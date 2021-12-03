Как защитить телефон от холода

Сколько бы мы ни пытались отложить этот момент, но от нас ничего не зависит — зима всё же наступила и нужно смириться с мыслью, что ближайшие три месяца (возможно, и больше) будут не самыми тёплыми. Особняком стоит проблема использования смартфона зимой: из года в год мы читаем советы экспертов, но не прислушиваемся к ним, подвергая свои устройства воздействию холода. Не стоит удивляться, почему батарея вашего нового смартфона становится хуже через полгода. Использование смартфона зимой чем-то напоминает цифровую гигиену — мы упорно игнорируем эти проблемы, а потом удивляемся, почему что-то идет не так. В самом начале зимы решили напомнить вам, как сберечь свой смартфон на морозе.

Минусы стеклянного корпуса телефона

Стеклянные телефоны — классика 2021 года. Мало того, что они хрупкие, быстро царапаются, их дорого ремонтировать, так еще у них есть определенные сложности с использованием при низких температурах. Но есть и плюсы: например, алюминиевые смартфоны мерзнут сильнее стеклянных.

Если у вас телефон из стекла, то вам повезло чуть больше — при низких температурах батарея стеклянного смартфона продержится намного дольше, чем алюминиевого. К сожалению, это не освобождает вас от ношения смартфона в чехла зимой, если не хотите чаще сталкиваться с отключениями на морозе.

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Где носить телефон зимой

Безусловно, телефон нужно носить во внутреннем кармане. Да, порой это неприятно, но таким образом вы оградите устройство от внезапных отключений: телефон попросту не будет остывать до низких температур. Проблема возникнет, если носить смартфон в сумке или рюкзаке — там намного прохладнее.

Пока ваше устройство находится «ближе к телу», аккумулятор не так сильно подвергается воздействию мороза, в результате чего снижается риск его деградации. То же касается ситуаций, когда вы используете смартфон на морозе — лучше снизить количество таких «сеансов», пока не зайдете в теплое помещение.

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Мерцает экран телефона на холоде

На морозе снижается скорость обновления экрана. Это и смешно, и грустно одновременно: кажется, что дорогой флагман начинает тормозить, но причина лишь в том, что замерз дисплей. В случае длительных переохлаждений матрица дисплея может быть подвержена повреждениям, которые уже никак не исправить — возможно, придется обращаться в сервисный центр. Ни IPS, ни OLED-экраны не любят низких температур. Заметили, что дисплей начал работать медленнее — срочно убирайте телефон в карман, но не пытайтесь отогреть смартфон собственным дыханием.

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Что делать, если замерз телефон

Ни один смартфон не любит влагу, даже если он защищен от нее по суперсовременному стандарту. Думаю, вы обращали внимание, когда после мороза вы заходите домой, а на телефоне появляется конденсат. К сожалению, он может появиться не только снаружи, но и внутри. Не доставайте смартфон сразу же, пусть он полежит в куртке или джинсах еще какое-то время. Так сказать, пусть настоится.

По той же причине не стоит дышать на смартфон, если он отключился на морозе — так появляется высокая вероятность того, что конденсат появится внутри и окислит контакты. Конечно же, ни в коем случае не стоит пытаться греть смартфон феном — слишком быстрый нагрев тоже вреден для устройства. Вы можете переусердствовать, в результате чего аккумулятор может взорваться.

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Как мороз влияет на аккумулятор телефона

Низкие температуры и аккумуляторы гаджетов — заклятые враги. Они не только быстрее разряжаются на морозе, но и быстрее разрушаются, когда их подзаряжают холодными. Никогда не заряжайте смартфон на морозе: холод убил ваш телефон, но это не повод доставать повербанк и подключать к нему смартфон. Зайдите в теплое помещение и дайте смартфону прийти в себя, отогревшись до комнатной температуры, а только потом подключайте зарядку. Не оставляйте телефон в автомобиле, ведь салон невероятно быстро охлаждается, а вместе с ним и ваш смартфон.

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Что делать, если телефон упал в снег

Во-первых, как мы уже говорили выше, носите смартфон в чехле. Так будет намного меньше шансов, что снег проникнет в различные отверстия, а потом растает, создав конденсат внутри устройства. Во-вторых, устройство точно охладится не так быстро, если вы его случайно выроните на длительное время. Кстати, даже при попадании влаги в динамик могут начаться проблемы — лучше оставить телефон в силикагеле (а не рис!). Не пытайтесь его заряжать. Чем дольше он пролежит, тем лучше.

Смартфон и мороз — вещи несовместимые. Нужно всегда быть готовым к тому, что что-то пойдет не так. На всякий случай, настоятельно рекомендуем вам держать под рукой второй смартфон — в этом качестве сгодится бюджетный смартфон.