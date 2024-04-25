Чем отключение смартфона отличается от перезагрузки, и на что это влияет

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Иван Кузнецов

Повышение стабильности современных смартфонов и планомерное искоренение багов и программных сбоев постепенно привело к тому, что мы почти перестали их перезагружать, не говоря о полном отключении. Если еще, скажем, 10 лет назад эта процедура «освежала» аппарат, сбрасывая запущенные процессы и тем самым повышая скорость работы операционной системы, то сегодня этому не уделяется такого значения. В лучшем случае наши смартфоны перезагружаются в моменты установки обновления, но не более того. Выключать же их просто так мы вообще перестали, полагая, что перезагрузка сделает все то же самое. Но нет.

Чем отключение смартфона отличается от перезагрузки, и на что это влияет. Перезагрузка смартфона и отключение — близки по своей сути, но неодинаковы. Фото: AndroidCentral. Фото.

Перезагрузка смартфона и отключение — близки по своей сути, но неодинаковы. Фото: AndroidCentral

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Что лучше: перезагрузка или выключение

Наверное, все плюс-минус понимают, чем перезагрузка отличается от выключения смартфона с точки зрения техники исполнения. Перезагрузка — это по своей сути программный процесс, который предполагает сброс текущих процессов и последующий — «чистый» — перезапуск. Как правило, перезагрузка применяется для очищения ОС, будь то Android или iOS, либо применения изменений на системном уровне. Во время перезагрузки смартфон — да и любое другое устройство в целом — не теряет питания, а продолжает функционировать.

Выключение — это процедура в один конец. Она имеет аппаратную природу и предполагает полную остановку подачи питания. Поэтому сброс, который происходит вследствие выключения устройства, продиктован не работой программных механизмов как при перезагрузке, а физическим отсутствием энергии. Но, казалось бы, какая нам, как пользователям, разница: происходит сброс программно или аппаратно? По сути, никакой. Но различия между перегрузкой и выключением все-таки есть не только на процедурном уровне.

Зачем нужно перезагружать смартфон

Зачем нужно перезагружать смартфон. Перезагрузка в том числе позволяет применить изменения обновлений. Фото: Android Authority. Фото.

Перезагрузка в том числе позволяет применить изменения обновлений. Фото: Android Authority

Прежде всего перезагрузка и выключение имеют разное предназначение, что можно косвенно понять из их процедурных особенностей. Перезагрузка нужна для исполнения так называемых стабилизирующих мероприятий:

  • Вывод смартфона из состояния зависания
  • Установка системных обновлений (для обновления приложений перегрузка не нужна)
  • Остановка и перезапуск всех процессов
  • Сброс оперативной памяти
  • Сброс кэша процессора

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Особенно интересен в этой связи так называемый кэш процессора. Многие утверждают, что он не сбрасывается при перезагрузке, а только при полном отключении устройства, но информация из открытых источников опровергает этот тезис. Кэш процессора, как и любые другие виды кэша, будучи динамической памятью, теряется при перезагрузке устройства.

Что такое кэш процессора и зачем его сбрасывать

Кэш процессора — это небольшое количество очень быстрой памяти, расположенное непосредственно на чипе процессора. Эта память используется для хранения копий часто используемых данных и команд с целью ускорения доступа к этим данным и уменьшения времени обработки.

Сброс кэша процессора помогает:

  • Устранить ошибки и сбои: поскольку старая или поврежденная информация, которая могла вызвать проблемы в работе процессора, удаляется.
  • Улучшить производительность: очищение кэша принуждает процессор загрузить актуальные данные из основной памяти, что может помочь избежать некорректного поведения программ.

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Технически перезагрузку можно назвать системной процедурой, направленной на поддержание правильной и безошибочной работы устройства. В конце концов, и обновления, и очистка забитой оперативки, и вывод смартфона из зависания — все это своего рода элементы обеспечения стабильности. Во время перезагрузки устройство не отключается, а продолжает питаться от аккумулятора.

Надо ли выключать смартфон

Надо ли выключать смартфон. В реальности выключение смартфона нужно в очень ограниченном числе кейсов. Фото: Digital Trends. Фото.

В реальности выключение смартфона нужно в очень ограниченном числе кейсов. Фото: Digital Trends

Выключение, в отличие от перезагрузки, предназначается для полной остановки всех процессов в работе смартфона на долгий период времени, включая потребление энергии. Если в спящем режиме аппарат продолжает функционировать, то, когда он отключен, этого не происходит. Технически выключение может выполнять ту же функцию, что и перезагрузка, но является избыточной процедурой. Нет никакой нужды лишать смартфон питания, чтобы выгрузить запущенные приложения из оперативной памяти.

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Отключение имеет смысл только в том случае, когда вы хотите полностью остановить все процессы, происходящие на системном уровне, и не дать им перезапуститься, как это происходит с перезагрузкой. Таким образом можно смело сказать, что выключение устройства — это крайний метод, который может быть полезен только в ограниченном количестве сценариев. Например, когда вам нужно убрать аппарат на длительное хранение либо есть необходимость сберечь ресурс аккумулятора. Для всего остального есть — нет, не MasterCard, — а перезагрузка.

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