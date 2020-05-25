Пользователи массово жалуются на проблемы смартфонов Samsung

  2. Темы
  3. Смартфоны
Иван Кузнецов 0

Смартфоны Samsung всегда считались одними из самых качественных и надёжных. Сказывался почтенный возраст бренда, колоссальные финансовые возможности, позволявшие вести научные исследования и собственные разработки, и доверие партнёров вроде Google, которая позволила Samsung выпустить первый Nexus. С течением времени качество продукции корейской компании практически не менялось, что тоже играло ей на руку, ведь удерживать планку много лет подряд, особенно, когда на тебя давят конкуренты, довольно сложно. Но, видимо, ничто не вечно.

Смартфоны Samsung испытывают массу проблем — как программных, так и аппаратных

А вы знали? Samsung не захотела покупать Android и отдала его Google

Смартфоны Samsung, в том числе флагманские, страдают об большого количества проблем. Это и недоработки программного обеспечения, которое не позволяет им полностью реализовать свой аппаратный потенциал, и низкое качество материалов либо производственный брак, и самопроизвольные отключения аппаратов либо уход в бесконечный цикл перезагрузки. О последней проблеме, кстати, пользователи начали сообщать всего пару дней назад, поскольку до минувших выходных ничего подобного не наблюдалось, что, впрочем, ничуть не оправдывает Samsung.

Смартфон Samsung сам перезагружается

Больше всего пострадали пользователи смартфонов Samsung из Китая, но и остальным тоже досталось

По словам пользователей, которые решили сами разобраться в причинах произошедшего, не дожидаясь ответа производителя, всё дело в сбое в работе календаря. Из-за того, что в разных странах летоисчисление ведётся по-разному, такие перебои иногда имеют место. Например, в Китае по традиционному (лунному) календарю сейчас – апрель, а календарь случайно наложил информацию с лунного календаря на григорианский, чем вызвал серьёзный сбой в работе всех систем смартфона, который банально не смог начать воспринимать две разных даты.

Samsung представила смартфон Galaxy A Quantum, который нельзя взломать

Несмотря на то что сбой должен был затронуть только китайцев, он вышел за пределы страны. В результате пострадали жители приграничных регионов, а также владельцы китайских версий смартфонов, которые даже россияне частенько покупают на eBay или AliExpress с целью сэкономить. Причём, судя по всему, у всех проблема проявляется по-разному. Если одни испытывают бесконечные перезагрузки, то другие сообщают, что их аппарат может перезагружаться с некоторой периодичностью, всё-таки позволяя получить доступ к интерфейсу.

Перезагружается Samsung. Что делать

Galaxy S20 — новый смартфон, но проблем у него как у старого

  • Извлеките из лотка SIM-карту и отключите сеть Wi-Fi, к которой был подключён смартфон, чтобы он не смог получать информацию о времени и дате;
  • Перейдите в Galaxy App Store, найдите там приложение «Календарь» и установите последнее обновление;
  • После этого перейдите в «Настройки» и отключите автоматическое обновление приложений;
  • На всякий случай перейдите в настройки времени и даты и сдвиньте дату на месяц или два раньше.

Samsung подняла цены на свои смартфоны в России

Безусловно, это решение является временным, однако как минимум на месяц оно избавит вас от самопроизвольных перезагрузок смартфона, который не может справиться самостоятельно с двумя потоками информации о датах. А за это время – по крайней мере, хотелось бы в это верить – разработчики Samsung найдут причину проблемы и выпустят обновление с исправлением. Вот им лучше всего не пренебрегать, потому что по истечении месяца вы рискуете снова столкнуться с перебоями в работе систем определения времени и даты, что в свою очередь снова вызовет перезагрузки.

Samsung представила супер-защищённый Galaxy S20 для военных

Даже если эта проблема и не затрагивает пользователей по всему миру, сам факт того, что она проявила себя, указывает на довольно странный подход Samsung к разработке ПО для своих смартфонов. По неизвестной причине разработчики просто не учли особенности летоисчисления по китайскому календарю, что вызвало наложение двух дат друг на друга. И ладно бы, если эта проблема оказалась единственной, так нет же – с момента выхода Galaxy S20 в продажу Samsung получила огромное количество негативных отзывов от пользователей, недовольных его работой.

Теги
Читайте также
Google добавила в Android подтверждение покупок в интернете голосом

Думаю, даже при большом желании вам не удастся найти более удобного и функционального голосового помощника, чем Google Ассистент. Да, есть ещё Алиса от Яндекса, которая показывает себя только с лучшей стороны, но даже её спектр возможностей уступает решению поискового гиганта. Складывается впечатление, что разработчики Google всегда на шаг, а то и на два впереди всех остальных, ведь именно с них начинается внедрение новых функций и механизмов ещё до того, как пользователи начнут задумываться об их необходимости. Подтверждение покупок голосом – из той же серии.

Читать далее
Утечка показала, как будет выглядеть Samsung Galaxy Note 20

Нельзя сказать, что раньше мы не знали, как будет выглядеть новый Samsung Galaxy Note 20, но теперь уверенности у нас стало намного больше. На днях в Сети появилась информация, касающаяся рендера нового смартфона. Хотя, что там говорить, просочился именно сам рендер. Возможно, он будет еще немного меняться, но изображение всем своим видом говорит нам о том, что каких-то серьезных изменений ждать уже не стоит. Да и поздно уже их ждать. До презентации осталось чуть больше трех месяцев и компании надо не просто определяться с дизайном, а скорее уже начинать производство. Только так можно удовлетворить большой спрос, который может быть на новинку, если она получится хорошей. Особенно на фоне не самых хороших продаж Galaxy S20.

Читать далее
Это самый популярный Android-смартфон 2020 года. Почему его хотят все

Несмотря на то что рынок Android-смартфонов довольно обширен, методик выбора нового аппарата не так уж и много. Чаще всего люди просто видят ту или иную модель у своих друзей или коллег, вертят её в руках и, получив одобрительный отзыв владельца, идут покупать себе то же самое. Этот подход нельзя назвать плохим, однако его ключевым недостатком является случайность. Ведь если бы вам на глаза попался не этот, а другой знакомый с другим аппаратом, вероятность того, что вы выбрали бы именно его, увеличивается в геометрической прогрессии. Другое дело, что есть такие смартфоны, которые встречаются чаще других. Например, Galaxy A51.

Читать далее

Новый комментарий