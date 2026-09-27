С запуском 5G в России многие вспомнили про домашний интернет через SIM-карту. На даче, в новостройке без проводного провайдера или в съёмной квартире 5G-роутер выглядит отличной идеей: вставил симку и получил скорость как по кабелю. Но стоит открыть маркетплейс, и начинается путаница. Одинаковые на вид коробки стоят от 2 до 60 тысяч рублей, «5G» написано почти на всех, а поймают российский 5G из них единицы. Я разобрал спецификации 5G-роутеров и модемов, которые сейчас продаются в России, и сверил их с частотами наших операторов.

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Какие частоты должен ловить роутер

Российский 5G запустили не на новых частотах, а на тех, где раньше работал 4G. Поэтому главное, что нужно проверить у роутера, — список диапазонов 5G в характеристиках. Официально свои частоты назвала только МТС: обычный 5G работает в диапазоне n1, а «Супер 5G» до 1,5 Гбит/с — в диапазоне n79. По данным СМИ, которые проверяли сеть на месте, у МегаФона 5G работает на n1 или n7, у Билайна на n7, а у Т2 на n40. А диапазон n78, который есть почти у всех роутеров для Европы, российские операторы сейчас не используют.

Выходит, что универсальный роутер для любого оператора должен поддерживать n1, n7 и n40, а для «Супер 5G» МТС ещё и n79. Есть и второе условие, о котором почти не пишут: российские сети работают в режиме NSA, когда 5G подключается поверх 4G. Роутеры, которые умеют работать только в режиме SA, у нас 5G не поймают, как бы хорошо ни выглядели их характеристики.

Домашние 5G-роутеры, которые подходят всем операторам

Моделей, у которых диапазоны n1, n7 и n40 подтверждены производителем, в продаже немного. Цены ниже — с Яндекс Маркета и сайтов операторов на 25 сентября:

Netcraze Hero 5G — около 25 тысяч рублей. Это бывший Keenetic: с октября 2025 года бренд в России называется Netcraze. Производитель заявляет диапазоны n1, n7 и n40, у роутера два слота для SIM-карт, Wi-Fi 6, порт на 2,5 Гбит/с и четыре съёмные антенны, вместо которых можно подключить уличную. МегаФон продаёт его за 24 999 рублей, а Билайн до конца года предлагает в комплекте с SIM-картой в Москве и области.

— около 25 тысяч рублей. Это бывший Keenetic: с октября 2025 года бренд в России называется Netcraze. Производитель заявляет диапазоны n1, n7 и n40, у роутера два слота для SIM-карт, Wi-Fi 6, порт на 2,5 Гбит/с и четыре съёмные антенны, вместо которых можно подключить уличную. МегаФон продаёт его за 24 999 рублей, а Билайн до конца года предлагает в комплекте с SIM-картой в Москве и области. ZTE G5TS — от 20 до 25 тысяч. В официальной спецификации есть n1, n7 и n40 и поддержка NSA, Wi-Fi 6 и разъёмы для двух внешних антенн. Но на Маркете его часто продают с пометкой «без SIM-карты», и перед покупкой стоит уточнить у продавца, есть ли в вашем экземпляре слот для SIM.

— от 20 до 25 тысяч. В официальной спецификации есть n1, n7 и n40 и поддержка NSA, Wi-Fi 6 и разъёмы для двух внешних антенн. Но на Маркете его часто продают с пометкой «без SIM-карты», и перед покупкой стоит уточнить у продавца, есть ли в вашем экземпляре слот для SIM. TP-Link Archer NX200 и Deco X50-5G — около 60 тысяч. Частоты n1, n7 и n40 подтверждены на сайте TP-Link, у обоих есть разъёмы для внешних антенн. Deco X50-5G — mesh-система, к ней можно докупить модули и закрыть Wi-Fi большую квартиру или дом.

— около 60 тысяч. Частоты n1, n7 и n40 подтверждены на сайте TP-Link, у обоих есть разъёмы для внешних антенн. Deco X50-5G — mesh-система, к ней можно докупить модули и закрыть Wi-Fi большую квартиру или дом. Huawei 5G CPE 5s — от 32 до 35 тысяч. Продавцы указывают n1, n7 и n40, но официальной спецификации на русском сайте Huawei нет, так что здесь приходится верить на слово.

Купить Netcraze Hero 5G

Обратите внимание: ни у одного из этих роутеров нет диапазона n79, то есть «Супер 5G» МТС они не поймают. Все четыре российских диапазона, по данным продавцов, есть у Huawei 5G CPE 5 и 5G CPE Pro 5, но в российских магазинах я их не нашёл, а официальной спецификации у них нет. Зато на Маркете легко наткнуться на старый Huawei 5G CPE Pro почти за 39 тысяч: он поддерживает из российских частот только n79, и в обычном 5G, который есть у всех четырёх операторов, будет работать как 4G-роутер.

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Карманный роутер или USB-модем для поездок

Если интернет нужен не только дома, но и в машине или на даче без розетки, выбирают карманный роутер с аккумулятором. Самый подходящий из найденных — ZTE MU5120 почти за 48 тысяч: по данным продавцов, у него есть n1, n7 и n40, режимы NSA и SA и аккумулятор на 10 000 мАч, которого хватает примерно на 16 часов. Более доступный ZTE MU5001 стоит около 20 тысяч, но у него несколько версий. У обычной есть n7 и n40, а у версии MU5001U вместо них n79. Покупая такой роутер, проверяйте точную модель и список частот у продавца.

USB-модемов с 5G в магазинах совсем мало, и чаще всего под этим названием продают ноутбучный модуль Foxconn T99W175 в USB-корпусе примерно за 12 тысяч рублей. У него есть n1, n7 и даже n79, но нет n40, поэтому 5G Т2 он не поймает. А у компактного ZTE F50 из российских диапазонов есть только n1, так что 5G с ним будет только у МТС и, возможно, у МегаФона.

Где чаще всего обманываются при покупке

Главная ловушка — сама надпись «5G». На маркетплейсах ею помечают десятки обычных 4G-роутеров, потому что у них есть Wi-Fi на частоте 5 ГГц. Так продают, например, Alcatel HH70 и Huawei E5577 за 2 тысячи рублей. Отличить такой роутер просто: если в характеристиках указана скорость до 300 Мбит/с и категория LTE Cat.6 или Cat.7, это 4G. У настоящего 5G-роутера в описании будет список диапазонов, начинающихся с буквы n.

Вторая ловушка — версии для других стран. Американский Netgear Nighthawk M6 не поддерживает ни n1, ни n7, ни n40, хотя европейский ловит все три. А ZTE U30 Pro на Маркете продают и в «глобальной», и в китайской версии. Китайская работает со встроенной SIM-картой местного оператора, и на неё указывают пометки вроде «без SIM-карты» или «годовой план 24000 ГБ». Слот для российской SIM в таких версиях не гарантирован.

Третья ловушка — роутеры только с режимом SA. Например, Huawei 5G CPE 5 SE продают на Маркете меньше чем за 20 тысяч, и частот у него в описании полный набор. Но в его спецификации прямо сказано, что режим NSA не поддерживается, а значит, в российской сети 5G он, скорее всего, не заработает.

Какой тариф и SIM-карта нужны для 5G-роутера

Отдельных тарифов с 5G для роутеров у операторов пока нет. 5G работает на обычных тарифах и без доплаты, но ни один оператор прямо не пишет, что это касается и тарифов для роутеров и модемов. Для ориентира вот что сейчас стоят тарифы для устройств в Москве:

МТС «Для ноутбука» — 100 ГБ за 1290 рублей в месяц;

МегаФон — 35, 60, 100 или 300 ГБ за 700, 1000, 1300 или 3000 рублей за 30 дней;

Билайн «Интернет LIVE» — 60 ГБ за 1000 рублей.

SIM-карту для 5G менять не нужно, но она должна быть от МТС, МегаФона, Билайна или Т2. Виртуальным операторам вроде Т-Мобайла и СберМобайла 5G запрещён, так что в 5G-роутере их SIM-карты будут работать только в 4G. И ещё один момент: 5G сейчас есть только в отдельных городах и районах, поэтому большую часть времени роутер будет работать в 4G. Перед покупкой откройте карты покрытия 5G своего оператора и проверьте свой адрес.

Если честно, для большинства я бы советовал Netcraze Hero 5G. Он дешевле конкурентов, частоты подтверждены производителем, а к антеннам можно подключить уличную, что на даче важнее любых мегабит. Переплачивать за TP-Link стоит, только если нужна mesh-сеть на большой дом. А вот покупать роутер ради «Супер 5G» МТС пока рано: таких зон всего несколько десятков, а подходящих роутеров в России почти нет. А вы пользуетесь интернетом через SIM-карту дома или на даче? Расскажите в нашем Telegram-чате, какой у вас роутер.

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