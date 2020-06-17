Как на Android проверить расход оперативной памяти

У современных Android-смартфонов уже давно нет проблем с оперативной памятью. Постепенно стало нормой, чтобы аппарат имел 8 и даже 12 ГБ. В принципе, бывает и больше, но даже самые отъявленные гики пока не представляют, куда можно применить такой большой объём ОЗУ. Всё-таки для стабильной работы устройству редко требуется больше 5-6 ГБ, а то, что остаётся, — остаётся просто про запас на случай, если в каком-то приложении произойдёт сбой и оно начнёт расходовать оперативку как не в себя. Но как узнать, куда уходит оперативная память, если в Android нет штатного инструмента проверки её потребления?

Как очистить память смартфона. Пять простых шагов.

На самом деле такой инструмент есть, просто он скрыт от рядовых пользователей и доступен только разработчикам. То есть устанавливать какое-то приложение для этого не потребуется. В конце концов, полагаться в таких вопросах на сторонний софт было бы слишком опрометчиво, учитывая, что зачастую его созданием занимаются энтузиасты, которые мало что смыслят в разработке и инженерных тонкостях, а просто пробуют свои силы.

Как включить меню разработчика на Android

Чтобы получить доступ к инструменту для контроля расхода оперативной памяти, вам сначала потребуется получить права разработчика и открыть соответствующий раздел настроек.

Для этого перейдите в «Настройки» и откройте пункт «О телефоне»;

В открывшемся окне найдите строку «Номер сборки»;

Быстро нажимайте на неё 5-10 раз до тех пор, пока на экране не появится надпись «Вы стали разработчиком»;

Подтвердите получение статуса разработчика вводом пароля доступа.

Почему я никогда не чищу память на Android

С этого момента в меню «Настроек» вы увидите новый раздел «Для разработчиков». Как правило, он располагается в самом низу, рядом с разделами «Обновление ПО» и «О телефоне». Однако некоторые производители намеренно убирают этот пункт из видимой части и внедряют его в качестве подпункта в какую-то вкладку. Поэтому, если вы не можете найти раздел «Для разработчиков», воспользуйтесь поиском, который встроен в приложение «Настройки». Это самый верный способ отыскать искомый пункт меню.

Какие приложения расходуют оперативную память

А теперь перейдём к инструменту контроля расхода оперативки. Чтобы получить к нему доступ, потребуется проделать следующие шаги:

Перейдите в меню «Для разработчиков»;

Пролистайте вниз до раздела «Работающие приложения»;

Здесь вы увидите сводку о расходе памяти системой и установленным софтом.

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Однако, если вы посмотрите на список процессов, которые используют ОЗУ, вы не увидите ни одного приложения. А всё потому, что здесь фигурирует только системный софт, отключение которого может быть чревато сбоями и ухудшением работы операционной системы. Поэтому нам надо переключиться на раздел, в котором указывается расход сторонних приложений. Для этого нужно нажать на иконку шестерёнки в правом верхнем углу. Это действие перенесёт вас на такую же страницу, но уже со списком всех запущенных сторонних приложений, использующих оперативку.

Скорее всего, все приложения, кроме «Настроек», будут обозначены как «Кэшированный фоновый процесс». Это значит, что приложение хоть и расходует ресурс, но находится в фоновом режиме и не активничает в данный момент. Нормальный расход памяти для среднестатистического приложения – 100-300 МБ. Тяжёлые игры могут потреблять и 1, и даже 2 ГБ. Таким образом, кстати, очень легко вычислить приложения-шпионы, рекламные вирусы и им подобную шелуху, которая не засыпает, а продолжает прокручивать рекламу или вести сбор данных о пользователе.

Как очистить оперативную память на Android-смартфоне

Если вы увидели, что какое-то приложение потребляет слишком много ресурсов, его можно остановить или удалить. Софт, которому вы доверяете, можно просто перезагрузить или попробовать установить обновление. В конце концов, разработчики могут и ошибиться при написании кода. А вот если приложение, которое расходует 500-700 МБ или больше, вам незнакомо, его лучше сначала остановить, а потом удалить, чтобы сберечь ресурс смартфона и обеспечить ему более плавное функционирование без сбоев и случайных вылетов запущенных в фоне приложений.