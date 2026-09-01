На Android есть много скрытых функций, о которых недавно рассказывал наш журналист Иван Герасимов. Но даже он не знает, что в настройках системы прячется кнопка, которая одним нажатием отключает все датчики телефона: камеру, микрофон и остальные сенсоры. Она пригодится, когда вы хотите быть точно уверены, что смартфон в данный момент ничего не записывает. Разбираем, что это за функция, чем она реально помогает и как её достать из глубин настроек.

Что делает кнопка «Датчики отключены»

Речь о плитке быстрых настроек под названием Датчики отключены. Она спрятана в настройках для разработчиков, про которые мы говорили в отдельном материале, и отключает сразу все аппаратные датчики телефона.

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В список попадают:

камера;

микрофон;

акселерометр;

датчики освещённости;

гироскоп;

датчики приближения.

Важное уточнение: Wi-Fi, мобильный интернет и GPS продолжают работать. Отслеживание местоположения — это отдельная плитка быстрых настроек, и по умолчанию она включена. То есть кнопка глушит датчики, но не геолокацию — за ней нужно следить отдельно.

Польза для обычного пользователя

Главный смысл — контроль над тем, что телефон записывает прямо сейчас. Функция перекрывает все разрешения, которые вы выдали приложениям. При этом сделано это аккуратно: приложения технически всё ещё могут обращаться к датчикам, но Android перестаёт передавать им данные, не завершая работу самого приложения.

Практический пример: легко случайно сделать фото или начать запись, просто задев кнопку. В таком случае в чувствительной обстановке можно нажать плитку и не переживать из-за случайных нажатий. А ещё это способ наглядно убедиться, что микрофон точно молчит, — что особенно ценят те, кто беспокоится о слежке на Android.

Функции, которые перестают работать и продолжают работать

Отключение датчиков не ломает большинство приложений — они просто не получают данные. Например, при записи звука приложение не знает, что датчики выключены, — оно просто не получает сигнал и записывает тишину. Это удобно, если нужно сохранить непрерывный тайм-код, но временно не записывать часть разговора.

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Второй пример — подсчёт шагов. Можно отключить датчики, дойти до места, включить их снова — и телефон посчитает только те шаги, что были сделаны при включённых сенсорах. Так проще получить точное число шагов между двумя точками.

Включение плитки «Датчики отключены»

Сначала нужно активировать режим разработчика — он по умолчанию скрыт. Порядок такой:

Откройте приложение «Настройки». Прокрутите вниз и выберите «О телефоне». Найдите пункт «Версия ПО» или «Номер сборки» и нажмите на него семь раз, пока не появится сообщение о том, что режим разработчика включён.

После этого добавьте саму плитку:

Снова откройте «Настройки». Перейдите в раздел «Система», затем в «Для разработчиков». Найдите пункт «Элементы в быстрых настройках» — его можно просто ввести в поиске по настройкам. Включите переключатель «Датчики отключены».

Android автоматически поставит плитку на первую страницу быстрых настроек. Когда она включена, в правом верхнем углу экрана появляется значок. Названия пунктов на разных прошивках могут немного отличаться, но логика везде одинаковая.

Ограничения одной кнопки для приватности

Рядом с плиткой датчиков есть отдельные переключатели камеры, микрофона и местоположения. Можно отключить только камеру и микрофон, а плитка местоположения закрывает то, что не охватывает секретный переключатель. Такой набор даёт более тонкий контроль над тем, что телефон записывает в каждый момент.

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При этом сама по себе кнопка не заменяет привычку следить за приватностью. В настройках есть панель конфиденциальности, которая показывает, какие приложения обращались к данным и датчикам за последние 24 часа. Регулярная проверка этой панели помогает вовремя отключить или удалить подозрительные приложения. Вместе с отключением датчиков это даёт реальный контроль.