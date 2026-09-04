В коде бета-версии приложения «Телефон» от Google появилось упоминание Xiaomi в списке производителей, чьи смартфоны поддерживают Scam Detection — функцию, которая предупреждает о мошеннике прямо во время разговора. Сейчас она работает только на Pixel и Samsung Galaxy S26. При этом у данной функции есть аналоги — в частности, мы уже рассказывали о похожей фишке через приложение Сбера.

Искусственный интеллект слушает разговор, не отправляя его в облако

Scam Detection анализирует речь во время звонка с помощью нейросети, работающей прямо на телефоне. По данным справки Google, на Pixel 9 и новее за это отвечает модель Gemini Nano, про которую у нас есть отдельный текст. На более старых Pixel — другие локальные модели компании. Аудио и расшифровка разговора не сохраняются на устройстве и не уходят на серверы Google.

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Если собеседник начинает вести себя как мошенник (например, представляется сотрудником банка и требует срочно перевести деньги), телефон вибрирует, издаёт звук и показывает на экране красное предупреждение о подозрительной активности. Рядом появляются две кнопки: завершить звонок или отметить, что это не мошенник. Контакты из адресной книги функция не проверяет, только незнакомые номера.

Важная оговорка: Google сама называет функцию бета-версией и признаёт, что она не даёт стопроцентной точности. Android Authority в своих тестах тоже отмечала, что срабатывания далеки от идеала. То есть это дополнительный слой защиты, а не замена собственной осторожности.

Xiaomi станет четвёртым производителем после Google, Samsung и vivo

Функция дебютировала на Pixel, затем добралась до линейки Galaxy S26, а недавно в том же приложении нашли признаки подготовки поддержки vivo. Теперь к списку добавилась Xiaomi — компания, у которой собственные инструменты для звонков традиционно сильные, и Google уже не раз заимствовала её идеи: Google украла фишку Xiaomi для Android 16 и раньше поступала так же.

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Какие именно модели Xiaomi получат защиту первыми, из кода не ясно. Android Authority предполагает, что логичным кандидатом был бы складной Xiaomi 18 Fold, показанный на IFA 2026, но он пока подтверждён только для Китая. Поэтому вероятнее, что Scam Detection сначала появится на глобальном флагмане Xiaomi — и это тоже догадка издания, а не подтверждённый факт.

Как включить защиту там, где она уже работает

По данным Google и профильных изданий, на Pixel 6 и новее функция доступна в США, а на Pixel 9 и новее (кроме Pixel 9a) — также в Австралии, Индии, Канаде, Ирландии и Великобритании. России в этом списке нет, и даты расширения географии Google не называла. Владельцам Galaxy S26 функция стала доступна в тех же регионах, что и на Pixel. По умолчанию защита выключена: Google требует, чтобы пользователь включил её сам. Если ваш смартфон и регион подходят, порядок такой:

Обновите приложение «Телефон» от Google до последней версии через Google Play. Откройте приложение и нажмите на три точки в правом верхнем углу. Выберите «Настройки», затем пункт Scam Detection. Переведите переключатель в положение «Включено».

Отключить проверку для одного конкретного звонка можно прямо во время разговора: нажмите на три точки на экране вызова и снимите отметку Scam Detection. На остальные звонки это не повлияет.

Гудок в разговоре и другие ограничения

Чтобы собеседник знал о работе анализа, приложение подаёт короткий звуковой сигнал в начале звонка и повторяет его каждые несколько минут. Это требование Google по прозрачности, но некоторых пользователей и их собеседников такой гудок раздражает — стоит учитывать, если вы много общаетесь по телефону с незнакомыми людьми по работе.

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Второе ограничение — региональное. Даже когда поддержка Xiaomi заработает официально, это не значит, что функция включится на любом Xiaomi в любой стране: Google расширяет географию отдельно от списка устройств, и для России сроков нет.