройства выполнен из алюминиевого сплава, который приятно ощущается в руках.

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При том, что перед нами 11-дюймовый планшет из металла, вес устройства составляет всего 530 граммов. Конечно, не пушинка, но с учетом большого экрана и материалов корпуса кажется, что облегчить его еще сильнее было бы невозможно.

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Планшет на Андроид 14

Второй момент, который меня приятно удивил — версия операционной системы планшета. Teclast T50HD работает на свежем Android 14, в то время как более именитые производители даже на устройства 2024 года продолжают ставить Android 13.

Новый Андроид — гарантия поддержки всех необходимых приложений в течение всего срока эксплуатации, а также полный набор прикладных функций:

разделение экрана для работы в нескольких программах;

настройка интерфейса, включая изменение экрана блокировки;

удобное масштабирование пальцами;

высочайший уровень безопасности;

родительский контроль через Family Link.

Очень круто для планшета за 10 тысяч рублей. Но Android 14 — это еще цветочки. В рукаве Teclast T50HD оказалось немало других козырей.

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256 ГБ памяти для планшета

Teclast T50HD поставляется с накопителем на 256 ГБ. Только вдумайтесь: в то время как Apple продает свой iPad (2022) на 64 ГБ за 40 тысяч рублей, Teclast дает в 4 раза больше памяти! Так что можно скачать пару десятков фильмов для просмотра в дороге, а еще установить все необходимые приложения, совершенно не переживая о заполнении хранилища.

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Кроме того, у планшета Teclast T50HD есть выделенный слот для установки карт памяти формата MicroSD. Получается, при желании хранилище можно расширить еще на 1 ТБ. Ну а те, кто хочет получить доступ к мобильном интернету, сможет поставить SIM-карту, благо и для нее предусмотрен специальный слот.

Характеристики Teclast T50HD

Если даже при выборе планшета за 10000 рублей вы обращаете внимание на что-то большее, чем объем памяти и размер экрана, взгляните на основные характеристики Teclast T50HD.

Характеристики Teclast T50HD Экран 11 дюймов, IPS (1920х1200), 60 Гц Основная камера 13 МП Фронтальная камера 8 МП Процессор Unisoc T606 Память 6/256 ГБ Аккумулятор 8000 мАч Зарядка 10 Вт

Купить Teclast T50HD

Экран Teclast T50HD соответствует качеству матриц, которые встречаются в планшетах за 20-25 тысяч, а процессор Unisoc T606 набирает под 250 тысяч баллов в AnTuTu. Это отнюдь не показатель игрового устройства, но за стабильность работы переживать точно не придется, ведь Teclast T50HD использует быструю память UFS, и она намного шустрее eMMC, установленной в других устройствах по аналогичной цене.

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Аккумулятора на 8000 мАч должно хватить, чтобы смотреть потоковое видео в течение 9.5 часов или примерно столько же залипать в казуальные. Ну а в формате электронной книги Teclast T50HD и вовсе проработает 14 часов. Поэтому констатируем отличную автономность, пускай с довольно медленной зарядкой. Разве можно хотеть чего-то большего от планшета за 10 тысяч?