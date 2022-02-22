Как вы вредите своим смартфонам и даже не задумываетесь об этом

Задумайтесь: смартфоны существуют уже достаточно долго. Настолько, что на них выросло целое поколение, которое даже не знает о том, каково жить без Telegram, TikTok и YouTube. За это время поменялись и пользовательские привычки: если раньше многие не задумывались об уходе за мобильниками, то сейчас разговоров об этом все больше. К сожалению, правила ухода за устройствами постоянно меняются — примерно с развитием технологий. Мы не успеваем обновлять наши знания, в результате чего дорогостоящие гаджеты подвергаются все большему воздействию и все меньше нам служат. Давайте обсудим наши привычки, убивающие смартфоны, и решим, как с ними бороться.

Как правильно чистить телефон

Смартфон — одно из самых грязных мест, к которому мы прикасаемся за день. Считается, что под ободком унитаза скапливается более 500 тысяч бактерий на 1 квадратный сантиметр — что говорить про смартфон, который собирает всю грязь вокруг? Хорошо, что многие пользователи достаточно чистоплотны: они протирают телефон, чистят, правда, делают это не всегда правильно.

Используются неподходящие химические средства, салфетки, у которых несовместимая текстура и другие приспособления. Задумайтесь сами: протерев смартфон о футболку, мы делаем его чище, но повреждаем олеофобное покрытие. То же самое касается зубочистки, используемой для чистки разъемов. Делайте это осторожно и специальными средствами, чтобы не повредить элементы устройства.

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Дешевые чехлы для телефона

В наше время сложно каким-либо способом кастомизировать телефон. Раньше были сменные панели для телефонов, а сами мобильники были максимально разнообразными. Теперь мы пришли к тому, что единственный способ сделать устройство оригинальным — это купить чехол. Правда, всем нам хочется, чтобы покупка не била по карману: из-за этого мы часто приобретаем чехлы сомнительного качества.

Делать так, конечно же, не стоит: лучше купить оригинальный аксессуар от производителя, который, кстати, в большинстве случаев служит дольше. А еще оригинальные аксессуары не издеваются над корпусом смартфона: не царапают его, не трескаются во время падения и не оставляют каких-либо следов от использования.

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Вредит ли магнитный держатель телефону

Магнитный держатель — потрясающе удобная штука, которая позволяет надежно закрепить смартфон в машине. Чем он лучше других вариантов? Во-первых, сломать его сложнее — нет никаких дополнительных пластмассовых креплений, которые трескаются после каждой зимы. Правда, не все так просто. Держатель влияет на фокусировку и стабилизацию камеры из-за созданного магнитного поля.

А еще магниты негативно влияют на GPS-модуль: датчик Холла в смартфоне начинает чудить, когда устройство подолгу остается в держателе. В результате, навигация может сбиваться. К счастью, влияние чрезмерно мало, особенно, но если аксессуар вдобавок оборудован беспроводной зарядкой — точно ждите беды и потом не удивляйтесь, что смартфон стал быстро разряжаться.

Лайфхак: Как сэкономить на мобильной связи

Почему смартфон быстро разряжается

В любом современном смартфоне остро стоит проблема энергосбережения. Устройства стали дольше работать, но многие пользователи не оптимизируют расход энергии самостоятельно. Всевозможные ненужные функции, бесполезные уведомления и другие энергозатратные модули смартфона — все это напрямую влияет на то, как быстро разряжается аккумулятор. За этим следует быстрая деградация батареи — и вот вы уже держите в руках устройство, которое не способно дожить до вечера.

Отключите лишнее, пользуйтесь режимом экономии заряда, не переохлаждайте и не перегревайте устройство — оно точно прослужит вам дольше. Бонус: не придется переживать, какой аксессуар вам установят в сервисном центре. Вы же помните, как обманывают при ремонте смартфонов?

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Почему ломаются телефоны

Есть еще несколько способов угробить смартфон, не заметив этого. Что нужно знать?

Забилась память телефона . Любой эксперт скажет вам, что необходимо пристально следить за памятью в смартфоне и на SD-карте. Сохраняйте свои данные в облаке, удаляйте ненужное — в противном случае, однажды ваш смартфон просто не включится из-за перегрузки памяти.

. Любой эксперт скажет вам, что необходимо пристально следить за памятью в смартфоне и на SD-карте. Сохраняйте свои данные в облаке, удаляйте ненужное — в противном случае, однажды ваш смартфон просто не включится из-за перегрузки памяти. Перепрошивка смартфона . Хотите прокачать устройство или, наоборот, вернуть его к жизни после сбоя? Делайте все строго по инструкции, а лучше — доверьте это специалистам. В противном случае, потеряете данные и получите нерабочий телефон.

. Хотите прокачать устройство или, наоборот, вернуть его к жизни после сбоя? Делайте все строго по инструкции, а лучше — доверьте это специалистам. В противном случае, потеряете данные и получите нерабочий телефон. Некачественные карты памяти. Зря пытаетесь сэкономить при покупке флэшки. Дешевые комплектующие от производителей-ноунеймов или подделки работают хуже и выходят из строя намного раньше качественных.

Следуйте нашим советам и ваш смартфон прослужит вам намного дольше. Кстати, если столкнулись с тем, что телефон не сохраняет фото — вы знаете, что нужно делать.