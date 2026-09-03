Если у вас смартфон Samsung, то на нём есть как минимум два разных аккаунта. Первый — привычный Google-аккаунт, про который вы можете узнать в отдельном материале. Через него работают Gmail, Google Play и вся экосистема Android. Второй — отдельный аккаунт Samsung. К нему привязаны фирменные сервисы: поиск потерянного телефона, кошелёк, умный дом и часть системных настроек. И вот именно со вторым сейчас начались проблемы.

Что именно произошло

Люди массово начали жаловаться, что при попытке войти в аккаунт или после принудительного выхода из него видят сообщение об отключении по соображениям безопасности. Пользователи на Reddit и официальном форуме Samsung сообщают, что получили сообщение «Аккаунт отключён по соображениям безопасности» при попытке войти или после принудительного выхода из аккаунта.

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Проблема не локальная и затронула сразу несколько стран. Судя по сообщениям, проблема началась в понедельник и не ограничена одним регионом — есть посты от людей из США, Канады, Мексики и Испании. Хуже всего, что блокировка бьёт не по одному сервису, а сразу по нескольким. Это затронуло доступ пользователей к настройкам телефона Samsung, Samsung Find, Samsung Wallet, Samsung SmartThings и другим сервисам. То есть при заблокированном аккаунте вы можете потерять возможность расплатиться кошельком, управлять умным домом и найти потерянный телефон, даже если делать это строго по нашей инструкции.

Причина блокировки именно этих аккаунтов

Главная версия причины — почтовые алиасы Gmail. Это когда к основному адресу вы добавляете плюс и приписку, чтобы получать письма на тот же ящик, но с разными «вариантами» адреса. Например, из email@gmail.com получаются email+1@gmail.com и email+2@gmail.com. Письма приходят в один и тот же почтовый ящик, но для сервисов это как будто разные адреса.

Именно эту версию подтвердили те, кто дозвонился до поддержки. Один из пользователей написал, что поддержка Samsung назвала вероятной причиной наличие «+»-алиаса в адресе, с дополнительной возможностью, что проблема возникает только если несколько аккаунтов зарегистрированы на один базовый адрес.

Рекомендации поддержки Samsung по дальнейшим действиям

Официального публичного разъяснения от Samsung пока нет. На данный момент нет ни решения, ни даже публичного признания проблемы со стороны Samsung. Но в переписке с отдельными пользователями поддержка всё же дала рекомендации, как снизить риск.

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Судя по ответу поддержки, который цитирует издание Android Police, привести аккаунт в порядок предлагают так:

Заменить почтовый адрес аккаунта на уникальный обычный e-mail вместо алиаса Google.

Удалить ненужные алиас-аккаунты, которые больше не используются.

Изменить почту можно в настройках аккаунта Samsung. Поддержка указывает, что управлять адресом можно на сайте account.samsung.com, зайдя в раздел профиля и управления аккаунтом Samsung. Если вы раньше настраивали фирменные функции Galaxy, вам пригодится наш разбор, где я показываю все настройки оболочки.

Кому стоит проверить аккаунт прямо сейчас

В первую очередь это касается тех, кто регистрировал аккаунт Samsung на адрес Gmail с плюсом и припиской, а особенно — кто заводил несколько таких адресов на один ящик. Если вы использовали обычный адрес без всяких «+», паниковать причин нет, но заранее убедиться, что почта в аккаунте актуальная, точно не помешает.

Что имеет смысл сделать заранее, пока вас не затронуло:

Зайдите на account.samsung.com и проверьте, какой e-mail указан в вашем аккаунте. Если это адрес с «+»-алиасом, замените его на обычный уникальный адрес. Удалите лишние аккаунты Samsung, если вы заводили несколько на один почтовый ящик. Убедитесь, что помните пароль и данные для восстановления — на случай, если вход всё же слетит.

Ситуация с поддержкой Samsung

Здесь новости неутешительные. Большинство пользователей вообще не смогли получить какой-либо ответ или помощь от Samsung. Люди сообщают, что подолгу висели на телефоне в попытке поговорить с живым человеком, а если это и удавалось, проблему всё равно не решали.

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Дошло до курьёза с самим форумом поддержки. Пользователям на форуме сообщества Samsung пришлось создавать новые аккаунты только для того, чтобы вообще написать о проблеме. Пока Samsung официально не признала сбой, воспринимайте всё это как рабочую версию, а не как подтверждённую инструкцию от производителя. Но проверить свой адрес и убрать алиасы — простое действие, которое ничего не стоит и способно уберечь вас от потери доступа к кошельку, поиску телефона и умному дому.