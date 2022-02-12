5 полезных фактов о смартфонах, которые вы могли не знать

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Иван Герасимов 0

Смартфоны давно перестали быть просто устройствами для звонков и развлечений: они чуть ли не каждый год получают новые модули привычных нам систем. В новых компонентах невероятно много улучшений: растет энергосбережение, производительность и многие другие показатели. К сожалению, еще со времен мобильных телефонов многие владельцы не задумываются о том, что умеет их смартфон, довольствуясь лишь основными фактами об устройстве. То же самое происходит сейчас: главное, чтобы подольше работал, получше фотографировал и не глючил. При этом, иногда мы ведемся на маркетинговые уловки производителей и платим за то, о чем ничего не знаем. Выбрали 5 полезных фактов о смартфонах и их функциях, о которых вы могли не знать.

Рассказываем о фишках смартфонов, о которых вы могли не все знать

Чем отличаются версии Блютуз

Многие из нас знают Bluetooth, но не все в курсе, что технология постоянно улучшается. Уже сейчас технология Bluetooth 5.0 и выше устанавливается в подавляющее большинство смартфонов. Чем же Bluetooth 5.0 отличается от Bluetooth 4.2?

Разные версии Bluetooth имеют серьезные отличия

  • У этой технологии увеличенный радиус действия (до 60 м на улице и до 40 в помещении).
  • В два раза больше скорость передачи данных (до 2 Мбит/с).
  • Наличие Bluetooth Low Energy позволяет аксессуарам расходовать меньше энергии.
  • Высокая надежность соединения.
  • Обратная совместимость с Bluetooth 4.0.

Так что, если вдруг купили смартфон и заметили, что его взаимодействие с другими Bluetooth-устройствами улучшилось, работа заметно ускорилась, а расстояние выросло, знайте, что это неспроста. В вашем смартфоне установлен модуль Bluetooth 5.0 или выше.

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Зачем нужна широкоугольная камера

Заметили, сколько камер стало в смартфонах? Увы, от этого никуда не деться: даже бюджетники получают тройной модуль. К слову, многие даже не догадываются о том, зачем это все нужно. Между прочим, среди всех камер есть широкоугольная. Зачем она нужна?

Широкоугольная камера нужна для того, чтобы в кадре поместилось как можно элементов

Благодаря ее наличию смартфон в прямом смысле видит намного больше. Камера захватывает больше объектов в кадре. Широкоугольный объектив используется для следующих типов снимков:

  • Пейзажи. С его помощью можно захватить как можно элементов и более широкую область сцены. Снимок будет казаться более реалистичным.
  • Групповые фотографии. На групповом снимке будет больше свободного пространства, благодаря чему не придется пользоваться панорамной съемкой.

Но помните, что кое-где фотографировать все же не стоит.

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На что влияет емкость аккумулятора

Многие стараются выбрать смартфон с большей емкостью аккумулятора, но даже не подозревают, в чем кроется смысл. Емкость аккумулятора — это количество электроэнергии, которую полностью заряженная батарея может отдать устройству до момента полной разрядки. Со временем емкость аккумулятора уменьшается, но вы этого можете и не заметить на практике — все зависит от того, насколько часто пользуетесь смартфоном и какие программы запускаете.

Высокая емкость аккумулятора — отнюдь не главное в смартфоне. Важнее оптимизация ОС

Например, даже смартфон с аккумулятором в 5000 мА*ч реально разрядить за день, хотя примерные подсчеты говорят о том, что он способен проработать до 3-х дней. Главной причиной энергоэффективной работы смартфона является начинка и оптимизация ПО от производителя: в 2022 году важно ориентироваться не на цифры, а на отзывы других людей и реальные тесты устройств.

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Смартфоны с защитой от воды

Еще одним нюансом при покупке смартфона является защита от воды. В 2022 году подавляющее большинство устройств защищены по какому-либо стандарту: важно понимать — по какому именно? Вы можете подумать, что со смартфоном можно нырять в озеро, плавать в море или бассейне. Как понять, насколько защищен ваш смартфон?

Многие смартфоны имеют защиту от воды, но лучше этого не проверять на практике

  • IP — это стандарт степени защиты устройства. У некоторых смартфонов этот стандарт называется MIL-STD.
  • Первая цифра после IP — это степень защиты от пыли и грязи, варьируется от 0 до 6.
  • Следующая цифра — это степень защиты от проникновения влаги или жидкости (от 0 до 9).

Помните, что даже смартфоны с защитой от воды не бессмертны: брать его в бассейн, все же, не стоит.

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Защита экрана смартфона

Каждый год производители хвастаются тем, что теперь-то уж точно экран телефона защищен на все 100. В новинке установлена очередная версия Gorilla Glass, которая защитит экран от внешнего воздействия. После покупки нового смартфона многие игнорируют защитные стекла, разбивают экран и сетуют на очередной обман от производителей. Увы, не все так просто: защита экрана имеет определенные ограничения.

Ни одно стекло не защищает смартфон на 100% ни от падений, ни от царапин. Просто смиритесь с этим

К примеру, Gorilla Glass Victus (последнее поколение закаленных стекол от Corning) может выдержать падение с двухметровой высоты и не получить повреждений. А может и получить. Все дело в том, что на все влияет угол падения, особенности поверхности, на которую падает смартфон. То же самое и с царапинами: вы можете носить телефон в кармане с ключами и мелочью, и он будет в идеальном состоянии. А вот маленькая пылинка, попавшая под защитное стекло, может оставить неприятный «автограф» на экране. На Gorilla Glass надейтесь, но и сами не плошайте!

А о каких еще параметрах смартфона вы знали не все? Поделитесь в нашем Telegram-чате.

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