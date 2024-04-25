Чем отключение смартфона отличается от перезагрузки, и на что это влияет

Повышение стабильности современных смартфонов и планомерное искоренение багов и программных сбоев постепенно привело к тому, что мы почти перестали их перезагружать, не говоря о полном отключении. Если еще, скажем, 10 лет назад эта процедура «освежала» аппарат, сбрасывая запущенные процессы и тем самым повышая скорость работы операционной системы, то сегодня этому не уделяется такого значения. В лучшем случае наши смартфоны перезагружаются в моменты установки обновления, но не более того. Выключать же их просто так мы вообще перестали, полагая, что перезагрузка сделает все то же самое. Но нет.

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Что лучше: перезагрузка или выключение

Наверное, все плюс-минус понимают, чем перезагрузка отличается от выключения смартфона с точки зрения техники исполнения. Перезагрузка — это по своей сути программный процесс, который предполагает сброс текущих процессов и последующий — «чистый» — перезапуск. Как правило, перезагрузка применяется для очищения ОС, будь то Android или iOS, либо применения изменений на системном уровне. Во время перезагрузки смартфон — да и любое другое устройство в целом — не теряет питания, а продолжает функционировать.

Выключение — это процедура в один конец. Она имеет аппаратную природу и предполагает полную остановку подачи питания. Поэтому сброс, который происходит вследствие выключения устройства, продиктован не работой программных механизмов как при перезагрузке, а физическим отсутствием энергии. Но, казалось бы, какая нам, как пользователям, разница: происходит сброс программно или аппаратно? По сути, никакой. Но различия между перегрузкой и выключением все-таки есть не только на процедурном уровне.

Зачем нужно перезагружать смартфон

Прежде всего перезагрузка и выключение имеют разное предназначение, что можно косвенно понять из их процедурных особенностей. Перезагрузка нужна для исполнения так называемых стабилизирующих мероприятий:

Вывод смартфона из состояния зависания

Установка системных обновлений (для обновления приложений перегрузка не нужна)

Остановка и перезапуск всех процессов

Сброс оперативной памяти

Сброс кэша процессора

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Особенно интересен в этой связи так называемый кэш процессора. Многие утверждают, что он не сбрасывается при перезагрузке, а только при полном отключении устройства, но информация из открытых источников опровергает этот тезис. Кэш процессора, как и любые другие виды кэша, будучи динамической памятью, теряется при перезагрузке устройства.

Что такое кэш процессора и зачем его сбрасывать

Кэш процессора — это небольшое количество очень быстрой памяти, расположенное непосредственно на чипе процессора. Эта память используется для хранения копий часто используемых данных и команд с целью ускорения доступа к этим данным и уменьшения времени обработки.

Сброс кэша процессора помогает:

Устранить ошибки и сбои: поскольку старая или поврежденная информация, которая могла вызвать проблемы в работе процессора, удаляется.

Улучшить производительность: очищение кэша принуждает процессор загрузить актуальные данные из основной памяти, что может помочь избежать некорректного поведения программ.

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Технически перезагрузку можно назвать системной процедурой, направленной на поддержание правильной и безошибочной работы устройства. В конце концов, и обновления, и очистка забитой оперативки, и вывод смартфона из зависания — все это своего рода элементы обеспечения стабильности. Во время перезагрузки устройство не отключается, а продолжает питаться от аккумулятора.

Надо ли выключать смартфон

Выключение, в отличие от перезагрузки, предназначается для полной остановки всех процессов в работе смартфона на долгий период времени, включая потребление энергии. Если в спящем режиме аппарат продолжает функционировать, то, когда он отключен, этого не происходит. Технически выключение может выполнять ту же функцию, что и перезагрузка, но является избыточной процедурой. Нет никакой нужды лишать смартфон питания, чтобы выгрузить запущенные приложения из оперативной памяти.

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Отключение имеет смысл только в том случае, когда вы хотите полностью остановить все процессы, происходящие на системном уровне, и не дать им перезапуститься, как это происходит с перезагрузкой. Таким образом можно смело сказать, что выключение устройства — это крайний метод, который может быть полезен только в ограниченном количестве сценариев. Например, когда вам нужно убрать аппарат на длительное хранение либо есть необходимость сберечь ресурс аккумулятора. Для всего остального есть — нет, не MasterCard, — а перезагрузка.