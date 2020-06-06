Как коронавирус повлиял на продажи смартфонов и повлиял ли вообще

Когда в мире такая непростая ситуация, как сейчас, когда закрыты границы, не работают магазины, люди сидят по домам и спрос падает буквально на все, это не могло не затронуть производителей смартфонов. В итоге мы получили предсказуемое падение спроса, которое стало одним из факторов того, что в некоторых странах даже сменилась традиционная тройка лидеров по продажам. Но так ли велико было влияние коронавируса на индустрию или все же сыграли свою роль другие факторы, которых в этом году тоже хватало? Одно падение цен на нефть чего стоит, которое сильно повлияло на экономику некоторых крупных стран, которые традиционно обеспечивали хорошие продажи. На этот раз мы поговорим об этом на примере относительно стабильной Европы.

Насколько изменились продажи смратфонов в период коронавируса

Мировые продажи смартфонов упали в первом квартале этого года и это мало кого удивляет. Падение продаж вызвано несколькими факторами, включающими и пандемию коронавируса COVID-19. Фактически влияние коронавируса было изучено в недавнем исследовании, которое охватывало рынки смартфонов в Европе и Франции.

Исследовательский институт Counterpoint опубликовал статью о новом исследовании рынка смартфонов в первом квартале 2020 года. Уже было известно, что мировой рынок смартфонов находится в кризисе, как указывалось в предыдущем исследовании. Аналитики отметили, что в мире было продано 275 миллионов единиц продукции, что на 17% меньше по сравнению с соответствующим кварталом годом ранее.

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В новом исследовании от Counterpoint Research Institute даются гораздо более точные данные о европейском рынке, а также о ситуации в частности во Франции. Таким образом, мы узнали, что рынок смартфонов во Франции снизился на 9% против 13% в Германии и 21% в Италии. Снижение продаж в этих странах выше среднего по Европе -7%

Кто продает больше всех смартфонов

Традиционные топ-3 производителей смартфонов сохранили свои позиции на европейском рынке, причем Samsung уверенно лидирует, опережая Apple и Huawei. Во Франции сложилась интересная ситуация, когда Huawei сдала позиции больше остальных и Xiaomi сместила ее с третьего места. Хотя, Huawei все равно показывает в целом неплохие результаты на своем домашнем рынке — в Китае. По словам Питера Ричардсона, который был одним из руководителей исследования Counterpoint, в первом квартале снижение продаж Huawei во Франции составило 43 процента в сравнении с прошлым годом. Причиной падения продаж предсказуемо стало введение санкций США в отношении китайской компании.

Больше всех от падения продаж Huawei выиграла Xiaomi, которая, судя по всему, ”подхватила” ее клиентов и в том числе за счет этого обеспечила себе рост продаж сразу на 145 процентов. Это привело к тому, что Xiaomi захватила сразу 11 процентов рынка. В итоге, как и сообщалось в предыдущем отчете, Xiaomi единственная компания, которая обеспечила себе рост продаж по итогам первого квартала 2020 года.

Интересно, что многие компании не признают снижение продаж как что-то экстраординарное и стараются сохранить довольное выражение лица. Семипроцентное падение продаж действительно не кажется фантастическим, но это десятки миллионов смартфонов и миллиарды долларов объема рынка.

Насколько упали продажи смартфонов на фоне кризиса

Как продавались смартфоны в первом квартале

При этом падение продаж на фоне четвертого квартала на европейском рынке составило целых 23 процента. Такое падение кажется более значительным, но сравнивать эти два квартала не очень логично. Да, они идут последовательно, но тут большую роль играет сезонность. В четвертом квартале традиционно более высокий спрос на все. К концу года люди покупают много подарков и вообще более охотно тратят деньги.

Сравнение с аналогичным периодом прошлого года кажется намного более логичным из-за отсутствия именно сезонных факторов. Тем не менее, многие думают, что коронавирус привел именно к такому падению продаж, а не относительно небольшому, составившему ”всего” семь процентов.

Компании в свое оправдание говорят, что падение произошло именно из-за пандемии, как бы игнорируя тот факт, что наблюдается серьезное перенасыщение рынка смартфонами. Да, они нужны всем и каждому, но говорить, что падение обусловлено только эпидемиологическими факторами неправильно.

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Влияние коронавируса на продажи смартфонов

Тем не менее, само по себе падение спроса вряд ли привело бы к снижению количества продаж, а просто дало бы чуть меньший рост, но он точно был бы. Другие факторы, вроде падения цены на нефть, тоже не оказали бы серьезного влияния на объемы продаж. Вы спросите, а как же финансовый кризис? Конечно, он оказал самое серьезное влияние. Вот только вызван он по большей части именно пандемией.

Люди начали сидеть по домам и им просто не нужны были новые телефоны, а учитывая массовые сокращения на крупных европейских заводах, им просто не на что было покупать новые устройства. Кроме этого, магазины были закрыты, а покупать онлайн готовы далеко не все. Не исключено, что именно на этом фоне смогла повысить свои продажи Xiaomi, которая всегда большую ставку делала на удаленные продажи.

Вот так и получается, что больше всего влияния на падение продаж гаджетов оказал именно новый коронавирус, который буквально парализовал общество.