Что будет, если уронить телефон с высоты больше 1 метра

Телефоны очень меленькие и часто имеют скользкий корпус. Особенно, зимой на морозе, когда кожа рук становится более сухой, и отполированные корпуса выскакивают из них с особенной легкостью. Уверен, что многие после падения телефона проверяют корпус, и если с ним все нормально, просто забывают об инциденте. А ведь повреждения могут быть и внутренними. Они даже более неприятны, чем внешние, которые можно прикрыть чехлом или сразу отремонтировать. Samsung это понимает, и введя новую функцию, постепенно перестает принимать в ремонт устройства, которые падали с высоты более метра. Интересен даже не сам этот факт, а то, как компания выявляет такие падения. А еще то, что ее путем могут пойти и другие производители телефонов. Давайте разбираться в проблеме, и на всякий случай держите телефон крепче, пока будете листать эту статью.

Откажут ли в гарантии, если телефон упал

Сказанное выше пока относится только к представленной два месяца назад модели телефона. Если вы обратитесь с ним в сервис при проявлении какой-то неисправности, специалисты могут отказать вам в гарантийном ремонте, если гаджет падал.

Правда, есть условие, что телефон должен был упасть с высоты более одного метра. То есть, если вы бросите его на диван с высоты 30 сантиметров, никто об этом не узнает. Но тут возникает закономерный вопрос, откуда производителю известно, с какой именно высоты упал Galaxy Z Flip 3? Оказалось, что Samsung продумала этот момент, и на помощь ей придет акселерометр.

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Что-то подобное мы уже видели среди смартфонов с выезжающей или откидывающейся камерой. Как только система фиксировала, что она находится в состоянии свободного падения, конструкция камеры моментально закрывалась, чтобы свести к минимуму риск ее повреждения.

Можно ли как-то узнать, что телефон падал

Сделать это не так сложно, как кажется. Если мы понимаем, когда начинается состояние свободного падения и когда оно заканчивается, достаточно просто «взять калькулятор» и, подставив в формулу ускорение свободного падения, которое постоянно для всех тел, получить результат. То есть то расстояние, которое пролетел телефон. Конечно, есть еще фактор сопротивления воздуха, которое замедляет падение, но в данном случае им все равно можно будет пренебречь. Вычисление будет примерным. Чтобы понимать, что падение было серьезным, знать его высоту до сантиметра не обязательно — достаточно примерного значения.

Один из энтузиастов изучил прошивку Galaxy Z Flip 3 и нашел там специальный алгоритм, отвечающий за регистрацию падений. В нем фиксируются все случаи падений устройства с высоты более одного метра, а сотрудники сервисного центра впоследствии могут читать журналы с информацией. Энтузиаст предположил, что реализация такого алгоритма не случайна. Этот смартфон имеет относительно хрупкую конструкцию, которую легко повредить.

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Производитель может отказать в гарантийном обслуживании Galaxy Z Flip 3, сославшись на падение. При этом неважно, на какую поверхность приземлился смартфон. Даже не учитывается тот момент, когда пользователь может просто подкинуть телефон. В этом случае так же будет зафиксировано падение.

Логичнее было бы фиксировать силу перегрузки от удара и сверять ее с таблицей эталонных значений, но сообщается, что это не так важно с точки зрения отказа в гарантийном ремонте.

Чего нельзя делать с телефоном

Автор находки посоветовал владельцам нового складного смартфона обращаться с ним очень осторожно и избегать любых падений или перемещений в пространстве, которые на них похожи. В том числе не стоит бросать его на диван или кровать.

Еще интереснее этот факт становится на фоне того, что прецедент уже есть. Так, в сентябре этого года одному из пользователей в Южной Корее было отказано в гарантийном ремонте. Тогда пользователь обратился в сервисный центр с жалобой на треснувший в месте сгиба дисплей.

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В журналах смартфона специалисты сервиса зафиксировали три случая падений с высоты более 1 метра. Была даже проставлена дата, когда это случилось. В результате неосторожный пользователь остался без гарантийного ремонта.

Сохраняет ли телефон информацию о том, что он падал

Есть вероятность, что механизм фиксации падений был реализован и в Galaxy Z Fold 3. Поэтому всем владельцам новых складных смартфонов Samsung можно порекомендовать быть предельно осторожными. Просто помните, что любое падение с более-менее большой высоты может привести к лишению гарантии.

Интереснее всего тот факт, что другие производители могут оснастить свои телефоны таким же механизмом фиксации падений. Да и сама Samsung может расширить его применение на другие модели. Например, сейчас все смартфоны оснащены индикатором попадания воды в корпус, который меняет цвет в случае контакта с жидкостью. Если такие изменение есть, вам откажут в ремонте. Так что мешает еще и ввести программное определение падений? Ничего!