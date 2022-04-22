Google запретила сторонним приложениям записывать телефонные разговоры

Записать телефонный разговор на Android-смартфоне никогда не было большой проблемой. Даже несмотря на тот факт, что в Android 9 Google запретила запись звонков по умолчанию, во многих смартфонах такая фича осталась и работала без всяких проблем. А на тех устройствах, которые не имели встроенной возможности записи, всегда можно было скачать стороннее приложение и записывать звонок там. С 11 мая 2022 года политика Google в этом отношении меняется: теперь компания будет удалять из Google Play все программы с такой функциональностью. Но даже с таким ограничением можно справиться. Как? Об этом сегодня и поговорим.

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Можно ли записывать разговоры на Android

В первый раз о блокировке записи звонков завели разговор еще в далеком 2015 году. Тогда Google впервые удалила из мобильной операционки соответствующий API, лишив тем самым пользователей возможности записи. Недолго думая, сторонние разработчики создали свой аналог, который во многом оказался лучше нативного решения.

API (англ. Application Programming Interface — программный интерфейс приложения) — это набор способов, с помощью которых разные программы взаимодействуют между собой и передают друг другу данные.

После этого, в 2018 году, о запрете на запись телефонных разговоров заговорили снова. С выходом Android 9 корпорация Google заблокировала запись звонков с помощью встроенного приложения Телефон. Большой проблемой для пользователей это не являлось, ибо можно было скачать любое стороннее приложение и горя не знать. Благо, в Google Play таких полным-полно.

Чуть позже, в корпорации добра быстренько переобулись и выкатили собственный инструмент для записи телефонных разговоров, который работает до сих пор. Многие, наверное, не в курсе, но в телефонах Google Pixel есть встроенная функция записи звонков. Плюс, у китайских компаний Xiaomi и Vivo тоже есть свои инструменты на этот счет. Другое дело, что в России телефоны этих брендов обычно поставляются со звонилкой от Google, но об этом позже.

В принципе, до сегодняшнего дня все так и продолжалось. Ни один пользователь особых проблем с записью разговоров не испытывал. Инструментов море: хочешь — покупай телефон с встроенной фичей, хочешь — скачивай сторонний софт из фирменного магазина приложений, но совсем скоро все должно измениться.

Запись звонков на Android

Буквально на днях разработчик приложения Call Recorder ACR обратил внимание на изменившуюся политику компании Google в отношении API специальных возможностей, где нашел интересную строчку:

API для специальных возможностей не предназначен для удалённой записи звонков и не может запрашиваться для этой цели.

В документе сказано, что эти изменения вступят в силу 11 мая 2022 года. По словам компании эти правила созданы для повышения конфиденциальности и безопасности самих пользователей. При этом сейчас достоверно неясно, будет ли Google попросту блокировать все сторонние приложения для записи вызовов или просто запретит разработчикам обновлять свой софт.

Пока неясно всех тонкостей по поводу сторонних приложений. Уверен, что чуть позже станет понятно, что там с фирменными приложениями от Xiaomi, Vivo, Huawei и других производителей. Они так-то тоже такой возможностью располагали, а вы пока подпишитесь на нас в Яндекс.Дзен, чтобы первым быть в курсе!

Законно ли записывать телефонный разговор

В принципе, политика Google в этом отношении мне достаточно понятна. Во-первых, после введения запрета на сторонние приложения будет проще контролировать подобную фишку Android-смартфонов. Сами подумайте, теперь компания самостоятельно сможет регулировать все вопросы конфиденциальности. А Xiaomi, Vivo и другие производители, у которых есть встроенный инструмент записи разговоров, будут напрямую подчиняться новым правилам.

Во-вторых, не стоит забывать, что во многих странах запись телефонного разговора запрещена законом. Согласитесь, мониторить все записывающие приложения не так-то просто. А здесь все централизованно, регулирует либо сама Google, либо производитель смартфонов.

В России, например, прямого запрета на запись телефонных разговоров нет. Мало того, частенько используются в суде и служат доказательством того или иного деяния. Однако не стоит забывать, что если вы записываете разговор и публикуете его без согласия другого человека, такое действие может быть расценено по статье 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) и наказываться сроком лишения свободы до 5 лет.

Как записать телефонный разговор на Android

Несмотря на новые ограничения Google, записать телефонный разговор на Android все же можно. Во-первых, зарубежные источники утверждают, что встроенные приложения для записи звонков в Google Pixel, Xiaomi и Vivo продолжат работать в том же порядке (интересно, что в документе об этом ни слова), а во-вторых, приложение Телефон от Google все еще будет доступно в Google Play, его никто не отменял.

Чтобы записать телефонный разговор на Android, вам необходимо:

Скачать приложение Телефон от Google на свой смартфон и открыть его.

Когда появится запрос на изменение приложения для звонков, нажмите По умолчанию.

Набрать номер нужного абонента, дождаться ответа.

Затем нажать на кнопку записи (иконка диктофона), нажать Остановить, когда разговор закончится.

После этого перейдите в приложение Телефон, открыть вкладку Недавние, выбрать нужного абонента и найти нужный вам звонок.

Понятно, что такой способ имеет некоторые ограничения. Вот основные из них:

Если вызов поставлен на удержание или вы совершаете конференц-вызов, запись будет невозможна.

Настроить автоматическую запись звонков на Android не получится.

Собеседник будет знать, что разговор записывается.

Не все смартфоны поддерживают эту функцию, необходимо проверить все вручную.

С подробной инструкцией по использованию приложения Телефон от Google можно ознакомится в официальном источнике.

Ну, а если вы пользуетесь смартфоном Xiaomi, Vivo, Huawei, <рa href="https://androidinsider.ru/polezno-znat/kak-zapisyvat-telefonnye-razgovory-na-android-i-v-messendzherah.html#__android_10">екомендую вам статью автора AndroidInsider.ru Ивана Кузнецова. Коллега рассказал, как записывать звонки на этих устройствах, все должно завестись. Однако в официальном документе на счет устройств этих брендов толком ничего не сказано, надо проверять на деле.

Huawei отказалась работать в России, но привезла оборудования на 15$ миллионов. Как так-то.

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