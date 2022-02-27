«Что делать, если Xiaomi не видит сим-карту

Смартфоны Xiaomi — одни из самых популярных устройств среди читателей нашего Telegram-чата. Пользователи выбирают самые разные варианты, но у них, как и у других смартфонов, есть одна общая проблема — это проблемы с распознаванием сим-карты. Это происходит по совершенно разным причинам и, как правило, в самый неподходящий момент. Читатели интересуются, что делать в такой ситуации. Наш долг — рассказать и дать несколько полезных советов, чтобы попробовать разобраться самостоятельно. Делимся методами, которые помогут вам с этой проблемой.

Почему телефон не видит сим-карту

Если ваш смартфон Xiaomi (или любой другой) не видит сим-карту, происходит это по разным причинам. Вот основные.

Вы установили симку неправильной стороной. Особенно актуально, когда вы сами «подрезали» ее по краям — так можно не только испортить, но и установить не той стороной.

Поврежден слот для сим-карты . Это очень хрупкий элемент в смартфоне, который проще всего сломать. Попробуйте заменить его.

. Это очень хрупкий элемент в смартфоне, который проще всего сломать. Попробуйте заменить его. Внутрь корпуса попала вода . Вы же помните, что на защиту от влаги не стоит надеяться?

. Вы же помните, что на защиту от влаги не стоит надеяться? Повреждение после падения на твердую поверхность или от сильного удара.

Xiaomi не видит сим-карту

Как понимаете, сим-карту или лоток для нее можно заменить самостоятельно, а вот с остальными повреждениями придется обращаться в сервисный центр. Кроме того, в большинстве случаев всему виной системный сбой. Что может случиться?

Возможно, возникла ошибка после обновления MIUI.

Возможно, вам пора поменять сим-карту. Рассказали, в каких случаях это стоит делать.

Некорректная работа модуля связи. Попробуйте перезагрузить смартфон.

Возможно, в вашей местности не работает LTE: попробуйте включить «Только 3G».

В вашей местности отсутствует оператор или случились перебои в его работе.

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Что делать, если телефон не видит сим-карту

Попробуйте несколько рабочих способов, если смартфон Xiaomi не видит сим-карту. Они работают в большинстве случаев и помогают разобраться с проблемой.

Перезагрузите телефон . Зажмите кнопку питания и выберите перезагрузку в меню. Можете попробовать отключить его вовсе на 5 минут, после чего включите. Сим-карта должна отобразиться.

. Зажмите кнопку питания и выберите перезагрузку в меню. Можете попробовать отключить его вовсе на 5 минут, после чего включите. Сим-карта должна отобразиться. Включите авиарежим. Мы уже не раз говорили о том, насколько хороша эта функция. Она деактивирует модуль связи и перезапускает его.

Часто LTE переключается на 3G или вовсе отключается, когда этого типа связи нет на местности. Например, когда у вас установлен предпочтительный вариант. Поменять его можно в настройках SIM-карты, выбрав первую или вторую симку.

или вовсе отключается, когда этого типа связи нет на местности. Например, когда у вас установлен предпочтительный вариант. Поменять его можно в настройках SIM-карты, выбрав первую или вторую симку. Попробуйте переставить карту в другой смартфон . Если симка не определяется, значит причина в ее неисправности.

. Если симка не определяется, значит причина в ее неисправности. Поменяйте лоток от сим-карты. Такую деталь можно запросто купить в магазине.

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Как создать резервную копию на Xiaomi

Если предыдущие способы вам не помогли, то вам необходимо сделать сброс до заводских настроек. Hard Reset помогает решить львиную долю проблем со смартфоном — устройство вернется к первоначальному состоянию и системные неполадки будут устранены. Не забудьте создать резервную копию. Напоминаем, как это сделать.

Зайдите в Настройки.

Выберите «Устройство».

Нажмите «Резервное копирование».

Выберите, куда будет создана копия.

Нажмите «Создать резервную копию».

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Сброс Xiaomi до заводских настроек

Теперь вы готовы сделать полный сброс смартфона. Как это делается?

Откройте Настройки, выберите «О телефоне».

Пролистайте пункт «О телефоне».

Выберите «Сброс настроек».

Внизу нажмите «Стереть все данные» и подтвердите выбор.

Как сбросить Xiaomi через рекавери

Можете сбросить смартфон через Recovery. Это делается очень просто.

Выключите телефон и переведите его в Recovery, удерживая несколько секунд кнопку питания и увеличения громкости.

Выберите с помощью кнопок «Wipe Data».

Нажмите «Wipe All Data» и подтвердите выбор.

После включения проверьте работу смартфона и сети.

Как вы вредите своим смартфонам и даже не задумываетесь об этом

Обновление прошивки Xiaomi

Пожалуй, еще один радикальный способ наряду со сбросом, который нужно применять в крайних случаях. Если уверены, что сим-карта не определяется из-за этой неполадки, перепрошейте телефон. Не так давно мы рассказывали вам о том, как это сделать, если ваш Xiaomi завис при включении. А еще помогает прошивка через Fastboot — у нас также есть отдельный материал об этом.

Надеемся, наша статья помогла вам избавиться от проблемы без посещения сервисного центра. Кстати, если на вашем Samsung появилась розовая полоса на экране, от нее можно попытаться избавиться. Читайте обо всех методах в нашем материале.