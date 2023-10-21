Как добавить второй аккаунт в WhatsApp на Android, не клонируя приложение

Случилось невероятное! Разработчики самого популярного мессенджера наконец-то добавили возможность использовать два аккаунта Ватсап на одном телефоне. Теперь вы в праве добавить еще одну учетную запись, чтобы таким образом, к примеру, разграничить личную и деловую переписку. Функция очень полезная, а потому нам важно понять, как сделать два Ватсапа на одном телефоне Андроид. Тем более, что создатели приложения сделали несколько препятствий, которые могут затруднить добавление второго номера.

Можно ли иметь два Ватсапа на одном телефоне

По правде говоря, возможность иметь два Ватсапа на одном телефоне была и раньше. Однако для добавления второго аккаунта приходилось создавать клон приложения, если такая функция предусматривалась производителем устройства. Подробно о том, как пользоваться WhatsApp с двух номеров, мы рассказывали в отдельном материале.

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Сейчас ситуация изменилась. Вышло обновление WhatsApp для Android, позволяющее добавить второй аккаунт без клонирования приложения. Функцию интегрировали в сам мессенджер, поэтому вам больше не придется использовать костыли.

Скачать обновление WhatsApp

Как добавить второй аккаунт в Ватсап

Теперь разберемся, как добавить второй номер в Ватсап. Сделать это получится следующим образом:

Запустите WhatsApp на Android. Откройте настройки приложения, нажав на «три точки» в правом верхнем углу. Рядом с информацией о своем профиле вы увидите стрелку, направленную вниз. Нажмите на нее. На экране появится всплывающее окно с кнопкой «Добавить аккаунт», которую и требуется нажать. Далее необходимо проделать тот же путь, что и при первом входе, то есть ввести номер и подтвердить его через одноразовый код. Если вам по каким-то причинам не приходит код подтверждения Ватсап, прочитайте нашу инструкцию, где мы рассматривали способы решения проблемы.

Если все сделано верно, то внутри приложения появится сразу два аккаунта WhatsApp. Но в моменте можно использовать только один из них. Поэтому нам дополнительно нужно выяснить, как переключить номер в Ватсапе.

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Как переключить аккаунт в Ватсапе

Как только вы добавите второй номер, появится возможность менять аккаунт в Ватсапе. Делается это через настройки мессенджера. Вновь нажмите на стрелку, направленную вниз, и во всплывающем окне выберите нужный профиль.

Для каждого аккаунта в Ватсапе можно настроить уведомления и параметры конфиденциальности. Так вам будет легче понять, на какой номер поступил звонок или пришло сообщение. Об этих и других особенностях мы уже рассказывали в тексте о настройке WhatsApp на Android.

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Почему не получается сделать второй Ватсап

Функция добавления второго номера в WhatsApp доступна только пользователям, у которых установлена актуальная версия приложения. Проблема заключается в том, что апдейт поступает на смартфоны неравномерно. У кого-то опция уже появилась, а кому-то придется еще немного подождать до выхода следующей версии. Если вы хотите в числе первых получать доступ к новым функциям мессенджера, установите бета-версию WhatsApp.

Кроме того, разработчики мессенджера не были бы самими собой, если бы не добавили ограничения WhatsApp на использование второго аккаунта. Вот они:

чтобы добавить второй номер Ватсап , вы должны вставить в смартфон еще одну SIM-карту (также подойдет eSIM на Android), к которой он привязан;

, вы должны вставить в смартфон еще одну SIM-карту (также подойдет eSIM на Android), к которой он привязан; в приложение WhatsApp нельзя добавить больше двух аккаунтов.

Несмотря на имеющиеся ограничения, команда мессенджера движется в правильном направлении, ведь помимо опции добавления второго аккаунта за 2023 год появилось минимум 10 крутых функций WhatsApp. Их обязательно стоит попробовать!