Google начинает удалять аккаунты пользователей Android. Рассказываем, как спасти свой

При первом включении почти каждого смартфона нас просят создать аккаунт Google. Это учетная запись, позволяющая пользоваться сервисами компании, которые играют важнейшую роль на Android. Без собственного профиля мы не сможем синхронизировать данные и скачивать приложения через Play Маркет. Только представьте, что будет, если вы потеряете к нему доступ, например, забыв пароль.

Но потеря логина или пароля — не единственная причина, из-за которой можно потерять доступ к учетной записи. Еще в мае американская компания обновила пользовательское соглашение, предупредив, что вскоре сама будет удалять аккаунты Google. А большая чистка начнется уже 1 декабря 2023 года. Разберемся, кто попадет под раздачу, что произойдет после удаления аккаунта, и получится ли его спасти.

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Почему Google удаляет аккаунты

Обновление пользовательского соглашения — это не причина, а следствие проблемы. На сегодня зарегистрировано почти 3 миллиарда аккаунтов Google, и каждый из них вынуждает задействовать ресурсы для хранения информации. Профилей стало так много, что компания решила провести глобальную чистку.

Начиная с 1 декабря 2023 года будут удаляться аккаунты Гугл, которые на момент вступления в силу новых правил были неактивны в течение двух и более лет. Что это значит? Если вы не совершали никаких действий со своим профилем после 1 декабря 2021 года, менее чем через месяц его удалят. Чистка продолжится и потом. 2 декабря 2023 удалят аккаунты, ставшие неактивными после 2 декабря 2021 года, и так далее.

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Что будет, если удалят аккаунт Гугл

Вашему аккаунту на текущем смартфоне ничего не грозит. Но, если на старом устройстве есть учетная запись, которая давно лежит без дела, самое время ее оживить. Знаете, что будет, если удалят аккаунт Google? Во-первых, вам не удастся в него войти. Во-вторых, исчезнут все сохраненные данные без возможности восстановления.

Наверное, вам кажется, что терять-то особо нечего, но только вдумайтесь: аккаунт Google объединяет в себе заметки, напоминания, фотографии и даже контакты. Если учетная запись будет стерта, все это вы раз и навсегда потеряете. Впрочем, если ничего важного в старом профиле нет, всегда можно будет создать новый аккаунт Гугл.

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Как спасти аккаунт Google

Чтобы оживить аккаунт Гугл недостаточно просто держать его на одном из своих устройств. Компания описала несколько действий, которые нужно совершить для обнуления отсчета:

открыть любое письмо в почте Gmail;

зайти в Google Диск;

посмотреть видео на YouTube;

воспользоваться поиском Google;

войти в любой сервис, используя старый аккаунт Гугл.

Нужно совершить хотя бы одно действие из представленного выше списка. Для этого понадобится авторизоваться в заброшенной учетной записи. Если у вас не получается войти в аккаунт Google, прочитайте нашу инструкцию, которая поможет восстановить доступ.

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Можно ли восстановить аккаунт Гугл после удаления

А получится ли восстановить аккаунт Google, если его все-таки удалят? Однозначного ответа на данный вопрос нет. С одной стороны, компания предоставляет такую возможность, если пользователь сам удалил учетную запись, и с тех пор прошло немного времени. С другой — неизвестно, касается ли это случаев, когда профиль стирает сама компания. Но в любом случае нужно попробовать восстановить аккаунт Гугл:

Откройте страницу входа в аккаунт Google через браузер или любой сервис компании. Введите логин. Если рядом с сообщением «Аккаунт удален» появится надпись «Попытаться восстановить», нажмите на нее. Выберите один из способов восстановления доступа и следуйте дальнейшим инструкциям.

В зависимости от наполнения профиля вам будет предложено либо подтвердить восстановление через письмо, отправленное на привязанный номер или почту, либо ответить на секретный вопрос, либо ввести дату регистрации учетной записи или указать другие сведения. Если ничего из этого вы не помните, восстановить аккаунт Гугл не получится.