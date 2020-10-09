Google запустила в России «Google Навыки» — бесплатную платформу для онлайн-обучения

В последние полгода понятие онлайн-образования приобрело совершенно иной смысл. Если раньше для многих оно было просто словом из той же категории непонятных терминов, к которой принадлежат всякие смузи, коворкинги и антикафе, то сегодня это самая настоящая норма. Коронавирус внёс свои коррективы в нашу жизнь и, если познакомить нас с антикафе и смузи не смог, то вот все прелести и недостатки онлайн-обучения ощутить позволил в полной мере. Особенно это коснулось школьников и студентов, которые успели окрестить такой подход к образованию самым трэшовым из всех. Но это зависит от того, с какой стороны посмотреть.

Как проверить взломанные пароли в Google Chrome на Android

Google запустила в России образовательный сервис «Google Навыки». Он предлагает несколько программ, учиться по которым можно полностью удалённо. То есть ходить куда-то на занятия, как мы привыкли, не придётся. Берёте ноутбук, планшет или смартфон – и полетели.

Бесплатные онлайн-курсы на русском языке

Все курсы специально подобраны так, чтобы студенты могли извлечь из них пользу непростые времена, а не просто просиживали штаны, получая никому не нужные знания. Пока их не очень много – всего 9, — но зато все они подобраны так, чтобы соответствовать современным реалиям:

Перевод бизнеса в онлайн;

Основы интернет-маркетинга;

Как найти работу: поиск вакансий, резюме, собеседование;

Продвижение с помощью поисковых систем;

Продвижение компании с помощью рекламы в Интернете;

Выход на зарубежные рынки;

Работа с клиентами на мобильных устройствах;

Продвижение бизнеса с помощью контента;

Понимание потребностей и онлайн-поведения клиентов.

В Google рассказали, как ускорить Google Chrome

Курсы даны в виде видеоматериалов, где максимально подробно разбирается каждая тема. По завершении просмотра ролика нужно пройти тестирование. Только после этого вы сможете перейти к следующему уроки. Каждый курс ведут специалисты или команда специалистов, которые досконально разбираются в своей теме. Ну, по крайней мере, так говорит нам Google.

Как учиться в Google Навыках

Чтобы начать учиться, перейдите по этой ссылке;

Выберите интересующий вас курс и откройте его;

Авторизуйтесь со своей учётной записью Google и нажмите «Начать курс»;

Просмотрите вводный урок, выполните задание и следуйте дальше.

Google Ассистент научился управлять сторонними приложениями для Android

Не сказать, что курсы из это подборки – предел мечтаний. Всё-таки большинство из них ориентированы на людей из тусовки и бизнесменов с готовым делом. Более-менее адекватно выглядит курс «Основы интернет-маркетинга», который длится целых 40 часов, а по их прохождении и выполнении всех заданий, выдаётся сертификат. Сертификат выдаёт сама Google, но он удостоверен Открытым университетом, в сотрудничестве с которым и был создан курс.

Другой прикольный, на мой взгляд, курс, — программа по поиску вакансий, составлению резюме и прохождению собеседований. Вспомните, когда вы в последний раз ходили на собеседование? Наверное, давно. А ведь из-за карантина, который вынудил многие предприятия либо закрыться, либо сократить часть сотрудников, кому-то из вас теперь наверняка придётся искать себе новую работу. Поэтому, чтобы не обивать пороги потенциальных работодателей в холостую, лучше заранее разобраться с тем, как правильно вести себя, что нужно говорить, а что, наоборот, не нужно, и, конечно, как составлять резюме.