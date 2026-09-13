Google Карты по умолчанию делают несколько вещей, о которых большинство пользователей не подозревает: ведут историю всех перемещений, обновляют офлайн-карты (про них вы можете узнать отдельно) по мобильному интернету и подбирают рекламу по поисковым запросам. Ни одна этих функций не влияет на саму навигацию: маршруты, пробки и поиск мест работают как раньше. Зато отключение экономит трафик и место в памяти, а заодно сокращает объём данных, которые Google собирает о ваших поездках. Ниже разбираем каждую настройку, путь к ней и что вы получите на выходе.

Хронология записывает каждую поездку, даже когда приложение закрыто

Хронология, про которую у нас был большой материал, сохраняет все места, где вы бывали, сколько времени там провели и какими маршрутами ездили, причём делает это непрерывно в фоне. Если честно, я долго не знал о включённой функции и обнаружил в ней подробный дневник своей жизни за годы. Именно это меня и не устроило: приложение для навигации знает о перемещениях больше, чем я помню сам.

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Есть и практическая сторона. Сейчас Google хранит историю Хронологии на самом устройстве, а не в облаке, и она понемногу занимает память смартфона. Локальное хранение хорошо для приватности, но у него есть обратная сторона: если телефон потеряется или его украдут, вся история поездок окажется у чужого человека. Как отключить:

Откройте Google Карты и нажмите на значок профиля в правом верхнем углу. Выберите пункт «Хронология». Перейдите в настройки местоположения и конфиденциальности. Откройте раздел «Хронология» и нажмите «Отключить».

Если вам нравится смотреть, где вы были в отпуске, можно не отключать функцию целиком, а на том же экране включить автоудаление с периодом 3 месяца. Тогда Карты будут хранить только недавние поездки, а старые сотрут сами. Отключение Хронологии не затрагивает другие настройки аккаунта, например персональные рекомендации, так что ничего лишнего не сломается.

Офлайн-карты обновляются по мобильному интернету

Офлайн-карты в Google Maps — это функция, без которой нельзя обойтись в условиях белых списков интернета в России. Но у неё есть настройка, которую почти никто не трогает: по умолчанию приложение обновляет сохранённые карты и докачивает рекомендованные регионы через Wi-Fi и мобильный интернет. То есть в фоне тратится трафик, заряд и место в памяти, хотя ничего срочного в этих обновлениях нет.

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Логика простая: карты можно обновлять дома по Wi-Fi, как это делают музыкальные сервисы с загруженными плейлистами. На маршруте вы разницы не заметите, зато перестанете удивляться, куда утекают мегабайты из тарифа. Как отключить автозагрузку:

Нажмите на значок профиля в Google Картах. Выберите Офлайн-карты. Нажмите на значок шестерёнки в правом верхнем углу. Отключите автообновление офлайн-карт и автоскачивание рекомендуемых карт. В настройках скачивания выберите вариант Только по Wi-Fi.

После этого карты нужно будет обновлять вручную или ждать подключения к Wi-Fi. Если вы уезжаете в регион без связи, откройте раздел офлайн-карт заранее и убедитесь, что нужная область не устарела: раньше это делалось само, теперь придётся помнить.

Реклама в навигаторе подстраивается под ваши поиски и видео

Третий пункт касается рекламы, и здесь я наиболее категоричен: в навигаторе ей вообще не место. Google Карты показывают так называемые продвигаемые метки (Promoted Pins), которые выглядят как логотипы или квадратные значки заведений на карте. Они не всплывают поверх экрана, как обычные баннеры, но подбираются по вашим данным: текущему местоположению, истории поиска и активности в других сервисах Google, включая YouTube и Поиск.

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Меня смутило, что во время ежедневной дороги на работу приложение подсовывает точки на основе того, что я недавно искал или смотрел. Отключить это прямо в Картах нельзя: настройка привязана к истории приложений и веб-поиска в аккаунте Google, а не к самому навигатору. Отдельного пункта в Картах нет, и это тот случай, когда Google специально прячет настройку подальше. Как отключить:

Откройте настройки аккаунта Google и перейдите в раздел «Данные и конфиденциальность». Выберите «История приложений и веб-поиска». Нажмите на «Отключить историю поиска».

Что это даст: Карты перестанут использовать ваши визуальные поиски (например, через Google Объектив, про который у нас есть отдельный текст). Полностью реклама с карты не исчезнет, но она станет менее прицельной. Обратите внимание, что настройка общая для всего аккаунта: она повлияет и на рекомендации в Поиске и других сервисах, а не только на Карты. Google в справке предупреждает, что сейчас постепенно обновляет настройки истории в своих сервисах, так что названия пунктов у вас могут немного отличаться.

Кому эти настройки лучше не трогать

Все три изменения обратимы, но не для всех одинаково полезны. Хронология пригодится тем, кто ведёт учёт командировок, ищет забытые адреса или любит пересматривать маршруты путешествий: таким пользователям разумнее оставить её с автоудалением через три месяца. Автообновление офлайн-карт по мобильной сети имеет смысл, если у вас безлимитный тариф и вы часто оказываетесь без Wi-Fi. А отключение истории визуального поиска ухудшит персонализацию в других сервисах Google, а не только в навигаторе.

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При этом ни одна из настроек не касается безопасности на дороге, и защитных функций в Google Картах по-прежнему не хватает. Здесь речь скорее о контроле над тем, что приложение делает в фоне: сколько данных собирает и сколько трафика тратит без вашего ведома.