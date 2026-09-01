На Android есть много скрытых функций, о которых недавно рассказывал наш журналист Иван Герасимов. Но даже он не знает, что в настройках системы прячется кнопка, которая одним нажатием отключает все датчики телефона: камеру, микрофон и остальные сенсоры. Она пригодится, когда вы хотите быть точно уверены, что смартфон в данный момент ничего не записывает. Разбираем, что это за функция, чем она реально помогает и как её достать из глубин настроек.

Об этой скрытой настройке знают единицы. Фото.

Об этой скрытой настройке знают единицы

Что делает кнопка «Датчики отключены»

Речь о плитке быстрых настроек под названием Датчики отключены. Она спрятана в настройках для разработчиков, про которые мы говорили в отдельном материале, и отключает сразу все аппаратные датчики телефона.

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В список попадают:

  • камера;
  • микрофон;
  • акселерометр;
  • датчики освещённости;
  • гироскоп;
  • датчики приближения.

Важное уточнение: Wi-Fi, мобильный интернет и GPS продолжают работать. Отслеживание местоположения — это отдельная плитка быстрых настроек, и по умолчанию она включена. То есть кнопка глушит датчики, но не геолокацию — за ней нужно следить отдельно.

Польза для обычного пользователя

Главный смысл — контроль над тем, что телефон записывает прямо сейчас. Функция перекрывает все разрешения, которые вы выдали приложениям. При этом сделано это аккуратно: приложения технически всё ещё могут обращаться к датчикам, но Android перестаёт передавать им данные, не завершая работу самого приложения.

Переключатель появляется в шторке, но не сразу. Фото.

Переключатель появляется в шторке, но не сразу

Практический пример: легко случайно сделать фото или начать запись, просто задев кнопку. В таком случае в чувствительной обстановке можно нажать плитку и не переживать из-за случайных нажатий. А ещё это способ наглядно убедиться, что микрофон точно молчит, — что особенно ценят те, кто беспокоится о слежке на Android.

Функции, которые перестают работать и продолжают работать

Отключение датчиков не ломает большинство приложений — они просто не получают данные. Например, при записи звука приложение не знает, что датчики выключены, — оно просто не получает сигнал и записывает тишину. Это удобно, если нужно сохранить непрерывный тайм-код, но временно не записывать часть разговора.

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Второй пример — подсчёт шагов. Можно отключить датчики, дойти до места, включить их снова — и телефон посчитает только те шаги, что были сделаны при включённых сенсорах. Так проще получить точное число шагов между двумя точками.

Включение плитки «Датчики отключены»

Сначала нужно активировать режим разработчика — он по умолчанию скрыт. Порядок такой:

  1. Откройте приложение «Настройки».
  2. Прокрутите вниз и выберите «О телефоне».
  3. Найдите пункт «Версия ПО» или «Номер сборки» и нажмите на него семь раз, пока не появится сообщение о том, что режим разработчика включён.
Сначала включаем настройки для разработчиков. Фото.

Сначала включаем настройки для разработчиков

После этого добавьте саму плитку:

  1. Снова откройте «Настройки».
  2. Перейдите в раздел «Система», затем в «Для разработчиков».
  3. Найдите пункт «Элементы в быстрых настройках» — его можно просто ввести в поиске по настройкам.
  4. Включите переключатель «Датчики отключены».
Теперь нужно активировать сам переключатель. Фото.

Теперь нужно активировать сам переключатель

Android автоматически поставит плитку на первую страницу быстрых настроек. Когда она включена, в правом верхнем углу экрана появляется значок. Названия пунктов на разных прошивках могут немного отличаться, но логика везде одинаковая.

Ограничения одной кнопки для приватности

Рядом с плиткой датчиков есть отдельные переключатели камеры, микрофона и местоположения. Можно отключить только камеру и микрофон, а плитка местоположения закрывает то, что не охватывает секретный переключатель. Такой набор даёт более тонкий контроль над тем, что телефон записывает в каждый момент.

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При этом сама по себе кнопка не заменяет привычку следить за приватностью. В настройках есть панель конфиденциальности, которая показывает, какие приложения обращались к данным и датчикам за последние 24 часа. Регулярная проверка этой панели помогает вовремя отключить или удалить подозрительные приложения. Вместе с отключением датчиков это даёт реальный контроль.