Что нельзя делать со смартфоном Xiaomi, если вы не хотите показаться колхозником

Смартфоны Xiaomi часто хвалят за функциональность и широкие возможности кастомизации. Однако в руках людей, обладающих, скажем так, особым вкусом устройство из вполне себе адаптированного под повседневные нужды пользователя превращается в гаджет, который всем своим видом буквально кричит окружающим: «Спасите! С моим хозяином что-то не так». И ведь большинство ошибок владелец допускает из благих намерений, просто не понимая, к чему на самом деле приводит изменение тех или иных настроек смартфона.

Темы для Xiaomi

Ох, и любят владельцы смартфонов Xiaomi выделиться, установив какую-нибудь броскую тему, чтобы из экрана сочился креатив хозяина. С этой целью производитель создал приложение Темы, где каждый пользователь может изменить оформление оболочки на свой вкус. Мальчики ставят машинки, девочки — котиков, полагая, будто они таким образом сделали телефон красивее. Но на практике оказывается, что минималистичный и приятный интерфейс MIUI превращается в плохо сваренную кашу из беспорядочного набора иконок и виджетов разного формата.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

Как бы то ни было, установка сторонней темы — не самое страшное, что может сделать владелец смартфона Xiaomi. Все-таки порой встречаются интересные и неплохо оптимизированные варианты оформления, а вот сторонние лончеры — это настоящее зло. Разработчики MIUI долгие месяцы занимаются подготовкой к выпуску новой версии прошивки, нанимают дизайнеров, а пользователи смывают их старания в унитаз, устанавливая какой-нибудь Go Launcher Z, который путает все иконки приложений и превращает рабочий стол в бессвязное месиво с кучей посторонних игр и встроенной рекламой.

Да даже POCO Launcher, разработанный командой Xiaomi, тоже представляет собой слабо оптимизированный интерфейс. Не меняя ничего по сути, он, как и любой другой лончер на смартфонах китайского производителя, запрещает использовать управление жестами, предлагая в качестве альтернативы архаичные кнопки Андроид, 2022 не вызывающие в 2022-м году ничего кроме отвращения.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Как изменить шрифт на телефоне

Некоторые ценители украшательств и прочих радостей свободы Android идут еще дальше, меняя на своем смартфоне Xiaomi не только тему, но и шрифты. Над ответом на вопрос, с чем это связано, должны биться ученые со всего мира, однако до сих пор никто не может понять, для чего нужно менять адаптированный под русский язык шрифт на альтернативу без поддержки кириллических букв.

Нет, конечно, существуют шрифты с полной поддержкой символов для русскоязычных пользователей, но вы обязательно столкнетесь с плохой читаемостью текста. Зато вам удастся выделиться. Только зачем?

Скорость анимации — зачем меняют

Как бы то ни было, темы и шрифты — элементы кастомизации, влияющие в первую очередь на внешний вид оболочки, но не на ее возможности. А вот изменение скорости анимаций — другое дело. В каждом втором материале, связанном с оптимизацией Xiaomi, твердо и четко предлагается их отключить, чтобы смартфон начал работать быстрее. Но что произойдет на самом деле?

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Отключив анимацию, вы избавитесь от переходов, визуально создающих плавность системы. А взамен получите лишь рывки при перемещении между пунктами меню, а скорость останется прежней. Не верите? Тогда предлагаю провести эксперимент, сняв в замедленном режиме экраны двух смартфонов Xiaomi, на одном из которых анимации будут работать с привычным значением, а на другом они будут либо полностью отключены, либо переведены на стандарт 0.5x.

Вы удивитесь, но скорость останется точно такой же. Только вместо плавного перехода вам придется подождать долю секунды, прежде чем текущая страница сменится следующей. Так, может, лучше оставить анимации?

Для чего нужна оптимизация MIUI

По умолчанию оболочка MIUI, установленная на смартфонах Xiaomi, немного ограничивает фоновые процессы. В частности, она автоматически выгружает из оперативной памяти редко используемые приложения, а также, например, запрещает длительную (более 10 секунд) работу функции Always On Display на бюджетных моделях. Из-за этого некоторые пользователи, считающие себя экспертами в области техники Xiaomi, советуют отключить оптимизацию MIUI.

Однако деактивация функции приводит не только к снятию ограничений на те или иные возможности смартфона, но и заставляет его быстрее разряжаться. После отключения оптимизации MIUI нередко поступают жалобы, что за ночь устройство теряет до 20% заряда. И это в режиме выключенного экрана. Так что не испытывайте судьбу и не отказывайтесь от использования оптимизации.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Как настроить Xiaomi

Рассмотрев основные ошибки, которые допускают пользователи при попытке настроить Xiaomi под себя, считаю важным остановиться на рекомендациях, действительно способных повысить уровень вашего комфорта при взаимодействии с гаджетами Xiaomi:

удалите лишние приложения, по умолчанию установленные на каждом смартфоне Xiaomi;

отключите рекламу;

откажитесь от использования Карусели обоев;

запретите лишним приложениям (например, играм) работать в фоне;

удалите из автозапуска программы, которые не являются для вас нужными;

регулярно занимайтесь очисткой кэша;

не забывайте своевременно обновлять прошивки и держать в свободном доступе хотя бы 20-30% памяти от общего объема накопителя.

О реализации многих из этих рекомендаций мы подробно рассказывали в тематических материалах, так что вы можете обратиться к ним для ознакомления с инструкциями. Если же у вас есть свои примеры правильной и неправильной настройки MIUI, то расскажите о них в комментариях.