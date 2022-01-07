Что делать, если случайно поставил лайк

Думаю, что каждый из нас хоть раз заходит в профиль человека, с которым он давно не общается. Это даже нельзя назвать слежкой: страничка-то ведь открыта и доступна для каждого. При этом часто бывает так, что при скроллинге записей или фотографий, мы случайно ставим лайк. Паника — обычное дело в такой ситуации, ведь многим совсем не хочется напоминать о себе в неподходящий момент. Сегодня постараемся разобраться, как отменить лайк в той или иной социальной сети, чтобы другой пользователь этого не увидел.

Если вы случайно поставили лайк и хотите не спалиться перед тем, чью страничку просматриваете, первым делом стоит убрать его. При этом важно понимать, что разные площадки по-разному реагируют на отмену лайка: где-то можно убрать отметку быстро и безболезненно, а где-то сделать уже ничего нельзя.

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Случайно поставил лайк в ВК

Ранее автор AndroidInsider.ru Иван Герасимов уже рассказывал о том, как его приятель по ошибке поставил лайк под фотографией в ВК. Пользователи сталкиваются с подобными проблемами ежедневно, здесь ничего удивительного. Важно лишь знать, как поступить в этой ситуации.

Итак, если вы случайно поставили лайк в ВК и хотите остаться незаметным, вам необходимо сразу же убрать его. Сделать это можно с помощью той же кнопки. Отметка Мне нравится загорается в ВК красным цветом после нажатия, так что вы без проблем сможете увидеть, остался лайк или нет.

Если пользователь был онлайн в момент вашего лайка, то у него появится новое сообщение в разделе уведомлений ВК. При этом, если человек был не в сети, можно не переживать, все обойдется и секрет останется с вами.

Плюс, не забывайте про один лайфхак: если вы поставили слишком много лайков, их можно быстро убрать следующим способом:

Открываем приложение ВК.

Кликаем на кнопку Поиска.

Вводим Закладки.

Переходим в раздел Закладок.

Далее тапаем на Реакции.

Удаляем все лайки.

Как убрать лайк в Инстаграм

С Инстаграм все немного сложнее. Причиной тому — push-уведомления, которые приходят сразу, как только кто-то из пользователей ставит лайк. Если не брать в счет пуши, все работает ровно так же, как и в ВК. Убираем лайк — уведомление пропадает.

Соответственно, перед нами стоит другая задача — не дать другому пользователю увидеть уведомление на экране смартфона. Для этого:

Переходим в Настройки и закрываем свой аккаунт.

Далее заходим в Профиль, Редактировать профиль.

Изменяем свое имя пользователя и фото, редактируем раздел О себе.

Чтобы долго не заморачиваться, предлагаю написать что-нибудь типа «накрутка лайков в Инстаграм без SMS и регистрации» и поставить вместо фотографии однотонное изображение. Понятно, что другие пользователи, которые на вас подписаны заподозрят что-то неладное, но в некоторых ситуациях это стоит того.

Как убрать лайк в Баду

Лайки в приложениях для знакомств имеют чуть больший вес, чем где-либо еще. В конце концов это чуть ли не единственный способ выразить свою симпатию к другому пользователю. Но иногда случается так, что поставил лайк по ошибке и не знаешь, как его убрать.

Сценарий использования предельно понятен: часто мы лайкаем в Баду всех подряд, лишь бы побыстрее с кем-нибудь завязать диалог и не замечаем, как натыкаемся на знакомых. Согласитесь, мало кому хочется афишировать свою страничку.

Чтобы убрать лайк на Badoo , мне пришлось зарегистрироваться на сайте. Понятное дело, что жена за такое спасибо не скажет, но все ведь на благо наших читателей, верно? Прошерстив кучу статей в интернете и опробовав подписку сам, я понял, что убрать лайк в Баду не получится никак. Впредь прошу вас быть внимательнее и ставить отметки обдуманно.

Случайно лайкнул фото в фейсбуке

Если вы случайно лайкнули пост или фотографию в Facebook, его тоже необходимо убрать в кратчайшие сроки. Опытным путем было выяснено, что если пользователь находится в онлайне, то уведомление сразу же придет на смартфон.

Перейдя в раздел с уведомлениями, человек сможет увидеть ваш лайк. При этом если пользователь находился не в сети, а вы его быстренько убрали, нажав на колокольчик, он ничего не обнаружит.

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Сталкивались ли вы с подобными проблемами? Может быть подметили какие-то важные нюансы, о которых я забыл упомянуть? Обязательно дайте обратную связь в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже, будет интересно прочесть.