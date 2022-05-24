Как настроить экран блокировки Xiaomi

Экран блокировки — это не только украшение смартфона, можно сказать, его лицо, но и первый защитный барьер на пути к вашим данным. Он ограждает ваш смартфон не только от несанкционированного доступа, но и от случайных нажатий. В MIUI на Xiaomi экран блокировки имеет массу настроек, позволяющих смартфону выглядеть максимально привлекательно, так что, грех ими не воспользоваться. Тем не менее, некоторые из опций лучше отключить, чтобы экран блокировки не выглядел колхозно и топорно. Об этом и поговорим: разбираемся, как настроить экран блокировки и отключать некоторые элементы.

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Как отключить новости на Xiaomi

Новости на экране блокировки удобны, но чаще всего раздражают пользователей и не совсем оперативно обновляются. Хуже — в них чаще всего демонстрируется контекстная реклама. Также пользователи замечают, что новости на Xiaomi и вовсе работают только при включенной опции «Карусель обоев» — опция, позволяющая менять обои автоматически. Если она отключена, то никаких новостей и рекламы не будет. Вот, как это можно отключить.

Откройте Настройки.

Выберите «Экран блокировки».

Нажмите «Карусель обоев» и переключите ползунок в неактивное положение.

После этого на экране блокировки не будет новостей, рекламы и других статей. К слову, «Карусель обоев» может быть недоступна на некоторых прошивках, в том числе, на глобальной. Чем еще эта версия отличается других — читайте в нашей статье.

Как изменить звук разблокировки Xiaomi

Менять звук разблокировки Xiaomi можно только с использованием root-прав — именно они помогают вручную менять системные файлы. Это достаточно опасный процесс: не зря производители говорят о том, что root-права стоит получать лишь в крайних случаях. Если уже имеете полный доступ к файловой системе, то нужно сделать следующее.

Откройте файловый менеджер и перейдите в корневую папку.

Выберите каталог «System».

Перейдите в папку «media», затем зайдите в «audio».

Выберите папку «ui».

Найдите файл Unlock.ogg, удалите его и вставьте свой.

Перед этим вам нужно конвертировать свой файл в формат OGG и измените имя на точно такое же Unlock.ogg — в противном случае, звука разблокировки вообще не будет. После этого вам нужно перезагрузить смартфон, чтобы звук установился.

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Часы на экране блокировки Xiaomi

Часы на экране блокировки удобны на любом экране смартфона: можно узнать время без разблокировки телефона. При желании стиль часов можно поменять — достаточно лишь воспользоваться настройками MIUI, чтобы выбрать понравившийся дизайн готового стиля. Сделать это очень просто.

Откройте Настройки на телефоне.

Зайдите в «Экран блокировки».

Нажмите «Стиль часов».

Выберите тип отображения и нажмите на него.

При желании вы можете воспользоваться сторонними приложениями для настройки экрана блокировки. Например, Widgetlocker Lockscreen: в ней есть большое количество вариантов оформления. Также можно сменить дизайн из приложения «Темы» с измененным экраном блокировки — в нем также есть, чем поживиться.

Эффект уведомления MIUI

В смартфонах Xiaomi есть специальная функция, которая сигнализирует о наличии уведомлений — экран блокировки будет пульсировать, если придут новые уведомления. Она доступна на телефонах Xiaomi, Redmi и POCO с AMOLED-дисплеями. Ее можно настроить, выбрать тип анимации или отключить.

Зайдите в Настройки и выберите «Активный экран и блокировка».

Нажмите «Эффект уведомления».

Внизу выберите вариант «Нет», если хотите отключить.

Также в этом пункте можно настроить вид часов на главном экране, текст и другие опции. Кстати, отключив пульсацию, можно в рамках экономии заряда. Правда, считается, что существенного прироста автономности все же не будет.

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Настройки экрана блокировки Xiaomi

Есть еще парочка пунктов, на которые нужно обратить внимание. Вот некоторые из них.

Режим «В кармане». Функция позволяет полностью отключить экран для того, чтобы избежать случайных нажатий.

Разблокировка по Bluetooth . Если функция включена, телефон будет разблокироваться при нахождении поблизости доверенного устройства: фитнес-браслета, смарт-частов или беспроводных наушников.

. Если функция включена, телефон будет разблокироваться при нахождении поблизости доверенного устройства: фитнес-браслета, смарт-частов или беспроводных наушников. Пробуждать при взятии в руки . Для этой функции используется акселерометр смартфона: когда вы берете его в руки, он автоматически включает экран блокировки для ввода пароля.

. Для этой функции используется акселерометр смартфона: когда вы берете его в руки, он автоматически включает экран блокировки для ввода пароля. Ярлыки быстрого доступа. Очень удобная функция, позволяющая добавить иконки быстрого доступа прямо на экран блокировки.

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На Xiaomi есть десятки системных приложений, которые запущены в фоновом режиме и не приносят никакой пользы. Рассказали о том, какие можно отключить, в нашей статье.