5 главных проблем экрана смартфона и причины их возникновения

Экран является не только самой важной, но и наиболее проблемной частью смартфона. С ним постоянно что-то происходит. И если неприятные моменты вроде преждевременного отключения подсветки устраняются через изменение настроек, то некоторые проблемы продолжают давать о себе знать вне зависимости от выставленных параметров. Именно о таких неполадках мы сегодня и поговорим, попутно выяснив, что делать, если экран телефона не работает или делает это некорректно.

Как убрать битые пиксели на телефоне

Подавляющее большинство проблем, связанных с экраном смартфона, возникает в процессе эксплуатации устройства. Однако битые пиксели, представляющие собой точки на дисплее, которые неправильно отображают цвета, могут присутствовать и на новом девайсе.

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Обычно битые пиксели на экране появляются вследствие заводского брака или механического воздействия и устраняются только путем замены матрицы. Звучит неутешительно, но порой все не так страшно, как может показаться на первый взгляд, и проблему получается решить при помощи специального приложения.

Для начала вам понадобится хорошенько зарядить смартфон, а затем — установить Dead Pixels Test and Fix. Эта программа доступна в Google Play и является абсолютно бесплатной. Далее действуйте по инструкции:

Запустите приложение. Перейдите в раздел «Лечение пикселей. Нажмите кнопку «Старт». Наберитесь терпения и дождитесь окончания процедуры.

По умолчанию лечение битых пикселей занимает 40 минут. Если это не поможет — повторите процедуру или попытайтесь промассировать дефектный участок экрана. Иногда так тоже можно решить проблему.

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Пятна на экране телефона

В процессе эксплуатации устройства вы можете заметить пятна на экране. Причина их появления напрямую зависит от цвета дефектного участка:

Желтое (светлое) пятно. Появляется из-за воздействия высоких температур (перегрев корпуса, постоянное использование экрана без блокировки или попадание прямых солнечных лучей). В таком случае можно попытаться приложить холодный предмет к месту дефекта, но с вероятностью 95% проблему удастся решить только заменой дисплея.

Появляется из-за воздействия высоких температур (перегрев корпуса, постоянное использование экрана без блокировки или попадание прямых солнечных лучей). В таком случае можно попытаться приложить холодный предмет к месту дефекта, но с вероятностью 95% проблему удастся решить только заменой дисплея. Черное пятно. Возникает из-за механических повреждений или попадания влаги в корпус. Не поддается лечению без замены экрана смартфона.

Возникает из-за механических повреждений или попадания влаги в корпус. Не поддается лечению без замены экрана смартфона. Фиолетовое пятно. По аналогии с дефектом черного цвета такой может появиться вследствие попадания влаги. Вариант решения — высушить смартфон после контакта с водой.

По аналогии с дефектом черного цвета такой может появиться вследствие попадания влаги. Вариант решения — высушить смартфон после контакта с водой. Цветное пятно. Появляется по одной из причин, изложенных выше, а также является следствием программного сбоя. Поэтому иногда проблему удается решить обновлением прошивки или сбросом смартфона до заводских настроек.

Чтобы никогда не сталкиваться с подобными неприятностями, пользуйтесь мобильным устройством аккуратно и следите за температурой его корпуса, не допуская перегрева. Также не оставляйте экран постоянно включенным.

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Полосы на экране телефона

Вертикальные полосы на экране — еще она проблема, которая возникает после падения смартфона и любого другого механического воздействия. Наличие подобных артефактов свидетельствует о повреждении матрицы или дисплейного шлейфа, а для устранения неполадок придется обратиться в сервисный центр.

Впрочем, иногда полосы на экране телефона появляются из-за сбоя ПО. Чтобы понять, так ли это на самом деле, нужно перейти в безопасный режим Андроид. Если полосы нет, но она появляется в обычном режиме, то для решения проблемы понадобится сбросить настройки устройства.

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Остаточное изображение на экране

Эта проблема свойственна большинству смартфонов с AMOLED-матрицами и появляется из-за нарушений правил эксплуатации. Если вы будете оставлять дисплей постоянно включенным, на нем рано или поздно появится остаточное изображение. То есть на нейтральном фоне будут видны силуэты иконок приложений и других картинок.

Больше подробностей об этой проблеме вы узнаете в тексте с рассказом о том, как на моем Redmi Note 10 Pro выгорел экран. Увы, подобный дефект тоже не получится устранить без замены дисплейного модуля. Но можно снизить вероятность появления остаточного изображения на экране. Для этого нужно включить автоблокировку и автояркость, а также внимательно следить за температурой корпуса.

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Черный экран на телефоне

Если другие проблемы пускай и доставляют дискомфорт, но все-таки позволяют худо-бедно пользоваться устройством, то черный экран на телефоне может заставить вас выкинуть гаджет. При возникновении подобной неисправности нужно убедиться, функционирует ли сам девайс. Для этого выполните принудительную перезагрузку Андроид или попробуйте позвонить на свой телефон.

Аппарат не подает признаков жизни? Тогда поставьте его на зарядку, а если не поможет — обратитесь в сервисный центр. Также только при помощи специалистов вы сможете устранить неисправность, если не работает экран, а сам смартфон подает признаки жизни. Вероятная причина возникновения проблемы — повреждение или отсоединение дисплейного шлейфа.