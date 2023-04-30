Как играть в Pokémon Go из России, поменяв геолокацию на Android

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Герман Вологжанин

В последнее время у пользователей из России возникает масса проблем с доступом к мобильным играм на Андроид. Сложности не обошли стороной и фанатов культового проекта с элементами дополненной реальности Pokémon Go. С недавних пор в него просто нельзя играть, находясь на территории нашей страны. Однако есть способ, позволяющий не только запустить Покемон Го в России, но и продолжать собирать карманных монстров, как в былые времена.

Как играть в Pokémon Go из России, поменяв геолокацию на Android. Как раньше в Pokémon Go больше не поиграть. Фото.

Как раньше в Pokémon Go больше не поиграть

Что случилось с Покемон Го в России

Сложности с Pokémon Go в России начались в марте 2022 года, когда компания Niantic заблокировала пользователям из нашей страны доступ к игре через магазин приложений Google Play. Подобное решение приняли и другие студии разработчиков, удалившие свои проекты для россиян. Впрочем, моментально нашелся способ, как скачать Brawl Stars и другие игры, недоступные в Play Маркете.

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К сожалению, в случае с Покемон Го в России пропажей приложения из Google Play дело не ограничилось. Помимо прочего разработчики заблокировали главные игровые возможности AR-проекта. Теперь в нем нельзя ловить покемонов. Игра понимает, что вы находитесь на территории России, и автоматически удаляет с карты все предметы. Причем выйти из ситуации, как в случае с блокировкой Clash of Clans, просто включив VPN на Android, не получится.

Как играть в Покемон Го

В отличие от заблокированной игры Brawl Stars, где при попытке запуска на экране отображается сообщение, оповещающие об ограничении входа, открыть Pokémon Go вы сможете без каких-либо проблем. Кроме того, вам удастся беспрепятственно войти в свой аккаунт, а также пройти обучение.

Как играть в Покемон Го. Зайти в игру можно, но на карте ничего нет. Фото.

Зайти в игру можно, но на карте ничего нет

Увы, на этом игровой процесс Покемон Го в России заканчивается. Карта абсолютно пустая: на ней нет ни одного покестопа, арены или карманного монстра. Зияющая пустота будет красоваться ровно до тех пор, пока игра будет думать, что вы находитесь в России. Однако вы же помните, как в самом начале я рассказал о существовании способа обойти ограничения? Можно воспользоваться подменой GPS в Pokémon Go без root, и тогда на карту вернутся все объекты.

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Как изменить местоположение в телефоне

Чтобы обмануть GPS на Андроид, помимо самого смартфона вам понадобится компьютер. На него нужно установить программу iToolab AnyGo. Она доступна для всех ПК, имеющих на борту Windows 7 и более новую версию операционной системы. Скачайте EXE-файл и откройте его, чтобы установить приложение для изменения геолокации.

Как изменить местоположение в телефоне. Установите программу на ПК. Фото.

Установите программу на ПК

Скачать iToolab AnyGo

Далее нужно подготовить смартфон. Прежде всего необходимо включить режим разработчика Андроид. Это очень легко: просто несколько раз кликните по версии оболочки в разделе настроек «О телефоне». Подробную инструкцию вы найдете в отдельном материал на нашем сайте. Ну а мы двигаемся дальше, и теперь нам нужно включить отладку по USB:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Расширенные настройки», а затем — «Для разработчиков».
  3. Активируйте переключатель «Отладка по USB» и разрешите установку приложений через USB.
Как изменить местоположение в телефоне. На вашем смартфоне должны быть активированы те же функции. Фото.

На вашем смартфоне должны быть активированы те же функции

Готово! Далее подключите смартфон к компьютеру, используя USB-кабель. Как только ПК обнаружит ваше устройство, а вы подтвердите отладку на экране Андроид, запустите iToolab AnyGo и сделайте следующее:

  1. Выберите Android, а затем — название своего смартфона.
    2. Как изменить местоположение в телефоне. Убедитесь, что смартфон обнаружен. Фото.

    Убедитесь, что смартфон обнаружен

  2. Программа предложит скачать Покемон Го. Дождитесь окончания загрузки и подтвердите установку модифицированной версии, нажав соответствующую кнопку на экране смартфона.
    3. Как изменить местоположение в телефоне. Программа установит модифицированную версию игры. Фото.

    Программа установит модифицированную версию игры

  3. Запустится игра, после чего вам понадобится войти в свою учетную запись в клубе тренеров покемонов.
    4. Как изменить местоположение в телефоне. Аккаунт Google для авторизации не годится. Фото.

    Аккаунт Google для авторизации не годится

  4. Выберите точку на карте через строку поиска и нажмите кнопку телепортации.
    5. Как изменить местоположение в телефоне. Осталось выбрать место, где бы вы хотели оказаться. Фото.

    Осталось выбрать место, где бы вы хотели оказаться

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Теперь взгляните на экран своего смартфона. Видите, на нем появились покестопы и другие объекты? То-то же! Игра думает, что вы находитесь в другом месте. Причем описанный выше способ работает не только на Android, но и позволяет использовать фейковый GPS в Pokémon Go на iPhone.

Как изменить местоположение в телефоне. Посмотрите, сколько всего появилось на карте. Фото.

Посмотрите, сколько всего появилось на карте

Для чего нужен джойстик Покемон Го

Программа меняет местоположение, применяя фейковый GPS с джойстиком в Pokémon Go. Это значит, что для перемещения по карте вам даже не нужно выходить из дома. В iToolab AnyGo вы можете создать маршрут через специальную кнопку, а также управлять скоростью ходьбы при помощи специального ползунка.

Для чего нужен джойстик Покемон Го. Составляйте маршруты для перемещения по карте. Фото.

Составляйте маршруты для перемещения по карте

В то же время для работы джойстика в Покемон Го смартфон должен оставаться подключенным к ПК, поскольку именно так программа передает данные в игру. На сегодня это единственный способ продолжать играть в Pokémon Go из России без использования root-доступа и прочих инструментов, которые могут привести к блокировке учетной записи или вовсе к выводу Андроид из строя. Описанный выше способ является безопасным.

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