Что делать, если повербанк не заряжает Android-смартфон

Портативные аккумуляторы регулярно спасают миллионы людей, заряжая наши смартфоны, когда поблизости нет розетки. Но порой и они бессильны, ведь ситуация, когда не работает повербанк, отнюдь не является редкостью. Такое происходит сплошь и рядом, однако проблема решаемая. Чтобы устранить неполадки, нужно понять, почему повербанк не заряжает, и выработать план действий для каждой конкретной причины. Этим мы сейчас и займемся.

Глубокая разрядка смартфона

Если смартфон полностью разряжен, то он не сможет ожить моментально. Глубокая разрядка — довольно частое явление, свойственное всем устройствам с литий-ионными и литий-полимерными аккумуляторами, к коим относятся наши Андроиды. Иногда для выхода батареи из анабиоза нужно ждать 5-10 минут. Поэтому наберитесь терпения.

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На будущее запомните, что нельзя разряжать смартфон полностью. Старайтесь подключать его к источнику питания до того момента, как уровень заряда аккумулятора опустится ниже 5-10%. Ну а если повербанк не заряжает телефон с включенным экраном, то обратитесь к другим методам решения проблемы.

Как узнать заряд повербанка

«Чтобы продать что-нибудь ненужное, сначала нужно купить что-нибудь ненужное», — говорил Дядя Федор, совершенно не подразумевая портативные аккумуляторы. Но эта фраза очень хорошо иллюстрирует еще одну причину, почему повербанк не работает. Чтобы зарядить смартфон, он сам должен быть заряжен.

Как правило, у каждого внешнего аккумулятора есть индикатор заряда в виде нескольких светодиодов или полноценного дисплея. Если информация не высвечивается, нажмите кнопку питания. Повербанк заряжен? Значит, переходим к следующей причине.

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Важность кабеля для внешнего аккумулятора

В подавляющем большинстве случаев энергия между внешним аккумулятором и смартфоном передается по проводу. Так что хочешь не хочешь, а кабель для повербанка должен быть исправен. Проведите внешний осмотр и убедитесь в отсутствии повреждений.

Также осмотрите разъемы, которые должны быть чистыми, а при подключении кабеля как к повербанку, так и к смартфону, удостоверьтесь, что штекер вставлен до конца. Если есть возможность, попробуйте заменить провод.

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Для чего нужна кнопка на повербанке

Пожалуй, самая распространенная причина, почему заряженный повербанк не заряжает телефон — блокировка подачи энергии. Иногда ограничения снимаются сразу же, как только внешний аккумулятор распознает подключенное устройство. Но чаще всего для этого требуется нажать кнопку питания, которая расположена на корпусе повербанка.

Итак, сначала подключите телефон к повербанку, а потом — нажмите кнопку питания. При наличии у внешнего аккумулятора заряда должна начаться передача энергии. Ничего не происходит? Тогда двигаемся дальше.

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Чем отличаются разъемы внешних аккумуляторов

Современные повербанки предлагают целую россыпь разъемов для подключения кабеля от классического USB-A до более продвинутого USB-C. Одно из главных функциональных отличий этих портов заключается в том, что USB Type-A способен только отдавать энергию, а USB Type-C умеет работать в обе стороны.

Если вы подключили смартфон к повербанку через USB-C, переключитесь на USB-A. Также вне зависимости от используемого типа разъема всегда есть смысл попробовать запитаться от других портов, так как некоторые из них могли выйти из строя.

Можно ли починить повербанк

Мы рассмотрели все причины, почему не работает повербанк, обратив внимание как на банальные, так и на довольно нетривиальные варианты. Если ничего не помогло, то можно только посочувствовать, так как с огромной долей вероятности внешний аккумулятор сломался и больше не сможет заряжать внешнюю технику. Жаль, но у каждого устройства ограниченный срок службы.

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Мы не будем пытаться выяснить, как починить повербанк, поскольку это сложно и нерационально. Легче купить новый внешний аккумулятор, благо стоят подобные устройства совсем недорого:

Старайтесь покупать портативные аккумуляторы от проверенных брендов. Также познакомьтесь с нашей инструкцией, как правильно выбрать повербанк, и соблюдайте правила эксплуатации устройства, чтобы оно прослужило максимально долго.