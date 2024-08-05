Google предупреждает: 2G-соединение может быть опасно для вашего смартфона

В погоне за новыми технологиями мы часто забываем о рисках, которые несут в себе старые наработки. А тем временем, помимо банальных неудобств, они могут скрывать уязвимости, о которых мы с вами зачастую даже не подозреваем. Одна из таких потенциально опасных технологий — сети 2G. Как бы странно это ни звучало, но именно она может стать лазейкой для злоумышленников, позволив им обходить сложные системы защиты и проникать прямо в ваш телефон.

Проблемы и уязвимости сетей 2G

Технология 2G, на базе которой мы до сих пор осуществляем телефонные звонки и получаем и отправляем SMS, впервые была запущена в 1991 году. То есть в этом году ей исполняется целых 33 года. Поэтому лично я не особенно удивился, что она может быть уязвима для злоумышленников. На это есть несколько объективных причин:

Отсутствие взаимной аутентификации : при использовании сети 2G телефон не может проверить, является ли базовая станция настоящей.

: при использовании сети 2G телефон не может проверить, является ли базовая станция настоящей. Слабое шифрование : в некоторых случаях связь в 2G может быть вообще не зашифрована, что облегчает перехват данных.

: в некоторых случаях связь в 2G может быть вообще не зашифрована, что облегчает перехват данных. Принудительное понижение: даже если ваш телефон поддерживает 4G или 5G, мошенники могут заставить его перейти на более уязвимый 2G-протокол.

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Уязвимость к атакам через 2G сохраняется, даже если в вашем регионе официально отключена поддержка 2G. Пока на вашем устройстве принудительно не отключена возможность использовать GSM-сети, оно все еще может стать жертвой атаки. Поэтому единственный способ защитить себя — отказаться от перехода на устаревший стандарт в настройках.

Что такое SMS-бластеры

Чаще всего для атак через 2G используются так называемые SMS-бластеры. Это устройства, имитирующие работу настоящих сотовых вышек. Они заставляют телефоны подключаться к ним вместо реальных сетей, позволяя злоумышленникам рассылать поддельные SMS-сообщения напрямую на смартфоны.

Развернуть SMS-бластеры можно, не обладая глубокими техническими познаниями. Необходимые наборы можно легко купить в интернете и настроить за считанные минуты. Злоумышленники могут легко запустить имитацию сети конкретного оператора связи. Останется только разместить установку в людном месте и ждать, пока «рыбка» начнет ловиться сама.

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Данная технология особенно опасна, потому что позволяет обойти все фильтры защиты от спама и мошенничества, установленные у операторов связи. Мошенники могут маскировать свои сообщения под официальные уведомления от банков или других организаций, рассылая их сразу на множество устройств в определенной области. Само собой, взломать смартфон через SMS не получится. Но обмануть внимание пользователя и развести его — запросто.

Как отключить 2G на Android

Да, в Android 14 уже давно есть возможность запретить использование незащищенных соединений, а также встроенная защита от спама, функция Verified SMS для проверки подлинности сообщений, Google Safe Browsing для предупреждения о потенциально опасных сайтах и Google Play Protect для сканирования приложений на наличие вредоносного кода. Однако эти функции хоть и хороши для минимизации последствий атак, все-таки не уберегут вас от SMS-бластеров.

Единственная функция, которая способна обеспечить вашу безопасность, — просто отключить сети 2G. Вот пошаговая инструкция, которая объясняет и показывает, как это сделать, чтобы уберечь свой смартфон от подключения к SMS-бластерам:

Откройте «Настройки» на вашем Android-устройстве.

Найдите раздел «Сеть и Интернет», или «Подключения».

Выберите «Мобильная сеть» или «Сети мобильной связи».

Найдите опцию «Предпочтительный тип сети» или «Режим сети».

Выберите «LTE/3G», или «4G/3G» в качестве предпочтительного типа.

Либо снимите галочку с пункта 2G, если смартфон позволяет включать и отключать типы подключений отдельно.

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Несмотря на то что по классике обычные смски используют стандарт GSM, SMS-бластеры опираются именно на интернет-соединение. Поэтому отключение 2G вполне годится в качестве основной меры защиты. Однако не пренебрегайте и другими средствами обеспечения собственной безопасности, которые были описаны выше. Они могут предупредить о переходе на фишинговый сайт или установке вредоносного ПО.

Как разводят по SMS

Случаи мошенничества с использованием SMS-бластеров были зафиксированы во многих странах мира, и степень ее развития тут не является триггером. В одном из недавних случаев во Вьетнаме атака затронула сотни тысяч устройств, при этом поддельные сообщения маскировались под уведомления от страховой компании.

Операторы пытаются бороться с SMS-бластерами, но пока безуспешно. Группа по борьбе с мошенничеством и безопасности (FASG) Ассоциации GSM разработала информационный документ для своих членов, чтобы повысить осведомленность о мошенничестве с использованием подобных средств и предоставить рекомендации по смягчению последствий. Однако опасность все еще сохраняется, и самым действенным способом является отключение 2G и переход на прием пуш-уведомлений от сервисов, которыми вы пользуетесь.

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Однако в конечном счете, ваша безопасность в цифровом мире во многом зависит от вашей осведомленности и бдительности. Будьте осторожны с неизвестными отправителями, не спешите переходить по ссылкам в сообщениях и всегда проверяйте подлинность важных уведомлений через официальные каналы связи.