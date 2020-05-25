Пользователи массово жалуются на проблемы смартфонов Samsung

Смартфоны Samsung всегда считались одними из самых качественных и надёжных. Сказывался почтенный возраст бренда, колоссальные финансовые возможности, позволявшие вести научные исследования и собственные разработки, и доверие партнёров вроде Google, которая позволила Samsung выпустить первый Nexus. С течением времени качество продукции корейской компании практически не менялось, что тоже играло ей на руку, ведь удерживать планку много лет подряд, особенно, когда на тебя давят конкуренты, довольно сложно. Но, видимо, ничто не вечно.

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Смартфоны Samsung, в том числе флагманские, страдают об большого количества проблем. Это и недоработки программного обеспечения, которое не позволяет им полностью реализовать свой аппаратный потенциал, и низкое качество материалов либо производственный брак, и самопроизвольные отключения аппаратов либо уход в бесконечный цикл перезагрузки. О последней проблеме, кстати, пользователи начали сообщать всего пару дней назад, поскольку до минувших выходных ничего подобного не наблюдалось, что, впрочем, ничуть не оправдывает Samsung.

Смартфон Samsung сам перезагружается

По словам пользователей, которые решили сами разобраться в причинах произошедшего, не дожидаясь ответа производителя, всё дело в сбое в работе календаря. Из-за того, что в разных странах летоисчисление ведётся по-разному, такие перебои иногда имеют место. Например, в Китае по традиционному (лунному) календарю сейчас – апрель, а календарь случайно наложил информацию с лунного календаря на григорианский, чем вызвал серьёзный сбой в работе всех систем смартфона, который банально не смог начать воспринимать две разных даты.

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Несмотря на то что сбой должен был затронуть только китайцев, он вышел за пределы страны. В результате пострадали жители приграничных регионов, а также владельцы китайских версий смартфонов, которые даже россияне частенько покупают на eBay или AliExpress с целью сэкономить. Причём, судя по всему, у всех проблема проявляется по-разному. Если одни испытывают бесконечные перезагрузки, то другие сообщают, что их аппарат может перезагружаться с некоторой периодичностью, всё-таки позволяя получить доступ к интерфейсу.

Перезагружается Samsung. Что делать

Извлеките из лотка SIM-карту и отключите сеть Wi-Fi, к которой был подключён смартфон, чтобы он не смог получать информацию о времени и дате;

Перейдите в Galaxy App Store, найдите там приложение «Календарь» и установите последнее обновление;

После этого перейдите в «Настройки» и отключите автоматическое обновление приложений;

На всякий случай перейдите в настройки времени и даты и сдвиньте дату на месяц или два раньше.

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Безусловно, это решение является временным, однако как минимум на месяц оно избавит вас от самопроизвольных перезагрузок смартфона, который не может справиться самостоятельно с двумя потоками информации о датах. А за это время – по крайней мере, хотелось бы в это верить – разработчики Samsung найдут причину проблемы и выпустят обновление с исправлением. Вот им лучше всего не пренебрегать, потому что по истечении месяца вы рискуете снова столкнуться с перебоями в работе систем определения времени и даты, что в свою очередь снова вызовет перезагрузки.

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Даже если эта проблема и не затрагивает пользователей по всему миру, сам факт того, что она проявила себя, указывает на довольно странный подход Samsung к разработке ПО для своих смартфонов. По неизвестной причине разработчики просто не учли особенности летоисчисления по китайскому календарю, что вызвало наложение двух дат друг на друга. И ладно бы, если эта проблема оказалась единственной, так нет же – с момента выхода Galaxy S20 в продажу Samsung получила огромное количество негативных отзывов от пользователей, недовольных его работой.