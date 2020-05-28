На что обратить внимание при покупке БУ телефона

Есть несколько причин, по которым люди покупают подержанный смартфон. Одна из них -это принципиальная позиция. Люди просто не хотят платить за новый гаджет на старте продаж и предпочитают купить его же, но через год. За это время цена нового смартфона может упасть на треть, а на вторичном рынке он будет стоить половину от этой стоимости. В итоге, экономия получается очень приличной. Но кто-то покупает старый смартфон только из-за того, что он очень нравится, но больше не выпускается. Какая бы не была причина покупки, надо все сделать правильно, чтобы не прогадать и не купить то, что оставит только чувство разочарования. В этой статье вы найдете несколько советов, как это сделать.

Возможно, советы, приведенные в этой статье, покажутся вам банальными и слишком логичными, но все равно не все это знают. В любом случае многие найдут тут что-то для себя или просто обобщат свои знания, чтобы не оказаться обманутым.

Как купить БУ смартфон

Перед покупкой надо выбрать смартфон. Надо внимательно изучить объявления. Не стоит кидаться на те, которые предлагают самую низкую цену. Особенно, если она существенно ниже остальных. Есть вероятность, что продавцу действительно срочно нужны деньги, но риск того, что с телефоном что-то не так, существенно выше.

Также стоит избегать объявлений, в которых вообще нет фотографий или фотографии просто скачаны из Интернета. Иногда такие продавцы говорят, что ответят на все вопросы, но лучше покупать у тех, кто не поленился сфотографировать устройство со всех сторон и подробно рассказал о нем в описании.

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Нелишним будет и проверить профиль продавца. Если у него слишком много однотипных объявлений, скорее всего, он перекупщик, цена у которого будет на 10-30 процентов выше аппарата в таком же состоянии у других продавцов. Если у него много однотипных объявлений по продаже чего-то другого, но только один смартфон, значит все нормально. Хоть он и занимается перепродажей, но смартфон продает свой. Это вас отпугивать не должно.

Проходите мимо объявлений, в которых указано, что что-то сломано (и если это не указано, но выявилось при встрече тоже). Во-первых, зачем вам это, а во-вторых, это может быть признаком более серьезных повреждений. Например, вам скажут, что ”почему-то” не работает NFC. Если он вам не нужен, вы это проигнорируете, но такой отказ может быть признаком того, что телефон утопили и он постепенно умирает. На момент покупки все должно работать. Если вы все же хотите частично рабочее устройство, смело сбивайте цену, даже если отказавшим элементом пользоваться не собираетесь.

Встреча с продавцом телефона

Если вас пригласили к себе домой для того, чтобы продать телефон, это хороший знак. Значит, продавец не боится, что вы вернетесь с претензиями. Встреча ”у метро” тоже вариант, но вероятность обмана так будет чуть выше. Главное, не садитесь ни к кому в машину и старайтесь не заходить в квартиру. Мало ли что.

На встречу обязательно возьмите с собой все аксессуары, которые хотите использовать с этим смартфоном (наушники, чехлы и тому подобное), симку, карту памяти, адаптер питания (или Power Bank) и кабель соответствующего типа, чтобы проверить зарядку. Даже если комплект полный, все равно лучше иметь все с собой.

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Можно ли покупать телефон без коробки

Я не считаю, что складирование коробок от гаджетов в течение нескольких лет это правильно (хотя сам не все выкидываю). Поэтому, если коробка есть, шансов на успех будет больше, но это тоже не гарантия. Некоторые продавцы на Горбушке научились не только подделывать коробки, но даже запечатывать их. В итоге, они могут даже продать б/у смартфон, как новый. Возможно, вы видели на Авито и в других местах объявления о продаже коробки от iPhone. Это как раз тот самый случай, когда можно купить коробку за 500 рублей, а старый телефон продать, как новый на 10 000 рублей дороже.

Чтобы совсем все проверить, посмотрите, как приклеена наклейка с информацией на коробке. На заводе ее никогда не наклеят с пузырями и с посторонними предметами под ней. Зато, если предыдущую наклейку удалили и на ее место приклеили новую, там могли остаться ошметки, на которые продавец не обратил внимания. Или просто поленился их удалить.

Проверка IMEI перед покупкой

Если вы покупаете телефон с коробкой, нужно проверить, чтобы IMEI на ней и в настройках телефона совпадал. Пред проверкой перезагрузите телефон. Иногда мошенники устанавливают софт, который показывает нужные им данные. При перезагрузке все это слетает и все данные о телефоне будут настоящими. Если сверите IMEI до перезагрузки и после, вообще будет шикарно.

Если аккумулятор снимается, IMEI можно найти еще под ним на корпусе .Туда тоже обязательно загляните. IMEI везде, где он есть, должен быть одинаковый. Или одинаковые, если в телефоне две симки.

В интернете есть сервисы, который позволяют проверить IMEI, но я бы не стал или пользоваться, так как их адекватность не доказана, а вред от них быть может.

Как проверить телефон перед покупкой

Если продавец с пока еще его смартфоном прошел все этапы предварительной проверки, можно заняться непосредственно устройством.

В первую очередь, внимательно осмотрите смартфон. Если на нем есть потертости или царапины, то сами думайте, насколько вас это смущает и насколько вы готовы купить его за указанную цену. Зато, если есть следы удара, то тут надо задуматься. После падения нежные внутренности смартфона могли повредиться и он будет работать медленнее или постепенно выйдет из строя. Это не мои наблюдения, а ремонтников и даже инженеров, с которыми мы много работали. Стоит напрячься и если корпус скрипит или не похож на настоящий. Возможно, его меняли.

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Если на стыке экрана и корпуса есть повреждения или повреждены винты крепления под аккумулятором (если он снимается), это значит, что телефон разбирали. При этом, кривыми руками. Вопрос — зачем это делали? В любом случае, это плохо. Особенно, если у него была защита от воды. Именно БЫЛА — после такого ”ремонта” ее не будет.

Если есть гарантия — это хорошо. Только вот проверить ее не всегда получится. Не все производители дают единые сервис для проверки возможности гарантийного обслуживания. Например, на технику Apple ее можно найти тут. Если смартфон будет в базе, ни чеки, ни лишние бумаги вам не нужны.

Проверить надо и экран. Сначала на битые пиксели, запустив однотонный фон и посмотрев, нет ли цветных пятен. Потом надо проверить сенсор. Для этого можно открыть какое-то меню, где есть много элементов, и проверить работоспособность как можно большего числа зон.

С остальными моментами более-менее все просто. Проверить, заряжается ли смартфон от принесенного вами и комплектного провода. Еще надо включить музыку или видео и послушать, как работают динамики (если их несколько, то все, последовательно закрывая их пальцем или рукой). Если хрипов нет и все ровно, то они исправны. И обязательно надо проверить симку, при том, во всех слотах, которые есть, чтобы потом не выяснилось, что что-то не работает. Не забудьте так же про карту памяти, если она поддерживается смартфоном. С разъемом для наушников редко что-то случается, но можно проверить и его, если планируете им пользоваться.

Как проверить аккумулятор телефона перед покупкой

Наверное, самым сложным элементом для проверки является аккумулятор. Даже запущенный тестер не даст ответа на вопрос, жива ли батарея. Единственным способом проверки будет попытка посадить его. Для этого, пока проверяете все остальное или просто общаетесь с продавцом, включите какое-нибудь видео в 4K через сотовую сеть, например, с YouTube. Даже не самый новый аккумулятор не должен сесть за пять минут больше, чем на пару процентов. Если значение упадет на пять и более процентов, значит, замена батареи уже на пороге.

Можно ли купить телефон с рук

Хоть я и против покупки подержанных телефонов и даже писал об этом отдельную статью, я уважаю решение людей, которые предпочитают именно такой вариант. В целом, в этом нет ничего страшного. Просто надо понимать, что любая техника имеет ресурс, часть которого у б/у техники уже выработана.

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Именно поэтому перед покупкой надо все тщательно проверять и не стесняться задавать лишние вопросы. Если для продавца это не бизнес, ему некуда спешить и нечего скрывать, он отнесется к расспросам с пониманием и будет рад полученным деньгам. Если вас будут торопить и уклоняться от ответов — это еще один повод задуматься о происходящем.