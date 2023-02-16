Чем отличается китайская версия Mi Band от глобальной и стоит ли ее покупать

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Иван Герасимов 0

Давно известно, что Xiaomi выпускает многие гаджеты в двух версиях: для внутреннего китайского рынка и глобальную — для всех остальных. Одним из таких устройств является фирменный фитнес-браслет, который наверняка хотел бы получить каждый. И все бы ничего, вот только пользователей волнует нюанс: чем отличается китайский Mi Band от глобального и почему он стоит дешевле? Наверняка вы тоже обращали на это внимание, так как в интернет-магазинах есть браслеты с пометкой «CN» и «Global». При этом разница в цене порой составляет около полутора тысяч рублей, что довольно много. Давайте посмотрим, в чем заключаются отличия китайской версии Mi Band от глобальной и стоит ли ее покупать.

Чем отличается китайская версия Mi Band от глобальной и стоит ли ее покупать. Разбираемся, чем отличается китайский Mi Band 7 от глобальной версии. Фото.

Разбираемся, чем отличается китайский Mi Band 7 от глобальной версии

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Первое, что бросается в глаза — надписи на коробке. На самом деле, они не играют здесь никакой роли: все они — на китайском языке. На коробке с глобальной версией Mi Band надписи на английском языке, но переплачивать за это не стоит. Но отражается ли это на начинке?

Как включить русский язык на Mi Band 7

Основной причиной, почему пользователи не рискуют покупать Mi Band, предназначенный для Китая — это отсутствие русского языка. Доля правды в этом есть: после распаковки и подключения к зарядке фитнес-браслет реально работает на китайском языке и даже предлагает что-то нажать. Правда, российского пользователя это пугает, а зря: нужно всего лишь подключить Mi Band к смартфону, после чего выбрать русский язык. Делается это очень просто.

Как включить русский язык на Mi Band 7. Китайский Mi Band 7 можно подключить к смартфону только через Zepp Life. Фото.

Китайский Mi Band 7 можно подключить к смартфону только через Zepp Life

  • Скачиваете на смартфон приложение Zepp Life.
  • Нажимаете «Добавить» в правом верхнем углу.
  • Затем выбираете «Браслет» и нажимаете «Браслет имеет QR-код».
  • Сканируете смартфоном код на браслете, после чего следуете подсказкам системы. В процессе вам предложено будет выбрать язык.

Интересный факт: китайский Mi Band подключается к смартфону через приложение через Mi Fitness, только если установить Китай в качестве основного региона. Его, кстати, можно использовать в качестве штатного приложения Здоровье на смартфоне.

Как видите, сейчас не нужно танцевать с бубном вокруг гаджета или перепрошивать его на поддержку русского языка: подобные случаи встречались лишь в первом или втором поколении да и то очень редко. Правда, в китайской версии языков все-таки меньше, но русский точно есть.

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Стоит ли покупать Mi Band с NFC

Стоит ли покупать Mi Band с NFC. Китайская версия поставляется с AliPay, который вам не пригодится. Фото.

Китайская версия поставляется с AliPay, который вам не пригодится

В этом году Xiaomi также выпустила версию Mi Band 7 с NFC: в прошлые годы браслет для китайского рынка не поддерживал платежи в России. Правда, с 2022 года в России они не работают даже на глобальной версии Xiaomi Mi Band из-за ухода Mastercard и Visa.

Так что, если вдруг вы увидели фитнес-браслет с этой функцией, то покупать его не стоит — только зря выбросите деньги. Если хотите наручный аксессуар с поддержкой бесконтактных платежей, то лучше присмотритесь к этим смарт-часам.

А если купить китайскую версию фитнес-браслета, то в ней будет только Alipay и WeChat Pay — китайские платежные системы, ориентированные в основном на туристов из Поднебесной, о которой мы рассказывали в нашей статье. Так что, имейте в виду, что этот ярлычок в меню будет вам попадаться, но его можно скрыть в Настройках фитнес-браслета. Опять нет смысла переплачивать.

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Отличия китайской версии Mi Band от глобальной

Отличия китайской версии Mi Band от глобальной. Отличия между китайской и глобальной версией Mi Band минимальны. Берите ту, что дешевле. Фото.

Отличия между китайской и глобальной версией Mi Band минимальны. Берите ту, что дешевле

Если заглянуть внутрь, то вы увидите разные опции по наблюдению за здоровьем: это и измерения пульса, ЭКГ, датчик стресса, а также мониторинг сна. Раскрою секрет — функции китайского Mi Band и глобальной версии одинаковы.

Почти: в браслете для китайского рынка есть голосовой помощник Xiao Ai и микрофон в модели с NFC. С помощью него можно даже управлять умным домом, но вот отвечать на звонки — нельзя! Правда, в России от него толку мало, как и в Google Alexa из глобальной версии Mi Band 7 Pro.

Купить Mi Band дешево

Как видите, разница в версиях Mi Band 7 действительно есть, но смысла переплачивать за глобальную — бессмысленно. На старте продаж разница в цене и вовсе может достигать 1,5-2 тысячи, но со временем она начинает снижаться. Сейчас китайская версия Xiaomi Mi Band 7 стоит примерно 2,5 тысячи рублей, тогда как глобальная — 3,5-4 тысячи в зависимости от продавца. Так что, не переплачивайте зря и смело берите ту, что дешевле, а на сэкономленные деньги прикупите с десяток различных ремешков, чтобы менять их каждый день.

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