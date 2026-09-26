Как только в России заработал 5G, нам в чат посыпались одни и те же вопросы. Нужно ли менять SIM-карту? Придётся ли переходить на новый тариф? И почему оператор вдруг предлагает подключить какой-то «5G» за деньги, если в новостях обещали, что платить не надо? Я прошёлся по сайтам, справкам и пресс-релизам МТС, МегаФона, Билайна и Т2, а заодно проверил виртуальных операторов. Ответы оказались проще, чем кажется, но пара ловушек там всё-таки есть.

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Менять SIM-карту не нужно, если она ловит 4G

Главное, что стоит знать: идти в салон за новой SIM-картой для 5G не нужно. МТС в своей справке отвечает на этот вопрос прямо: «Нет, менять сим-карту не нужно». МегаФон формулирует чуть иначе: специальная SIM-карта не нужна, достаточно, чтобы она поддерживала 4G. Билайн и Т2 про SIM для 5G отдельно ничего не пишут и замену не требуют. Билайн обещает, что 5G подключится автоматически, если его поддерживает смартфон, а Т2 советует просто выбрать 5G в настройках телефона.

Проблема может быть только у тех, кто пользуется очень старой SIM-картой, которая не работает даже в 4G. Если у вас в строке состояния никогда не бывает значка 4G или LTE, хотя телефон его поддерживает, дело может быть именно в ней. У Т2 это проверяется командой *156#, а поменять SIM без 4G на новую можно бесплатно в любом салоне. У МегаФона замена на современную USIM тоже бесплатная. В МТС замена в салоне стоит 150 рублей, а через приложение «Мой МТС» с самовывозом — 1 рубль. У Билайна замена SIM стоит 100 рублей.

Доплачивать за 5G и менять тариф тоже не нужно

Все четыре оператора говорят одно и то же: 5G работает на ваших нынешних тарифах и без доплат. У Билайна на странице про 5G написано «без доплат и смены тарифа», у Т2 — что попробовать 5G можно на всех тарифах, у МегаФона — что платить за подключение не нужно. МТС тоже прямо пишет, что дополнительная плата за доступ к 5G сейчас не требуется, и специально подключать его не надо.

Интернет в сети 5G расходуется так же, как в 4G: гигабайты списываются из пакета по условиям вашего тарифа. Приятное исключение есть у МТС. В сети «Супер 5G» на частоте 4,9 ГГц, по данным оператора, трафик не расходуется и плата не списывается. Правда, работает она пока только в 46 зонах Москвы, Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Уфы, а поймать её может только смартфон с диапазоном n79. Какие модели его поддерживают, мы собрали в отдельном списке.

Специальные тарифы под 5G, возможно, появятся позже. Т2, например, уже пообещал, что на следующем этапе операторы предложат тарифы, разработанные именно под 5G. Но сейчас переходить на другой тариф ради значка 5G незачем.

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Платные «5G»-опции, которые на самом деле ускоряют 4G

А теперь ловушка. У двух операторов есть платные опции, в названии которых стоит 5G, хотя к настоящему 5G они отношения не имеют. Самая заметная — «Мега5G» у МегаФона. Сам оператор описывает её как ускорение мобильного интернета, которое работает на любом смартфоне по всей стране, в сетях 4G и 5G. Цены в Москве на 25 сентября такие:

«Мега5G» — 199 рублей за 30 дней: ускорение в 1,6 раза и режим «Турбо» с ускорением вдвое на 3 часа, 4 включения бесплатно, дальше по 49 рублей;

«Мега5G Город» — 219 рублей, «Мега5G Кино» — 299 рублей за 30 дней, с дополнительными гигабайтами и сервисами;

«Мега5G на время» — 129, 139 или 149 рублей за 6, 12 или 24 часа.

У Т2 похожая история с опцией «5G Ready» за 150 рублей в месяц: она ускоряет интернет до 50%, но это тоже не доступ к 5G. Подключать такие опции или нет — решать вам, но важно понимать: настоящий 5G у обоих операторов работает бесплатно и без них. Если опция подключилась случайно, у «5G Ready» статус проверяется командой *155*504#, а отключается командой *155*504*0#. «Мега5G» отключается в приложении МегаФона или в личном кабинете, в том же блоке, где её подключают. Условия всех вариантов собраны на странице «Мега5G».

У Т-Мобайла, СберМобайла и других виртуальных операторов 5G нет

Если ваша SIM-карта от банка или маркетплейса, 5G вы пока не получите, как бы ни старались. Госкомиссия по радиочастотам 31 августа запретила оказывать услуги 5G операторам, у которых нет собственных частот. В Минцифры это подтвердили, а под ограничение, по данным ComNews, попали СберМобайл, Т-Мобайл, ВТБ Мобайл, Альфа-Мобайл, Газпромбанк Мобайл и другие виртуальные операторы. На их сайтах про 5G действительно ни слова, хотя они работают на сетях той же большой четвёрки.

Исключение сделали только для Yota и Ростелекома: они входят в одни группы с МегаФоном и Т2. Но и у них 25 сентября я не нашёл на сайтах ни слова о запуске 5G для абонентов. Так что если 5G нужен прямо сейчас, путь один — SIM-карта МТС, МегаФона, Билайна или Т2, причём в том городе, где сеть уже работает. Список городов и настоящие карты покрытия каждого оператора мы разбирали в статье о том, где в России уже работает 5G.

Как понять, что 5G уже работает у вас

Раз тариф и SIM-карту менять не нужно, остаётся проверить сам смартфон. Он должен поддерживать 5G на российских частотах, а в настройках должен быть выбран режим с 5G. Поддерживает ли 5G именно ваша модель, можно проверить на странице 5G у Т2 или на сайте 5G у МТС. На чистом Android это делается так:

откройте «Настройки» → «Сеть и интернет» → «SIM-карты» и выберите свою SIM;

нажмите «Предпочтительный тип сети»;

выберите пункт с 5G.

На смартфонах Samsung, Xiaomi, HONOR и realme пункт называется похоже, но спрятан в другом месте, мы показали его для каждой марки в инструкции о том, как включить 5G. Если вы в зоне покрытия, в строке состояния появится значок 5G, а МТС при первом подключении к «Супер 5G» присылает приветственное СМС.

Не обманывайтесь названием сети. МТС предупреждает, что надпись «MTS 5G» на экране — это просто имя сети, и оно показывается, даже если вы подключены к 3G или 4G. Поэтому её видят и владельцы iPhone, хотя 5G на айфонах в России пока не работает: МТС и Билайн прямо пишут об этом в своих справках.

Если честно, после изучения условий я выдохнул: в кои-то веки новую технологию запустили без обязательной смены SIM-карты и переплаты. Всё, что нужно, — смартфон с российскими частотами и SIM-карта одного из четырёх крупных операторов. А вот платные опции со словом «5G» в названии я бы подключать не спешил, по крайней мере пока не проверили, есть ли у вас дома настоящий 5G. А вы уже поймали 5G или значок так и не появился? Расскажите в нашем Telegram-чате, какой у вас оператор.