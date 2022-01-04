Телефоны, которые так и не вышли в 2021 году

В 2021 году появилось несколько фантастических телефонов, таких, как серия Samsung Galaxy S21, дуэт Google Pixel 6, семейство Xiaomi Mi 11, складные устройства Galaxy третьего поколения и серия OnePlus 9. Но это не все, чего мы ждали. Были и другие устройства, которые мы хотели увидеть. Одни из них должны были поразить нас своими характеристиками, а другие — показать совершенно новый форм-фактор, основанный на технологиях будущего. Сейчас, когда год уже закончился, пришло самое время подвести итоги и вспомнить модели, которые мы так и не увидели. Может быть они просто откладываются, но есть вероятность, что их выход могут и отменить.

Google Pixel Fold — складной Google Pixel

Одним из складных телефонов, которые мы надеялись увидеть в 2021 году, был Google Pixel Fold, поскольку утечки указывали на него не один раз. Появлялись даже чуть ли не конкретные даты. Но большая часть информации просто говорила о том, что ”ждите в конце года”.

Еще больше подливало масла в огонь то, что Google все рассказала о Pixel 6 еще за два месяца до презентации. А значит, на мероприятии надо было удивить чем-то другим. Компания постаралась, но так и не смогла, а раскладушка так и не вышла.

Маленький Google Pixel

В 2021 году Google предлагала серии Pixel 5a и Pixel 6, но все они довольно большие. Ситуация для компании сложная, поскольку она впервые за долгое время не предложила более компактное устройство.

Будь Pixel 5a или Pixel 6 меньшего размера, чем те, которые мы в итоге получили, мы хотели бы увидеть больше размеров главного телефона на Android. Так что Google точно есть, над чем подумать в новом году. Пусть даже это будут модели Pixel 6a XL и Pixel 6a меньшего размера, но нам точно не повредит выбор.

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Huawei Mate 50 — новый Huawei

Линейка Huawei Mate уже много лет обновляется ежегодно. Запрет на торговлю в США не мог помешать запуску серии Mate 30 2019 года и линейки Mate 40 2020 года. Пусть там и не было сервисов Google, но были хотя бы телефоны.

В 2021 году мы не увидели устройств Mate 50. В отчете из Китая говорилось, что это связано с нехваткой чипов Kirin для этого семейства, хотя мы видели, что Huawei предлагает Snapdragon 888 (пусть и только 4G) в P50 Pro.

Что это значит для 2022 года? Представитель Huawei сказал, что серия Mate выйдет в следующем году. Это произошло после того, как компания подтвердила, что серия P50, запущенная в Китае, будет выпущена во всем мире в начале 2022 года.

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LG Velvet — красивый LG

LG приняла решение выйти из бизнеса смартфонов в начале 2021 года, положив конец довольно интересной истории своих телефонов. Решение было принято, когда компания наносила последние штрихи в новое поколение LG Velvet. Этот телефон якобы существовал в исследовательских центрах под кодовым названием Rainbow, а после выпуска ему было приготовлено название LG Velvet 2 Pro.

На некоторых фотографиях был даже показан телефон с радужным отливом на белой задней панели, а также задние камеры, напоминающие таковые LG Velvet (в виде капель). Сообщается так же, что около 3000 устройств были распределены среди сотрудников в Корее.

Что ж, устройство, как сообщается, существовало с процессором Snapdragon 888, 6,8-дюймовой OLED-панелью с частотой 120 Гц, батареей емкостью 4500 мАч и универсальной системой с тройной задней камерой (основная камера 64 Мп, сверхширокая 12 Мп и 3-кратный зум 8 Мп). Это достаточные характеристики для флагмана 2021 года. Их бы точно хватило для обеспечения неплохих продаж.

Скручивающийся телефон LG

Другим крупным запуском, который LG была вынуждена отменить в 2021 году, был раскладной телефон. Да, о существовании этого устройства впервые заговорили в конце 2020 года, прежде чем фирма мимолетно упомянула его на выставке CES 2021. Его основной отличительной особенностью был выдвижной экран, который ”вытягивался” справа, давая пользователям возможность работать с дисплеем почти планшетного размера.

Кен Хонг из LG сказал, что смартфон будет запущен позже в 2021 году. Теперь этого, конечно же, вообще не произойдет из-за ухода компании из бизнеса смартфонов. Но, как и в случае с LG Velvet 2 Pro, позже сообщалось, что LG распространила устройство среди сотрудников.

OnePlus 9T — долгожданный телефон

OnePlus предлагает флагман серии T с тех пор, как OnePlus 3T был запущен в ноябре 2016 года. Позже модель получила еще больше ответвлений, разделившись на версии ”T” и ”T Pro” в конце 2019 года. Мы были удивлены, когда серия OnePlus 9T так и не вышла. Вместо этого появится OnePlus 9RT (хотя и скорее как продолжение OnePlus 9R).

Мы впервые услышали о пропуске телефона серии T, когда некоторые источники утверждали, что модели Pro серии T не будет. Но вслед за этим соучредитель OnePlus Пит Лау заявил, что во второй половине 2021 года телефонов серии T вообще не будет. Лау не объяснил причину такого поворота событий, хотя тут тоже можно говорить о нехватке чипов.

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Realme 9 — второй ежегодный телефон

Realme традиционно выпускает два основных номерных семейства телефонов каждый год, например Realme 1 и 2 в 2018 году, Realme 3 и 5 в 2019 году и Realme 6 и 7 в прошлом году. Мы получили серию Realme 8 ранее, в 2021 году, но так и не увидели Realme 9.

К сожалению, еще в сентябре Realme подтвердила, что выпуск Realme 9 перенесен на 2022 год из-за глобальной нехватки чипов. Нет ни слова о том, как будут выглядеть эти телефоны. Поэтому придется еще немного подождать.

Samsung Galaxy Note 21 — выйдет ли Note

Возможно, в 2021 году мы больше всего внимания обратили на отсутствие нового смартфона серии Samsung Galaxy Note с 21-ым номером. Первые намеки на то, что Note не выйдет в этом году, появились еще в августе 2020 года, когда Elec заявила, что Samsung еще не подтвердила планы по выпуску Galaxy Note в 2021 году.

История разворачивалась в течение нескольких месяцев, поскольку информаторы и некоторые новостные агентства утверждали, что Galaxy Note действительно может не появиться в 2021 году. Наконец, в марте этого года стало известно, что Ди Джей Кох (DJ Koh) сообщил акционерам, что Galaxy Note пропустит год и выйдет в 2022 году.

С другой стороны, на фоне сообщений о хороших продажах складных моделей и рендеров Galaxy S22 Ultra, который функционально стал еще ближе к Note, выход новинки в 2022 году кажется еще более маловероятным.